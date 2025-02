Mercedes Classe E 300e, la prova della plug-in benzina super tecnologica

Mercedes Classe E rappresenta un punto di riferimento tra le berline di alta gamma di segmento D, con tanta tecnologia dentro l’abitacolo e sotto la meccanica, con un livello di comfort e di finiture da prima della classe. Abbiamo provato la versione 300e, quindi ibrida plug-in benzina (qui la prova del diesel mild-hybrid) che beneficia di un 2.0 4 cilindri turbo benzina da 204 CV e 320 Nm di coppia, abbinato ad un motore elettrico di trazione di 130 CV e ben 440 Nm di coppia, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 25,4 kWh, che promette oltre 100 km in elettrico. Una meccanica raffinata che però rappresenta un costo non indifferente, con un listino che parte da 77.266 euro, in allestimento Advance.

Più lunga e più elegante

Non è un’auto piccola, con ben 4,95 m di lunghezza, +3 cm rispetto alla generazione passata. È costruita a partire dalla piattaforma MRA II, ovvero un’architettura predisposta per accogliere la trazione nativa posteriore, eventualmente anche integrale. Supporta anche sospensioni a doppio braccio oscillante anteriore e multilink al posteriore, per un ottimo livello di guidabilità e dinamica di guida. Il design non discosta da quello di Classe E, già scoperto in occasione dell’ultima generazione. Il modello in prova è equipaggiato con il pacchetto AMG Line Premium Plus, che assicura una linea sportiva dedicata, con paraurti specifici, cerchi in lega fino a 20” e la tanto desiderata mascherina frontale con motivo a stella in 3D. Questa, può essere anche impreziosita da una linea led che ne esalta le forme, oltre all’iconico stemma Mercedes a sbalzo sul cofano.

Sorprendenti i gruppi ottici, che nella versione più accessoriata possono beneficiare di un fascio luminoso adattivo (Digital Light), con oltre 1,3 milioni di specchi pensati per rendere estremamente precisa e puntuale l’illuminazione della strada. Nel retro, il motivo dei gruppi ottici ricrea invece lo stemma Mercedes attraverso una sagoma led, molto d’impatto. Ottimo il Cx aerodinamico, solo 0,23 grazie ad una forma affusolata della carrozzeria, alle maniglie a scomparsa (molto ricercate) e ad un fondo quasi interamente carenato. Nella parte posteriore, compaiono anche due finti scarichi cromati. Peccato non sia presente un vero terminale a vista. Da 10 e lode la colorazione “Argento Verde” dell’esemplare in prova, molto elegante anche in abbinato ai cerchi in lega a raggi sottili da 20”.

Tecnologia a profusione

Classe E W214 è la prima non appartenente alla gamma EQ a integrare l’MBUX Superscreen, un sistema composto da tre schermi che domina la plancia dal design elegante e pulito. Il display centrale da oltre 14 pollici si affianca a uno schermo da 12,3 pollici per il passeggero e a un terzo display, anch’esso da 12,3 pollici, dedicato alla strumentazione digitale dietro al volante sportivo delle versioni AMG Line. Il sistema MBUX, ora più rapido e intuitivo grazie a un nuovo processore, è gestibile tramite touchscreen e comandi tattili sul volante, mantenendo sempre visibili i controlli del clima. Non mancano Android Auto e Apple CarPlay wireless, oltre ad app di terze parti come il browser Vivaldi, Zoom e giochi come Angry Birds. Sotto gli schermi si trova un pannello tattile per le modalità di guida e le telecamere a 360°, mentre una telecamera selfie sopra il display centrale permette di scattare foto agli occupanti o effettuare videocall, ad auto ferma. L’impianto audio Burmester, con 17 altoparlanti, 730 W e supporto Dolby Atmos, offre un’esperienza sonora di altissimo livello. Gli interni sono poi raffinati e ben assemblati e si distinguono per materiali di qualità, con dettagli come la consolle centrale in legno di acero marrone (però optional). Lo spazio a bordo è ottimo, con sedili comodi e regolabili sia davanti che dietro, oltre che ventilati e riscaldati (optional). I passeggeri posteriori dispongono di una plancia per il controllo del clima quadrizona e dei sedili riscaldati, mentre chi siede davanti gode di una posizione di guida bassa e distesa, ideale per i lunghi viaggi. L’unico limite è il bagagliaio da 370 litri, ridotto dalla presenza della batteria del sistema ibrido Plug-In, ma dotato comunque di apertura automatica.

Come va su strada

Non è un segreto che la piattaforma MRA rappresenti una meccanica di livello per il segmento, con uno schema sospensivo di qualità e robusto, capace di assicurare un’ottima dinamica di guida e un notevole comfort. A seconda della modalità di guida impostata, le sospensioni Airmatic pneumatiche a controllo elettronico (optional) si adattano e restituiscono un feeling al volante differente. Magistrali nel copiare gli avvallamenti dell’asfalto, riescono anche a rendere l’auto più piatta in curva nelle modalità più sportive; in modalità Efficiency si abbassano di 15 mm quando si superano i 120 km/h, per migliorare la penetrazione aerodinamica alle alte velocità. Varia anche la taratura dello sterzo, sebbene risulti sempre più orientato ad un’ottica di comfort che di sportività. Grazie all’asse posteriore sterzante (optional), la precisione in inserimento in curva risulta quasi chirurgica, oltre ad assicurare anche maggior stabilità nei cambi di direzione ad alta velocità. Ottima anche la maneggevolezza: nonostante i 4.95 m di lunghezza è rapida e agile nelle manovre, grazie ad una riduzione virtuale del passo, dato che le ruote posteriori possono girare in controfase nelle operazioni a bassa velocità fino a 4,5 gradi. Rimane invece poco comprensibile la sensibilità del pedale del freno poiché, alle volte, l’auto frena proattivamente quando ci si avvicina troppo all’auto che ci precede o si è in prossimità di una rotonda/incrocio. Si tratta di una funzionalità disattivabile, anche se rimane incerto anche il passaggio tra frenata rigenerativa e frenata meccanica.

La spinta delle due unità è comunque considerevole, come testimoniano i 6,5 secondi necessari per scattare sullo 0-100 km/h. La coppia istantanea assicurata dal motore elettrico è quasi sempre presente, anche a batteria scarica. Scatta prontamente ed è anche buona la sinergia con l’automatico a nove marce, dentro al quale è integrato. Morbide e dolci le transizioni di marcia, quasi inavvertibili, così come l’attivazione e lo spegnimento del motore a benzina. Tra le modalità disponibili per il sistema ibrido, si apprezza quella chiamata “Battery Hold” che consente di preservare un dato livello di carica per un impiego futuro. In alternativa, si può forzare il funzionamento in elettrico (fino ad esaurimento della batteria) oppure la modalità Hybrid, che alterna il funzionamento dei due motori a seconda delle condizioni. Si percepisce poi una massa importante, con oltre 2.200 kg in ordine di marcia. Tuttavia, le sospensioni lavorano per compensare le imbardate in curva e cercare di rendere neutro il comportamento della vettura. Da 10 e lode in viaggio, dove riesce quasi a pareggiare il comfort e la silenziosità di un diesel, lavorando a quasi 1.800 giri/min a 130 km/h costanti.

Buoni i consumi anche a batteria scarica

A sorprendere della nuova meccanica Plug-In di casa Mercedes è l’efficienza, soprattutto quando gli spazi si aprono. In viaggio, infatti, è in grado di totalizzare delle medie superiori ai 16 km al litro, anche a batteria scarica. Nel solo contesto autostradale, a 130 km/h, si stabilizza su 14,5 km/l. Se la batteria invece risultasse carica, il motore a benzina gioverebbe anche di un supporto extra e i consumi salirebbero intorno ai 18 km al litro. In città, invece, la massa extra non gioca a suo favore e infatti l’unità a benzina alle volte deve farsi carico della spinta, soprattutto a batteria scarica: i consumi scendono a circa 13,5 km al litro, mentre con la batteria carica si può arrivare a circa 16 km al litro. Con un pieno di elettroni, non è impossibile superare i 100 km soprattutto se si percorrono strade extraurbane, mentre in città si possono superare agevolmente i 90 km.

Listino prezzi

Profondo e decisamente ampio il listino, con oltre 50 possibili combinazioni di allestimenti e motorizzazioni. Si parte da 64.883 euro per la E200 d mild-hybrid Advanced, con il 2.0 turbo diesel da 197 CV. L’ibrido plug-in a trazione posteriore con 313 CV parte invece da 77.266 euro, sempre in allestimento Advance.

L’(300e AMG Line Premium Plus), esclusi alcuni accessori. Di certo una forbice molto ampia per configurarsi a piacimento il modello, che non si risparmia in termini di accessori, tecnologie e meccaniche sofisticate.