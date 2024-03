Hyundai Ioniq 5, con il restyling aumentano tecnologia e autonomia

Dopo 3 anni dall’avvio della sua produzione, la Hyundai Ioniq 5 si concede un restyling metà carriera che porta in dote un design affinato, tecnologie inedite e novità tecniche che rendono questa futuristica vettura 100% elettrica ancora più interessante.

Hyundai Ioniq 5, dimensioni e design

Per quanto riguarda le dimensioni, la Ioniq 5 aumenta la propria lunghezza di 2 cm, per un totale di 4,65 metri, mentre la larghezza di 1,89 metri, l’altezza di 1,6 e il passo di 3 restano invariati rispetto alla precedente versione. Tra le novità estetiche più interessanti spiccano gli inediti mascherina anteriore e paraurti, inoltre il nuovo spoiler posteriore più lungo di 5 cm ottimizza la resa aerodinamica insieme agli inediti cerchi in lega parzialmente carenati. Debutta anche l’allestimento sportiveggiante “N Line”, chiaramente ispirato alla potentissima Ioniq 5 N da 650 CV e forte di cerchi in lega da 20 pollici. Degno di nota anche il rinforzo applicato alla carrozzeria, alle portiere e al montante B, studiati per aumentar la sicurezza dei passeggeri in caso di urti laterali.

Abitacolo

Passando agli interni della Ioniq 5 2024, troviamo alcuni pulsanti fisici sotto il display centrale che permettono di attivare velocemente alcune voci del menu dell’infotainment. Quest’ultimo, chiamato Connected Car Navigation Cockpit, è stato rivisto e ora vanta aggiornamenti OTA. Altri pulsanti sono posizionati invece davanti al bracciolo centrale e permettono di attivare retrocamera e la funzione di riscaldamento/raffreddamento dei sedili. Anche la base per la ricarica wireless degli smartphone si trova sul tunnel centrale. Il volante sfoggia un nuovo design e quattro punti al centro illuminati.

Meccanica e tecnica

Sicuramente tra le novità più interessanti di questo restyling troviamo la nuova batteria da 84,0 kWh che sostituisce quella da 77,4, garantendo così una maggiore autonomia, anche se al momento non sono stati comunicati dati precisi sulle nuove percorrenze. Avvolti nel mistero anche i dettagli delle varie versioni da 170, 225 e 325 CV che potrebbero ricevere un incremento di potenza.

Sicurezza

Sul fronte della sicurezza troviamo i nuovi sistemi ADAS, come ad esempio il Lane Keeping Assist 2, il Remote Smart Parking Assist 2 e il monitoraggio per l'uscita di parcheggio che ai aggiungono al cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza e riconoscimento della segnaletica stradale.

Debutto e prezzo

La nuova Hyundai Ioniq 5 2024 dovrebbe arrivare nelle concessionarie tra i mesi di giugno e luglio, mentre gli ordini potrebbero aprirsi a maggio. I prezzi di listino non sono stati ancora comunicati, ma dovrebbero aumentare rispetto a quelli attuali che partono da 49.050 euro.