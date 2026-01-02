KGM Torres: spaziosa, solida e concreta, ma con qualche compromesso sul comfort

KGM Torres rappresenta uno dei modelli più originali e non convenzionali nel panorama dei SUV di segmento medio, soprattutto per chi cerca dimensioni generose, un look deciso e una dotazione completa a un prezzo ancora accessibile. Dopo il cambio di proprietà che ha portato il marchio SsangYong sotto l’ombrello del gruppo KG Mobility, la Torres si propone come modello simbolo della nuova fase del costruttore coreano. Il design è personale, quasi muscolare, e la proposta tecnica punta su motorizzazioni tradizionali affiancate, ora, da una nuova versione ibrida. La gamma parte da 30.990 euro per la 1.5 turbo benzina, mentre la nuova full hybrid è disponibile da 34.990 euro. L’esemplare oggetto della prova è la KGM Torres 1.5 turbo a trazione anteriore in allestimento K-Line, proposta a 34.490 euro.

Design ed esterni

La Torres non passa inosservata. Le linee sono tese, squadrate, ispirate chiaramente al mondo dei fuoristrada classici, pur restando un SUV stradale a tutti gli effetti. Il frontale è caratterizzato dalla mascherina verticale con listelli pronunciati, mentre la fiancata è massiccia e sottolineata da passaruota marcati e superfici quasi “scolpite”. Al posteriore colpisce il richiamo stilistico alla ruota di scorta esterna, in realtà solo accennata, che contribuisce a rafforzare l’immagine da vettura off-road. Le dimensioni sono importanti, con una lunghezza che sfiora i 4,70 metri, e trasmettono immediatamente una sensazione di robustezza e presenza su strada. Nel complesso lo stile è coerente, forse non raffinato, ma decisamente riconoscibile.

Interni, spazio e tecnologia

All’interno la KGM Torres sorprende positivamente per abitabilità e solidità percepita. L’abitacolo è ampio, ben sfruttabile e adatto anche a viaggi lunghi con più passeggeri. Davanti si viaggia comodi, con sedili ben sagomati e, nella versione K-Line, anche riscaldabili e regolabili elettricamente. Dietro lo spazio per le gambe è abbondante, mentre la seduta centrale risulta un po’ penalizzata dal tunnel centrale. Si ritrovano molte componenti derivate dal mondo Hyundai-Kia, perciò di buona fattura, al pari dei materali impiegati, sicuramente non da costruttore low-cost: simil pelle con impunture a vista e plastiche morbide.

La qualità dei materiali è buona, con superfici morbide nella parte alta della plancia e assemblaggi curati, anche se l’impostazione rimane più funzionale che lussuosa. Spiccano i tre schermi: il quadro strumenti digitale da 12,5 pollici, il display centrale da 9 pollici per l’infotainment e un ulteriore schermo dedicato alla gestione del clima e delle modalità di guida. Il sistema multimediale è completo ma non velocissimo nella risposta, e l’interfaccia grafica risulta un po’ datata rispetto ad alcuni concorrenti più recenti. Si riconoscono anche in questo frangente delle soluzioni derivate dal gruppo coreano già citato, sebbene l'interfaccia utente risulti ancora poco intuitiva e accattivante.

Il bagagliaio è uno dei punti di forza: con 703 litri di capacità offre un vano ampio e regolare, che diventa letteralmente enorme abbattendo i sedili posteriori, anche se la soglia di carico piuttosto alta può risultare scomoda nelle operazioni quotidiane.

Prova su strada

Alla guida, la KGM Torres mostra un carattere ben definito, coerente con ciò che trasmette all'esterno. Il motore 1.5 turbo benzina da 163 CV garantisce prestazioni adeguate alla stazza dell’auto, con una buona risposta ai bassi regimi e una progressione fluida, soprattutto in abbinamento al cambio automatico a sei rapporti. Non è un’auto sportiva, ma nell’uso quotidiano si dimostra più che sufficiente per affrontare sorpassi e viaggi a pieno carico. Il peso non è eccessivo, circa 1.573 kg in ordne di marcia, e l'unità a benzina risulta piacevolmente scattante e pronta, in tutte le situazioni.

La taratura delle sospensioni privilegia la stabilità: l’auto è ben piantata a terra e affronta le curve con sicurezza, limitando fortemente il rollio nonostante le dimensioni. Di contro, sulle strade dissestate emerge una certa rigidità, con le asperità più marcate che arrivano all’abitacolo in modo evidente. Lo sterzo è preciso il giusto, quasi fin troppo rapido nella taratura, ma non particolarmente comunicativo, mentre la frenata è efficace e ben modulabile. Finchè si guida su asfalti regolari e lisci sorprende la stabilità nei cambi di direzione e la sicurezza in appoggio curva, ma non appena la strada diventa più irregolare, si percepisce una rigidità eccessiva nella taratura delle sospensioni, forse voluta per assicurare meno rollio e beccheggio.

L'aspetto però forse meno apprezzabile durante la nostra prova sono stati i consumi: se da un lato l'1.5 turbo assicura una certa prontezza all'erogazione e buone riprese, dall'altro si registrano delle medie di consumo mai superiori agli 11 km al litro (coerente con il valore dichiarato dalla casa). Anche in autostrada, a velocità costante su 125/130 km/h di cuise control adattivo, è difficile superare i 12 km al litro. Consigliamo di rivolgersi alla nuova ibrida full, o all'elettrica EVX per chi necessita di percorrere molti km, soprattutto in città.

Prezzi e considerazioni finali

La KGM Torres si posiziona in modo competitivo nel segmento dei SUV medi. La gamma parte da 30.990 euro per la versione 1.5 turbo benzina, mentre la nuova variante full hybrid è proposta a partire da 34.990 euro. L’allestimento K-Line, oggetto della prova, costa 34.490 euro e offre una dotazione molto ricca in rapporto al prezzo, includendo numerosi sistemi di assistenza alla guida, interni curati e una buona dotazione tecnologica.

Non è l’auto più raffinata né la più confortevole della categoria, ma si distingue

per spazio, solidità e rapporto qualità-prezzo. La KGM Torres è una scelta interessante per chi cerca un SUV spazioso, dall’estetica decisa e con contenuti concreti, senza voler necessariamente inseguire i marchi premium.