Leapmotor C10 REEV: il SUV elettrico che incontra l'eccellenza tecnologica

Ecco arrivare finalmente anche in Italia Leapmotor C10 Range-Extended EV, il terzo modello europeo solo elettrica della casa automobilistica cinese - dopo la piccola T03 e C10 - grazie al quale le ambizioni del brand diventano importanti: ovvero quello di riuscire a 500mila vetture a livello globale nel 2025, con un deciso aumento rispetto alle quasi 294 mila dello scorso anno solare. Del resto Leapmotor, in Italia, ha già 100 concessionarie e adesso l'obiettivo diventerà quello di arrivare a 125 entro giugno. La quota di mercato del brand nel nostro Paese è pari al 4,7% nel segmento dei BEV (al quinto posto della relativa classifica Battery Electric Vehicle) grazie in particolare alla city car T03. C10 REEV approda sul territorio italiano al prezzo competitivo di listino di 37.400 euro, sempre perfettamente in scia alla recente nascita della joint venture Leapmotor International, per il 51% di Stellantis e per il 49% della cinese Leapmotor.

Leapmotor C10 REEV: un'auto dalle proporzioni equilibrate

La sigla REEV significa "Range-Extended Electric Vehicle". Stiamo parlando, infatti, di un'automobile elettrica con un supporto termico, un motore a benzina da 1,5 litri che non muove le ruote, ma che agisce da generatore per ricaricare la batteria durante la marcia: una maniera che consente di arrivare a un'autonomia fino a 970 km, dei quali circa 145 km in modalità 100% elettrica secondo il ciclo WLTP (cioè un terzo rispetto alla versione solo elettrica). Insomma: "l'ansia da autonomia" che ancora circonda questo tipo di veicolo, la guida sempre in elettrico, viene in qualche modo scongiurata Il C10 REEV si presenta con proporzioni più che equilibrate: 4,74 metri di lunghezza, 1,90 di larghezza e 1,68 di altezza, con un passo di 2,82 metri. Grazie a un pianale piatto e un vano posteriore da 400 litri, lo spazio a bordo di certo non manca: sia per i passeggeri sia per i bagagli.

C10 Range-Extended EV integra un motore elettrico da 215 cavalli (158 kW) e 320 Nm di coppia, mentre la batteria da 28,4 kWh può essere ricaricata in corrente alternata fino a 6,6 kW o in corrente continua fino a 65 kW: dal 30% all'80% nel giro di circa 20 minuti. La trazione è posteriore e le sospensioni sono McPherson sul lato anteriore e Multi-link sul lato posteriore. La macchina può essere gestita sia come auto elettrica, ricaricando alle colonnine o in casa, sia come auto a benzina, facendo il classico rifornimento; ma sempre guidando in elettrico. I consumi medi dichiarati sono di 21,5 kWh/100 km, mentre le emissioni di anidride carbonica si fermano a 10 g/km. La C10 REEV passa da 0-100 kmh in 8,5 secondi, tempistiche ordinarie per un veicolo che sfiora le 2 tonnellate.

Design minimale ma coerente: stop ai tasti fisici

Ci sono quattro modalità di utilizzo, in cui varia l'intervento del generatore termico nella percentuale residua della batteria. In modalità EV+ viene data priorità al motore elettrico, fino al 9% di carica: a quel punto, viene rifornito dal generatore a benzina. La modalità EV è intermedia: il limite minimo di carica residua previsto è il 25%. C'è poi la modalità Carburante: in questo caso è possibile scegliere un valore dal 30 all'80% per la carica residua. Infine, la modalità Potenza+ è bilanciata e combinata. Per quando riguarda le modalità di guida preimpostate, ce ne sono disponibili due: Comfort e Sport. Se la prima prevede uno sterzo più morbido e una frenata rigenerativa leggera; la seconda possiede uno sterzo più duro e una frenata rigenerativa più sentita, per quanto comunque moderata, ma certamente più presente. C'è anche l'opzione "Personalizzata", così da poter combinare a proprio piacimento le varie possibilità.

Il design appare moderno ma privo di eccessi, risultante di un'estetica minimale e coerente che coinvolge anche l'abitacolo, per il quale si punta molto su semplicità ed ergonomia. All'interno della C10, del resto, si può notare il tunnel centrale tra il posto autista e quello passeggero che include uno spazio per la ricarica wireless dei dispositivi mobile, oltre alle prese da 12 V, una porta USB-A e una USB-C. Dimenticatevi i tasti fisici: esclusi alcuni sul volante, qui dentro non ce ne sono. La gestione del veicolo viene affidata a uno schermo touch centrale da 14,6" (a 1440p). C'è poi un secondo schermo, davanti al guidatore, da 10,25", che mostra informazioni come la velocità del veicolo, l'autonomia residua (sia a benzina sia in elettrico), le indicazioni del navigatore (se è attivo) oppure i consumi dall'ultima ricarica e dall'ultimo rifornimento. Da un tasto sul volante si possono cambiare le informazioni della scheda destra.

Guidare con zero pensieri: obiettivo raggiunto

La guida su strada ha confermato pressoché totalmente le sue promesse in termini di comfort, morbidità e facilità di guida. Se l'idea di partenza era quella di mettere a disposizione l'opzione un viaggio senza pensieri, le prime impressioni mostrano che tale obiettivo è stato raggiunto ottimamente. L'automobile è molto comoda da condurre, nonostante le dimensioni non irrilevanti, con un assetto che premia la fluidità e una bassa rumorosità anche nei passaggi tra le varie modalità di guida.

Passando dalla modalità EV+ a Potenza+ (dunque i due estremi) non si sente la differenza; nemmeno alta velocità Il motore elettrico si esprime sostanzialmente molto bene e gli spostamenti sono fluidi,, anche nelle curve urbane particolarmente strette. In poche parole: sostenibile, pratico e accessibile. Alla portata di tutti.