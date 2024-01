Mountain Progress Lab, la novità firmata Audi a Madonna di Campiglio

Un vero e proprio laboratorio dedicato all’ambiente. La casa dei quattro anelli ha inaugurato a Madonna di Campiglio l’innovativo Mountain Progress Lab. Si tratta di un progetto sperimentale che Audi ha sviluppato collaborando con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio e con il contributo scientifico di H-FARM e dell’Università di Trento. A questo proposito Fabrizio Longo, Brand Director Audi Italia in un’intervista a IlGiornale.it ha commentato la novità e la partnership di undici anni con il territorio specificando che l'obiettivo della casa automobilistica è quello di aiutare una stazione turistica che mira all’eccellenza con un posizionamento all’asset ambientale.

Le caratteristiche del progetto

Il progetto sperimentale prevede lo sviluppo di un ecosistema di mobilità sostenibile nel territorio con una flotta BEV di Audi Q4 e-tron appositamente equipaggiate con rilevatori mobili lungo le Eco-routes per la raccolta dei dati. Inoltre è stato posizionato uno Smart Hub in prossimità del Laghetto di Campiglio dotato di nuova stazione di ricarica ad alta potenza Ewiva che rappresenta il punto di partenza per sviluppare l’esperienza di mobilità elettrica ed è anche un luogo di ritrovo per la comunità. Tramite sensori specifici, il sistema rileva importanti indicatori sullo stato ambientale come le variazioni di temperatura, andamento barometrico, umidità dell'aria, presenza di biossido di azoto e concentrazione di polveri sottili (PM2.5 e PM10). I dati in questione vengono integrati con le informazioni provenienti da sensori fissi lungo le Eco-routes, ovvero aree campione del territorio stabilite in collaborazione con la località e monitorate durante tutto l'anno, sia in inverno che in estate.

Inoltre le Audi Q4 e-tron appositamente attrezzate registreranno informazioni sui comportamenti individuali attraverso un'esperienza interattiva durante il viaggio in auto. I cittadini e i turisti potranno interagire con l’Intelligenza Artificiale.

Il contesto e la partnership con il territorio

La presentazione della novità si è svolta nella cornice della seconda edizione dell’evento “Campioni in pista” firmato Ducati, premium brand di Audi AG. Sin dal 2013, Audi ha instaurato una collaborazione significativa con Madonna di Campiglio, basata su valori condivisi riguardanti l'attenzione all'ambiente e un impegno completo nella sostenibilità, mettendo al centro l’uomo nel suo contesto naturale. Mountain Progress Lab ha l’obiettivo di sviluppare la rigenerazione territoriale, trasformando Madonna di Campiglio in una e-Destination. Il progetto si focalizza sulla mobilità sostenibile. La località montana aspira a diventare un luogo capace di elaborare dati per decisioni più consapevoli ed efficienti nella gestione del turismo grazie anche al contributo di Audi.

Il piano strategico

L’obiettivo del progetto è sviluppare un turismo distribuito nel tempo e nello spazio, focalizzandosi non solo sulla stagione invernale ma considerando quella annuale. Madonna di Campiglio con la partnership Audi ha sviluppato un piano strategico che si fonda su sei punti fondamentali. Innanzitutto la mobilità con soluzioni sostenibili a misura d’uomo e un ulteriore sviluppo dell’ecosistema a supporto della mobilità elettrica. Il progetto si focalizza successivamente sulla data driven destination secondo la quale vengono prese delle decisioni consapevoli basate sulla data analysis. Nel piano sono state incluse la gestione intelligente veicolare delle persone assieme alla destagionalizzazione turistica e alla valorizzazione dei luoghi. Gli ultimi due focus sono stati dedicati allo smartworking, quindi ad una nuova interpretazione dello stare in montagna come luogo di lavoro, e alla sostenibilità di alta gamma con particolare attenzione alla varietà esperienziale.

Dialogo con Fabrizio Longo

Proprio in merito al tema della sostenibilità e dei nuovi progetti della casa dei quattro anelli abbiamo dialogato con Fabrizio Longo, Brand Director di Audi Italia, che ha ricordato la recente vittoria alla Rally Dakar sottolineando il rapporto che Audi ha con il mondo dello sport: “È la prima volta che una vettura elettrica vince alla Rally Dakar. È qualcosa che ci incoraggia anche in attesa delle prossime sfide come la Formula 1”. Longo ha poi commentato la novità dedicata al nuovo progetto Audi a Madonna di Campiglio: “Vogliamo affinare le armi e prendere decisioni in maniera concreta per aiutare una stazione sciistica che mira all’eccellenza con un posizionamento attento all’asset ambientale che ha chiesto al partner di interpretare e raccogliere e ridefinire i flussi di gestione che possono rendere la meravigliosa località sempre più rispondente a questa crescente sensibilità di vivere la natura e di farlo con rispetto”.