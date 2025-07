MINI Cabrio 2025: la (ri)scoperta del divertimento, a cielo aperto

La nuova generazione della MINI Cabrio è stata presentata sul finire del 2024 e finalmente siamo riusciti a provare una delle decappottabili più sfiziose e accessibili di sempre. Mantiene fede alla propria missione: offrire emozioni a cielo aperto, coniugando stile british, dinamica sportiva e piacere di guida. Unico modello della gamma a conservare esclusivamente motorizzazioni termiche, rappresenta una proposta rara nel panorama attuale, dove l’elettrificazione sta prendendo letteralmente il sopravvento. Attira gli sguardi e diverte alla guida, come solo MINI sa fare, senza però risultare troppo complessa da gestire. È brillante e nella versione “S” dispone anche di 204 CV, scaturiti dal noto 2.0 4 cilindri turbo benzina. Più di lei solo la JCW, che può spingersi fino a 231 CV. Prezzi a partire da 32.904 euro.

Design e dimensioni

La MINI Cabrio 2025 mantiene le celebri proporzioni compatte (3,88 metri di lunghezza, 1,43 di altezza e 1,74 di larghezza), ma si aggiorna nel design seguendo la nuova filosofia stilistica della Casa di Oxford. Il frontale è dominato dalla griglia ottagonale e dai fari a LED circolari, ora con firme luminose personalizzabili e animazioni di benvenuto all’apertura delle portiere. Basta un colpo d’occhio per riconoscerla, nonostante le modifiche. La coda, invece, resta più fedele al modello uscente, rinunciando ai fanali triangolari visti sulle MINI a tre e cinque porte in favore di un look più classico. Ad una prima occhiata potrebbe anche sembrare appartenere alla generazione passata, proprio per via dei differenti gruppi ottici led posteriori. Tuttavia, guardandola meglio, ci si accorge subito delle forme più “robuste”, con passaruota bombati e fianchi larghi, risultando anche più solida al suolo.

La vera protagonista è naturalmente la capote in tela, elemento distintivo della Cabrio, apribile in 18 secondi e richiudibile in 15 anche in movimento fino a 30 km/h. Disponibile anche con l’iconico disegno della Union Jack in tinta grigia a contrasto, aggiunge un tocco di eleganza tutta britannica. Come da tradizione MINI, l’estetica può cambiare radicalmente a seconda del pacchetto scelto: Classic, Favoured e John Cooper Works, ognuno con cerchi (fino a 18”), finiture, colori e rivestimenti specifici. La personalizzazione è massima in casa MINI. Purtroppo, pur trattandosi della versione S, non dispone di alcuno scarico a vista: un vero peccato, che la fa quasi assomigliare ad una più classica MINI cabrio standard. La versione Favoured da noi provata, aggiunge alcuni dettagli in colore bronzato, come la cornice attorno alla griglia anteriore.

Interni e tecnologia

L’abitacolo della nuova MINI Cabrio condivide l’impostazione con le versioni chiuse a tre e cinque porte, seguendo il nuovo concetto “Charismatic Simplicity”. Al centro della plancia spicca il grande display OLED da 9,4”, perfettamente rotondo, che funge da cruscotto e sistema d’infotainment, integrando navigazione, Apple CarPlay e Android Auto (entrambi wireless), oltre a numerose personalizzazioni grafiche. Una soluzione tanto bella alla vista quanto non molto pratica in marcia: pur essendoci un piccolo head-up display di fronte al conducente, si sente l’esigenza di una strumentazione vera per il guidatore. Tutto si gestisce poi dal touch, e non è particolarmente comodo soprattutto mentre si guida. Non si cambiano solo le modalità di guida: ogni Experience Mode modifica non solo i parametri dinamici dell’auto, ma anche suoni, retroilluminazione e grafiche del sistema, creando un’esperienza immersiva. Da segnalare la presenza dell’assistente vocale “Spike”, un simpatico animaletto virtuale che permette di interagire con l’auto tramite comandi vocali intuitivi e naturali.

Gli interni possono cambiare radicalmente a seconda dell’allestimento scelto, con materiali di pregio e finiture curate, a partire dal volante e dai sedili (disponibili anche in tessuto tecnico, pelle o Alcantara). Il bagagliaio resta invariato rispetto al modello precedente, con 160 litri disponibili con capote aperta e 215 litri con capote chiusa: uno spazio contenuto, ma comunque sufficiente per due trolley da cabina. Meglio viaggiare in coppia, per godersi tutto il vento tra i capelli e sfruttare i due sedili posteriori per ulteriori bagagli.

Prova su strada

La MINI Cabrio 2025 è offerta in tre varianti di potenza, tutte abbinate al cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti: la Cooper C da 163 CV, la Cooper S da 204 CV (protagonista del nostro test) e la John Cooper Works da 231 CV, vera top di gamma. Già la Cooper S, da noi provata, regala sensazioni decise, con uno 0-100 km/h concluso in 6,9 secondi e una progressione corposa sin dai bassi regimi. Il motore 2.0 turbo spinge deciso (sebbene appaia più “sopito” rispetto alle precedenti applicazioni del passato) accompagnato da un sound pieno, ma non particolarmente coinvolgente. Gli interventi a sterzo e sospensioni, volti a trovare un equilibrio tra dinamismo e comfort, si fanno sentire: la nuova Cabrio è precisa nei cambi di direzione ma al tempo stesso morbida sugli avvallamenti, perfetta anche come daily car. Rispetto ad una MINI “S” del passato, appare più sobria e confortevole, mettendo si a disposizione una buona dose di potenza, ma chiarisce subito di non voler essere strapazzata come se fosse una Hot-Hatch. Per quello esiste la MINI JCW.

In modalità Go-Kart, la MINI esprime al massimo la sua personalità: lo sterzo si irrigidisce diventando affilato e diretto, il cambio tiene le marce più a lungo e accompagna le cambiate con decisi “colpetti” che regalano ancora più emozione. Anche sul bagnato, il grip resta elevato, con l’auto che entra in curva con decisione e precisione, trasmettendo grande fiducia. La precisione di sterzo e la rapidità nei cambi di direzione, però, non svaniscono mai. Non mancano le altre Experience Mode, sette in totale, di cui tre influenzano in modo diretto la dinamica: ogni selezione cambia sensibilmente il comportamento dell’auto, rendendola versatile anche nei diversi contesti urbani ed extraurbani. Cresce il comfort rispetto al passato, con un abitacolo meglio insonorizzato, sedili più comodi (regolabili elettricamente e riscaldabili) e sistemi ADAS più precisi che supportano in tutte le fasi della guida. Tuttavia, c’è sempre bisogno di disattivare gli alert relativi alla velocità o alla segnaletica stradale, fin troppo invasivi in ogni momento della guida. A capote chiusa e velocità autostradali, il comfort acustico è buono, rendendo tranquillamente gestibile anche un lungo viaggio. Abbassando invece la capote, per i più alti di 1,80 m, il vento si farà parecchio sentire tra i capelli. Meglio viaggiare sotto ai 100 km/h con la capote aperta e godersi il panorama.

Durante la nostra prova, il consumo medio registrato in un percorso misto è stato di 14,2 km/l, con picchi di oltre 17 km al litro su strade extraurbane a velocità costante. In città, con piede gentile, si stabilizza sui 13 km al litro, mentre in autostrada si possono raggiungere medie di circa 14,5 km al litro. Non ci sono soluzioni ibride o elettrificate: questa MINI è 100% termica, scelta ormai rara nel mercato, ma apprezzata da chi cerca un’esperienza di guida diretta e analogica.

Prezzi e considerazioni finali

I prezzi della nuova MINI Cabrio 2025 si articolano su tre livelli: MINI Cabrio Cooper C (163 CV) da 32.904 euro, MINI Cabrio Cooper S (204 CV) da 35.904 euro e MINI Cabrio John Cooper Works (231 CV) da 43.904 euro. Ogni allestimento può essere personalizzato con pacchetti estetici e tecnologici, oltre che con cerchi, rivestimenti e combinazioni cromatiche dedicate. L’auto da noi provata, S Favoured Cabrio, con pacchetto “XL” (ci sono dei pacchetti tech che seguono la logica delle taglie dell’abbigliamento, S, M, L ed XL) da circa 5.000 euro, tocca una cifra complessiva da listino di 44.160 euro, però completamente full-optional, con anche l’aggiunta della Union Jack sulla capote di tela.

La nuova MINI Cabrio 2025 non tradisce le aspettative: resta fedele al suo DNA, unendo estetica iconica, guida coinvolgente e la libertà della guida en plein air. In un mercato sempre più affollato di SUV ed elettriche, rappresenta una proposta originale e coraggiosa, rivolta a chi non vuole rinunciare al piacere della guida.

Non è più la piccola ribelle di un tempo ma si è trasformata in una comoda cabriolet frizzante con cui divertirsi in coppia e godersi ogni chilometro del viaggio, con tutto il comfort di cui dispone e dei sistemi di assistenza alla guida ormai completi.