Mercedes CLA Coupè 35 AMG: eleganza e sportività con 306 CV – La prova

Mercedes CLA coupé è stata una delle prime berline coupè a quattro porte ad affacciarsi sul mercato, fin dal 2013, con la prima generazione di un’icona, destinata fin da subito a riscuotere un notevole successo. Ha rilanciato l’immagine delle berline tre volumi ma in salsa coupè, ottenendo incredibili risultati anche in quei mercati europei ormai ostili a questa carrozzeria. Con il 2019 è stato poi presentato il secondo modello, ricevendo poi un restyling di metà carriera a partire dalla fine del 2021. È ora equipaggiata con motori mild hybrid e cambio automatico per tutte le versioni, fino ai modelli marchiati AMG come nel nostro caso. CLA Coupè 35 AMG è la porta d’accesso alla gamma del preparatore tedesco, mossa da un 2.0 4 cilindri turbo da 306 CV e trazione integrale, con prezzi a partire da 67.054 euro.

Design e dimensioni

Ripropone le stesse dimensioni e design delle versioni standard di CLA Coupè, con 4,69 m di lunghezza, 1,83 m di larghezza e solo 1,44 m di altezza, confermando una linea estremamente filante e aerodinamica al pari di un CX aerodinamico davvero contenuto. Rispetto all’edizione pre-restyling propone un design rivisto, in ottica eleganza e sportività. Il frontale è ora più accattivante, con la nuova griglia Panamericana a listelli verticali, fino a questo momento dedicata ai soli modelli con sigla 45s AMG. Il muso è più inclinato verso la parte anteriore, con nuovi gruppi ottici con tecnologia Led High Performance o con i più tecnologici Multibeam Led, con fascio adattivo a matrice.

Nella zona inferiore, debutta un paraurti sportivo più aerodinamico, con deflettori e accenni aerodinamici che accentuano anche la sportività del frontale. Nuova anche la gamma di cerchi in lega fino a ben 19”, sempre marchiati AMG. Attenzione però all’altezza da terra, ridotta di circa 15 mm rispetto al modello di serie grazie ad un assetto specifico, oltre ad un bodykit che propone minigonne più generose sulle fiancate. Nel posteriore spuntano i già apprezzati scarichi ovali bruniti (fortunatamente veri), contornati da un piccolo estrattore e un paraurti sportivo. Apprezzabile la presenza di un piccolo spoiler direttamente integrato nella linea di coda, senza snaturare la forma filante ed elegante della vettura. Da lode infine la colorazione Spectral Blue, con effetto metallizzato e capace di donare un'innata eleganza al modello (optional da 915 euro).

Interni e tecnologia

L’abitacolo di nuova CLA 35 AMG riprende i tratti di quelli già visti anche con la gamma di veicoli Mercedes basati sulla piattaforma MFA di seconda generazione. Non manca il doppio display da 10.25” per la strumentazione digitale e per il sistema MBUX del display multimediale, uniti senza soluzione di continuità. Supporta Apple Carplay e Android Auto wireless, oltre alla connettività tramite eSIM per comunicare con la rete e recepire gli aggiornamenti da remoto, per una migliore esperienza cliente. Migliorano i materiali rispetto alla prima generazione, con dei display meglio assemblati, minori scricchiolii in tutto l’abitacolo e delle superfici più nobili, soprattutto nella zona alta del cruscotto. Si alterna plastica morbida, pelle, microfibra e impunture a vista. Tuttavia, non presenta un sostanziale cambiamento rispetto alle versioni standard di CLA con allestimento AMG Line Premium Plus.

Le sedute possono essere dotate di regolazione elettronica, riscaldamento e memorie della posizione: risultano molto appaganti alla vista, ma non altrettanto convincenti per ciò che riguarda l’ergonomia. Il sostegno lombare e della schiena risultano leggermente solidi e poco avvolgenti, rischiando di generare qualche fastidio nei lunghi viaggi. Nuovo però il volante, con elementi touch e fisici, dal design sportivo e dall’ottima presa, con una notevole escursione longitudinale. Compaiono anche due satelliti circolari per la regolazione delle modalità di guida, l’assetto e le modalità del cambio, molto scenici. Si possono anche avere inserti in alluminio spazzolato, simil carbonio e altri, per personalizzare l’aspetto dell’abitacolo, al pari delle piacevoli luci ambientali multicolore, presenti anche all’interno delle bocchette d’aerazione a forma di turbina. Infinita poi la lista degli accessori che possono essere equipaggiati, alcuni però potrebbero essere presenti di serie, considerata la versione AMG e il prezzo di listino di accesso al modello.

Prova su strada

Grazie all’assetto specifico per questa versione – con nuovi angoli specifici, nuova taratura degli ammortizzatori, barra duomi anteriore, sterzo più diretto e sensibile – si ottiene un feeling decisamente migliorato rispetto alle versioni standard più sportive di CLA. Il peso del comando volante, la risposta dell’assetto e la quasi totale assenza di rollio, rendono CLA 35 AMG un’auto estremamente appagante da guidare. Sebbene si selezionino le modalità di guida più pacate (Eco, Comfort) si denota un particolare accento sulla sportività, sacrificando in minima parte l’aspetto del comfort a bordo: l’auto sostiene molto bene in curva, con un ottimo inserimento, ma appare ruvida e alle volte secca sulle buche più pronunciate. Il nostro esemplare in prova, dotato anche di pneumatici invernali, denota un certo rumore di rotolamento degli pneumatici oltre i 110 km/h, ma in linea con altre vetture sportive di questo segmento. A richiesta però le sospensioni attive a controllo elettronico.

Altro protagonista dell’esperienza è sicuramente il propulsore, il nuovo 2.0 4 cilindri turbo mild-hybrid, rivisto per erogare ora 306 CV e 400 Nm di coppia, abbinato di serie al nuovo cambio automatico doppia frizione a sette rapporti. Di serie è presente la tecnologica trazione integrale 4Matic, dotata di giunto viscoso centrale per ripartire la coppia tra asse anteriore e posteriore, in caso di mancanza di aderenza. La ripartizione è poi soggetta anche alle modalità di guida, diventando leggermente sovrasterzante in Sport Plus, che accentua anche il sound dello scarico e la consistenza dello sterzo. La spinta è comunque buona, testimoniata dai soli 5,0 secondi necessari per scattare sullo 0-100 km/h, fino ad una velocità massima di ben 250 km/h, limitata elettronicamente. Peccato che sia troppo evidente l’amplificazione del sound dello scarico, proveniente dall’impianto audio e replicato in maniera fin troppo artificiosa. Sorprende la maneggevolezza, grazie ad un avantreno davvero affilato e preciso, con un peso in ordine di marcia relativamente contenuto, di 1.600 kg.

Consumi e prezzi

Considerata la motorizzazione sportiva, risulta piuttosto comprensibile che si ottenga in consumo considerevole, soprattutto quando si decide di premere a fondo sul pedale del gas. La media riscontrata durante la nostra prova testimonia un 10,5 km/l ottenuto con un percorso al 50% cittadino e al 50% extraurbano, con autostrada e strade periferiche. Se si decide però di guidare in maniera più vivace, l’indice dei consumi supera la soglia dei 10 km/l, arrivando anche su medie di 8 km/l.

Il listino presenta invece un prezzo di partenza di 67.054 euro, in allestimento AMG Line Advanced Plus, salendo poi 68.951 per la versione AMG Line Premium e a 72.842 euro in veste AMG Line Premium Plus, oggetto della nostra prova.

Considerazioni finali

Nuova CLA 35 AMG risulta convincente per tutti coloro che sono alla ricerca di una berlina coupè sportiva ma comunque adatta per essere sfruttata come auto da tutti i giorni, con un tocco di eleganza e sobrietà. L’abitacolo è tecnologico e non si discosta molto dalle versioni standard, che potrebbe risultare sia un punto a favore che a sfavore, a seconda dei punti di vista. L’erogazione del propulsore è docile in quasi tutti i contesti, a patto che non si scelga di premere a fondo sul pedale del gas. Solo in quel momento emerge l’anima da vettura AMG, comunque più contenuta e abbottonata rispetto alla più potente versione 45s AMG, soprattutto in termini di costi di gestione.