La Hyundai Ioniq 5 N testa al Nurburgring le nuove Pirelli P Zero Elect

Le auto elettriche ad alte prestazioni vantano specifiche particolari e molto differenti rispetto alle sportive con motore termico ed è per questo che risulta necessario sviluppare pneumatici in grado di rispondere a esigenze differenti in termini di pesi, dimensioni e performance. Un caso lampante arriva dalla nuova copertura Pirelli P Zero Elect, progettat e sviluppat dal colosso italiano in collaborazione con Hyundai per la Ioniq 5 N, vero e proprio missile “elettrico” da 650 CV.

Pirelli P Zero Elect, sviluppo virtuale e tra i cordoli

Il nuovo pneumatico ad alte prestazioni P Zero Elect ha affrontato un primo sviluppo effettuato con strumenti di simulazione virtuale e successivamente è passato alla prova in pista, equipaggiando la Hyundai Ioniq 5 N tra i cordoli del circuito del Nürburgring. Quest’ultimo è infatti considerato il banco di prova ideale per mettere a dura prova le capacità e il rendimento di uno pneumatico in condizioni di guida estreme.

Le Caratteristiche del nuovo P Zero

Questo inedito P Zero dedicato alle auto elettriche ad alte prestazioni si riconosce per la marcatura Elect sul fianco del pneumatico che indica il pacchetto di soluzioni tecnologiche studiate da Pirelli appositamente per le auto elettriche e ibride plug-in. Parliamo di un mix di mescole specifiche e di struttura rinforzata che supportano gli stress associati al peso delle auto elettriche e l’elevata coppia generata da questo tipo di veicoli. Tutto questo va a vantaggio della durata dello pneumatico, mentre l'uso di polimeri funzionalizzati regala la massima aderenza e un ottimo handling sul bagnato. La guida reattiva e controllata, sia su pista sia su strada, viene invece garantita dalla rigidità della gomma, mentre la profondità delle scanalature e le dimensioni dei blocchi del battistrada permettono di migliorare trazione e stabilità.

Pirelli Noise Cancelling System (PNCS)

Un’altra caratteristica delle P Zero Elect per è il Pirelli Noise Cancelling System (PNCS), speciale tecnologia capace di ottimizzare il rumore all'interno dell’abitacolo, grazie all’uso di un materiale fonoassorbente che si trova all'interno dello pneumatico.

P Zero Corsa

Chi vuole ottenere maggiori performance dalla poderosa Ioniq 5 N può optare per le P Zero Corsa, ovvero lo pneumatico ideale anche per la guida in pista. Segnaliamo anche la presenza del Winter Sottozero 3, ovvero lo pneumatico invernale sviluppato appositamente per le basse temperature.