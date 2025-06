Mercedes-Benz, le nuove serie speciali che raccontano chi siete davvero

C’è un momento, mentre chiudete con un colpo secco la portiera, in cui il mondo rimane fuori. È quel battito di ciglia tra il caos e la quiete, tra la folla e la vostra idea di eleganza. E lì, in quell’abitacolo dove il design incontra la volontà, capite che l’auto che guidate non è soltanto un mezzo di trasporto. È un’estensione del vostro stile. Mercedes-Benz, che queste cose le conosce bene, rilancia nel 2025 il concetto stesso di personalizzazione con nuove serie speciali che portano la firma della Stella e quella, ancor più visibile, di chi le sceglierà.

Diversi nomi, diverse visioni del mondo: B Street Edition, EQA Street Edition, GLA Tech Edition, GLB Seaside Edition, Classe C Station Wagon Travel Edition e CLE Coupé Lifestyle Edition. In mezzo, una promessa: portare su strada non solo cavalli e comfort, ma identità.

Il ritorno del carattere

Nel tempo delle auto anonime, quasi fotocopia l’una con l’altra, Mercedes-Benz ha deciso di dire la sua, e lo fa con la forza di un marchio che ha fatto della distinzione la sua firma. “Spingere la personalizzazione di un modello oltre il semplice elemento di dettaglio ci permette di soddisfare quel profondo desiderio di individualità”, ha dichiarato Paola Ardillo, responsabile del Product Management. Tradotto: basta auto tutte uguali, è il momento di essere sé stessi anche al volante.

Non è solo marketing. Ogni serie speciale è un racconto a sé, fatto di dettagli curati, scelte estetiche precise e vantaggi concreti. Sì, perché oltre al piacere di distinguersi, c’è anche quello di risparmiare: il vantaggio cliente, in alcune configurazioni, supera l’80% rispetto al valore delle dotazioni offerte.

Classe B Street Edition: la bellezza della semplicità

Partiamo dalla Classe B Street Edition, una Sport Tourer che fa della funzionalità il suo cavallo di battaglia. È l’unica nel suo genere nel panorama premium, ma non si accontenta della sua esclusività. Con la base 180 d Progressive Advanced Plus, porta a bordo comfort e sicurezza: telecamere a 360°, Blind Spot Assist, climatizzatore automatico COMFORTMATIC, e tanto altro. Gli interni in ARTICO nero, i vetri oscurati, la scelta completa delle tinte pastello e metallizzate le danno quel tocco da urban-chic che non stanca mai. Il vantaggio? Un generoso 84%.

EQA Street Edition: elettricità con stile

Il futuro è elettrico, ma Mercedes-Benz vuole che sia anche personale. Ecco allora la EQA 250+ Street Edition, la proposta full electric che sposa tecnologia e gusto. La dotazione, anche qui, è da ammiraglia: sedili a regolazione elettrica con memoria, cerchi da 19”, vetri oscurati, assistenze alla guida di ultima generazione. E il tutto, su un design sobrio ma raffinato. Anche in questo caso, il vantaggio cliente è notevole: -80% sul pacchetto optional.

GLA Tech Edition: raffinata da città

Per chi cerca un SUV compatto che non rinuncia a nulla, c’è la GLA Tech Edition. Con le sue motorizzazioni 200 d e 250 e, si distingue per un’anima votata all’innovazione. MULTIBEAM LED, climatizzatore COMFORTMATIC, vetri oscurati, tetto panoramico e inserti in alluminio lucido: è l’auto pensata per chi ama la città, ma sogna la prossima gita fuori porta. Gli interni, in ARTICO/MICROCUT nero o marrone bahia, sono l’elogio della raffinatezza. E anche qui il portafoglio ringrazia: vantaggio del 75%.

GLB Seaside Edition: il SUV anticonformista

Non ama le etichette, ma sa come farsi notare. Il GLB nella sua nuova veste Seaside Edition è un inno al piacere di viaggiare fuori dagli schemi. Il Blu Spettrale metallizzato, i cerchi AMG da 20", il pacchetto Night, il tetto panoramico e gli inserti in legno nero a poro aperto lo rendono un oggetto del desiderio. Disponibile con trazione integrale o anteriore, questo GLB è un concentrato di tecnica e stile. Vantaggio cliente? Oltre il 65%.

Classe C Travel Edition: il viaggio è (ancora) una destinazione

Nel mondo frenetico di oggi, viaggiare è diventato un atto di resistenza. E farlo con stile è una forma d’arte. La Classe C Station Wagon Travel Edition si presenta come la compagna perfetta: comoda, elegante, silenziosa. Due le motorizzazioni, tra cui l’ibrida plug-in C 300 de 4MATIC. A bordo ci sono sospensioni adattive, sedili massaggianti, pacchetto ENERGIZING Plus, vetri acustici e tanto altro. Una berlina, un SUV, una wagon: tutto in uno. Il risparmio? Fino al 59%.

CLE Coupé Lifestyle Edition: la firma della differenza

Se c’è un’auto che grida “unicità” è la CLE Coupé Lifestyle Edition. Tre configurazioni estetiche che ruotano intorno al pacchetto AMG Line e alla possibilità di scegliere rivestimenti in ARTICO, pelle o pelle Nappa. Blu Spettrale con interni beige, Grigio Grafite con marrone Siena o Grigio Alpi MANUFAKTUR con nero: ogni combinazione ha il sapore di un vestito su misura. Tra le dotazioni spiccano il DISTRONIC, le DIGITAL LIGHT e il pacchetto sospensioni adattive. Il risparmio? Il 50%, ma la vera ricchezza è farsi notare senza dire una parola.

La Racing Collection: la leggenda continua

E poi c’è lei, la Racing Collection. Una serie speciale che ormai è diventata culto, disponibile sulle versioni AMG di Classe A, GLA e GLB.

Verniciature opache, cerchi in nero, sedili sportivi con cuciture rosse, e una dotazione da top di gamma. Il look da corsa, ma con il comfort di sempre. Per chi crede che anche l’adrenalina meriti un certo stile.

Il listino prezzi di tutte le versioni speciali: