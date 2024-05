House of Bmw: l'evoluzione del progetto raccontata in un libro

La storia della House of Bmw che oggi si trova in via Monte Napoleone 12 raccontata in un libro. Inizialmente avviata come progetto di marketing relazionale ed esperienziale il 7 dicembre 2021 a Milano, l'hub della casa automobilistica è stata pubblicata nel volume "La casa delle emozioni" già disponibile in tutte le librerie dal 17 maggio 2024 e pubblicato da La nave di Teseo. Il libro è stato curato da Roberto Olivi, Direttore della Comunicazione di Bmw Italia, con un saggio introduttivo di Paolo Iabichino, noto pubblicitario, direttore creativo, fondatore dell'osservatorio Civic Brands con Ipsos Italia e docente alla Scuola Holden. Il libro include anche un contributo straordinario di Pierfrancesco Favino, celebre attore italiano e ambasciatore del marchio Bmw Italia, che racconta in un testo originale e inedito la luna e il mondo della nuova Bmw iX2.

Il libro

L'introduzione del libro è firmata da Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore delegato di Bmw Italia. Carlo Botto Paola, direttore marketing di Bmw, narra in un dialogo con Roberto Olivi la nascita e lo sviluppo del progetto. Renzo Vitale, Creative Director Sound di Bmw Group, offre la sua visione del luogo, avendolo vissuto come interprete e protagonista. Partendo dal successo del lancio della House of Bmw come spazio di innovazione e incontro, Roberto Olivi accompagna il lettore attraverso i nuovi approcci al marketing di una grande azienda e afferma: "Le marche stanno finalmente instaurando un rapporto diretto con i consumatori, specialmente con le nuove generazioni. All'interno di questi spazi, il dialogo tra marche e consumatori è completamente diverso. C'è spesso un meccanismo di partecipazione alle narrazioni, con una forte condivisione di valori. Qui nessuno è preoccupato di vendere qualcosa; si tratta piuttosto di un racconto di marca che si fonda sui valori. Guardi la macchina e magari la vuoi comprare, ma il vero focus è altrove: è sui valori".

Il nuovo umanesimo

Anche Massimiliano Di Silvestre Presidente e A.D. di BMW Italia ha raccontato dell'importanza di Bmw di investire nell'arte e nel posizionamento: "Un sistema che si esplicita attraverso un forte senso di responsabilità sociale significa investire nell'arte. Abbiamo una visione multidimensionale nel nostro gruppo, con un marchio ben posizionato e prodotti eccellenti. Siamo fortunati ad avere sia automobili che motociclette di alta qualità". "La casa delle emozioni” raccoglie testimonianze e visioni di professionisti ed esperti per raccontare la necessità di un nuovo umanesimo, capace di unire il valore sociale alla tecnologia.

Questa è la vera sfida che non possiamo più ignorare: sul lavoro, nella vita privata, nelle nostre scelte come esseri umani. Il libro, composto da 128 pagine, include anche una sezione fotografica che mostra alcuni dei momenti più significativi vissuti alla House of BMW dal 2021 al 2024 ed è disponibile al prezzo di 18 euro.