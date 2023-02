Mercedes ridurrà i modelli nei prossimi anni, all-in sull’elettrico di lusso

Che l’avvento dell’auto elettrica abbia costretto i produttori a semplificare la gamma dei veicoli non è un mistero. Meno diversità, più sinergie di produzione ed economie di scala sono e saranno all’ordine del giorno: condivisione di piattaforme, semplicità produttiva, standardizzazione. Queste le direttive che guideranno il settore automotive nei prossimi anni. Qualsiasi differenza in ambito produttivo rappresenta un costo, perciò la gamma dei veicoli è destinata a ridursi, con meno alternative e meno allestimenti/versioni. Lo stesso vale anche per i costruttori premium come Mercedes, che ormai da tempo ha fatto sapere che il suo obiettivo futuro coincide con il focus sul mondo dell’elettrico di lusso, investendo sulle nuove tecnologie, al servizio del comfort, del piacere di guida e della connettività.

Addio a Classe A e segmenti compatti

Con ogni probabilità, nel recente futuro, il produttore della Stella sarà costretto a dire addio ai segmenti più compatti, derivati dalla piattaforma MRA2, quindi Classe A, Classe B, CLA e molto probabilmente GLA. Una voce che però non trova riscontro nella notizia riguardo al debutto di una nuova piattaforma MMA, dal 2024, destinata ai soli veicoli elettrici di segmento C, o comunque di media gamma. Il basso margine di profitto e gli elevati costi di produzione avrebbero reso tale settore poco attrattivo per Mercedes, sempre più decisa a concentrarsi nei segmenti dalla Classe C a salire.

Un taglio alla gamma attuale

Secondo infatti quanto riportato dalla rivista Car&Driver, dei 33 modelli attualmente in commercio, il costruttore di Stoccarda sarebbe intenzionato a portarne avanti solo 14, con una riduzione del 50% della diversità. Si andrebbero così ad eliminare quasi tutte le nicchie di mercato, segmenti nati negli ultimi 10 anni per andare a soddisfare qualsiasi sfaccettatura delle esigenze dei clienti. Ad oggi, una strategia simile non risulta più sostenibile da Mercedes (e non solo), così da contrarre l’offerta e concentrarsi solamente sui segmenti più richiesti e redditizi. Classe C coupè, E Cabriolet e Coupè saranno soppiantata in toto dalla nuova CLE, attesa dal 2024. Mercedes CLS sparirà dai mercati a partire dal 2024 o 2025, assieme alla AMG GT 4. Lo stesso discorso anche per le varianti coupè dei suv GLC e GLE. Dal 2028 sarà arrestata anche la produzione di Mercedes Classe C Station Wagon, mentre l’addio a Classe E SW, il cui debutto è atteso nel 2023, è previsto nel 2030. Stessa sorte anche per la futura CLA Shooting Brake, destinata a nascere sulla nuova piattaforma MMA, il cui destino è segnato, risultando l’ultima di sempre.

Dal 2024 sono attesi tanti modelli anche sportivi, tutti basati sulla piattaforma MMA che accoglierà vettura di ogni tipo, da berline a suv, 100% elettriche, con potenze fino a 1.000 CV essendo anche destinata alle future coupè di AMG. Nel taglio maggiore, sarà in grado di accogliere batterie fino a 150 kWh, con architettura a 800V per sfruttare le ricariche ultra-fast fino a 300 kW e autonomie reali attese superiori a 500 km.