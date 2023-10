I migliori colori per le auto: ecco quali e come scegliere in base al modello

Il parco auto italiano sta accelerando verso una varietà più ampia di colori, avendo abbandonato quel trittico di supremazia impostato dai classici nero, bianco e grigio. In questa direzione ha scelto di muoversi anche la Fiat, che - a sorpresa - ha preso la decisone tranciante di abbandonare il grigio dalla propria tavolozza. Dunque, di fronte alla scelta di un'auto nuova di pacca, da ordinare secondo il proprio gusto e le proprie esigenze, su quale vernice è meglio orientarsi? Vediamo più nel dettaglio.

Quali sono i colori di tendenza

Nel 2023 stiamo assistento, come detto, a una controtendenza in cui si percepisce l'arretramento dalle posizione dominante di grigio, nero e bianco che, tuttavia, coprono ancora l’86% delle preferenze. Nell'ultimo biennio si sono comunque affacciate sulla scena delle colorazioni accese e brillanti come blu e viola, scelte per esaltare le linee dei modelli sportivi al pari dei più canonici verde e rosso. Quello che si evince è che nel caso dei SUV, voluminosi e ingombranti, bianco, grigio e nero, restano i più gettonati, mentre tra le sportive si osa un po' di più.

Axalta, un’azienda specializzata in vernici e rivestimenti, ogni anno sviluppa un report che anticipa le tendenze del mercato e per il 2023 ha incoronato come tinta di maggior vigore il Techno Blue. Si tratta di un colore che trasmette molta energia, non solo in chi possiede la vettura, ma anche a chi la incrocia sulla strada.

Come scegliere la vernice perfetta

Prima di tuffarsi nella scelta della vernice dell'auto bisogna valutare alcuni paramentri, alcuni soggettivi, altri più obiettivi. Partendo dall'espressione della propria personalità, ci sono degli studi che hanno associato una determinata tinta alla tipologia di individuo: il bianco rappresenterebbe purezza e desiderio di controllo; il nero è misterioso e servirebbe per darsi un tono; il rosso esprime energia, ma anche avventatezza; il verde ottimismo senza conferme altrui; il blu eleganza e affidabilità; il grigio totale senso di stabilità.

Da un punto di vista di sicurezza, il bianco e l’argento, ampiamente visibili di notte, consentono di essere più riconoscibili in frangenti di scarsa visibilità. Il colore rosso, invece, statisticamente è più soggetto a sinistri stradali e a un maggior numero di controlli delle forze dell'ordine. Per chi invece ha paura di difetti, graffi e bozzi, il bianco è il colore perfetto, anche se il rovescio della medaglia è il dover passare più spesso dall'autolavaggio. Cosa opposta per il nero, con il quale si vedono maggiormente le magagne, ma si nasconde meglio lo sporco. Il grigio si candida a essere quello più refrattario all'acqua dell'autolavaggio, perché si macchia di meno. Per chi vuole un'auto fresca d'estate, la soluzione preferibile resta quella di affidarsi alle colorazioni chiare, fondamentali per tenere alla larga i raggi del sole, attirati invece da quelle scure.