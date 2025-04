Jeep conquista il mercato italiano: Avenger in pole position nel mese di marzo

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel mese di marzo 2025, Jeep ha ottenuto risultati importanti nel mercato italiano. Il modello Avenger si è confermato come il suv più venduto, sia nel singolo mese che nel primo trimestre dell’anno. Questo successo contribuisce al posizionamento del marchio al settimo posto nel ranking delle autovetture, con una quota di mercato del 4,5% YTD. Avenger si distingue non solo per il suo volume di vendite, ma anche per essere il leader nel segmento dei B-SUV completamente elettrici, mantenendo la sua posizione dominante dal 2024 fino ai primi mesi del 2025. Inoltre, Avenger è il quarto modello in assoluto sul mercato italiano, un risultato che evidenzia la crescente preferenza dei consumatori per questo suv

La gamma versatile

Il punto di forza di Avenger è la sua gamma versatile, che risponde a diverse esigenze dei clienti. Jeep ha messo a disposizione una varietà di motorizzazioni: dalla versione completamente elettrica a quella ibrida, fino al motore a benzina 1.2 con cambio manuale. Inoltre, è disponibile anche la versione 4xe a trazione integrale, che offre prestazioni eccellenti sia su strada che off-road, mantenendo le caratteristiche distintive di Jeep. Questa ampia offerta di opzioni rappresenta la “Freedom of Choice” del marchio, consentendo ai clienti di scegliere il modello che meglio si adatta alle proprie necessità, sia in termini di prestazioni che di sostenibilità.

La versione 4xe

Un altro elemento che ha contribuito al successo di Avenger è la versione esclusiva 4xe The North Face Edition, limitata a 4.806 unità. Questa edizione speciale, che prende il nome dal celebre brand di abbigliamento outdoor, unisce design innovativo e materiali resistenti, sottolineando l’impegno di Jeep nell’offrire veicoli che combinano prestazioni e estetica. Con dettagli come le finiture Summit Gold e motivi topografici, la North Face Edition rappresenta una scelta esclusiva per i clienti più esigenti.

Altri modelli

Accanto ad Avenger, anche altri modelli come Jeep Renegade e Compass continuano a contribuire ai risultati commerciali del marchio. Renegade, in particolare, si conferma tra i B-SUV Plug-In Hybrid più venduti, mentre Compass mantiene una forte presenza nella categoria dei C-SUV.

Per questi modelli, è stata recentemente introdotta l’edizione speciale North Star, che unisce eleganza e funzionalità, offrendo una proposta interessante per chi cerca un SUV con un design raffinato e dotazioni avanzate.