Nissan X-Trail N-Trek: pronta per l'avventura in famiglia, dai bassi consumi

La Nissan X-Trail e-Power rappresenta una delle ultime novità della casa giapponese, aggiungendo un’ulteriore opzione alla gamma di modelli orientati verso una mobilità più sostenibile. Nei prossimi anni, Nissan lancerà oltre 30 nuovi veicoli, tra cui non solo elettrici puri, ma anche soluzioni ibride innovative. Grazie alla tecnologia e-Power, questo SUV offre un’esperienza di guida simile a quella di un’auto elettrica, pur essendo alimentato a benzina. Il sistema, infatti, consente di muoversi in elettrico sfruttando l’energia generata da un motore a combustione, garantendo consumi che possono competere, e talvolta superare, quelli di un diesel di pari potenza. Disponibile anche nella versione a sette posti, a trazione anteriore o integrale e, con l'ultimo allestimento N-Trek, la casa giapponese propone un equipaggiamento più che ricco pensato per l'avventura, con prezzi a partire da 47.800 euro.

Design e dimensioni

Le dimensioni della nuova Nissan X-Trail confermano il suo ruolo di SUV di punta del brand: 4,68 metri di lunghezza, 1,84 metri di larghezza e 1,74 metri di altezza. La sua imponente presenza richiama le proporzioni dei classici fuoristrada full-size destinati (anche) al mercato americano, con un tocco che strizza l’occhio al mondo delle monovolume rialzate. Il frontale segue il nuovo linguaggio stilistico Nissan, già visto sulla Qashqai, con una griglia tridimensionale a forma di “V” e gruppi ottici sdoppiati con tecnologia LED a matrice.

Una novità della gamma è l’allestimento N-Trek, pensato per esaltare lo stile avventuriero e fuoristradistico della X-Trail. Questa versione si distingue per paraurti specifici dal design più aggressivo, cerchi da 18 pollici bruniti dedicati e dettagli estetici esclusivi come le calotte degli specchietti e la griglia anteriore rifinite in nero lucido. Completano l’allestimento barre sul tetto e paraurti in color grigio scuro, che conferiscono un ulteriore tocco di robustezza e carattere da off-road.

Il profilo laterale è equilibrato, con una linea di cintura pressoché orizzontale fino alla coda e una buona altezza da terra. Per la carrozzeria si possono scegliere diverse tinte metallizzate, con l’opzione di un tetto a contrasto nero. La zona posteriore è squadrata per ottimizzare lo spazio della terza fila di sedili e del bagagliaio, con fanali sviluppati orizzontalmente dotati di elementi LED.

Interni e tecnologia

L’abitacolo della X-Trail riprende molti elementi dalla Qashqai, ma con un ulteriore salto di qualità in termini di materiali, spazio e dotazioni. Il volante in pelle multifunzione è di serie per tutti gli allestimenti e presenta un’ottima impugnatura. La strumentazione digitale da 12,3 pollici è disponibile dal livello N-Connecta in poi, mentre l’allestimento base Acenta monta un quadro strumenti analogico con display da 4,2 pollici. La versione N-Trek, trattandosi di un posizionamento alto in gamma, presenta quasi tutti gli accessori principali di serie.

Al centro della plancia troviamo un ampio schermo touch da 12,3 pollici (8 pollici su Acenta) per il sistema multimediale, che offre Apple CarPlay e Android Auto di serie, anche in modalità wireless. A richiesta, è possibile aggiungere telecamere perimetrali ad alta risoluzione. Gli interni sono rifiniti con morbida pelle su plancia, tunnel centrale e pannelli porta, disponibili in diverse tonalità. Il pacchetto premium da circa 5.000 euro include rivestimenti in pelle marrone, cerchi da 20 pollici, tetto panoramico apribile, parabrezza termico, impianto audio Bose Premium e altri dettagli esclusivi, ma non disponibile per la versione N-Trek che, invece, mette a disposizione un pacchetto dedicato alla protezione dell'abitacolo, con tappetini gommati e protezione della moquette, oltre a sedili a regolazione elettronica con la possibilità di ventilazione e riscaldamento, oltre al clima trizona automatico.

I passeggeri posteriori dispongono di bocchette d’aerazione, prese USB, sedili riscaldabili opzionali, tendine parasole e un generoso spazio per le gambe. La terza fila di sedili, disponibile con un sovrapprezzo di 900 euro, è adatta a passeggeri di media-bassa statura e può essere ripiegata nel piano del bagagliaio, che offre una capacità di carico compresa tra 575 e 1.400 litri (485 litri nella versione a sette posti).

Prova su strada

Abbiamo già testato la Nissan X-Trail sei mesi fa nella versione a quattro ruote motrici, ma questa volta abbiamo provato la più efficiente variante a trazione anteriore. Anche in questa configurazione, il sistema e-Power mantiene il suo principio di funzionamento: il motore a benzina 1.5 tre cilindri turbo da 158 CV svolge il compito esclusivo di generatore, lavorando sempre a un regime ottimale per garantire la massima efficienza. La spinta è affidata al motore elettrico anteriore da 204 CV e 330 Nm di coppia, che assicura un’accelerazione fluida e immediata. In tal senso, si beneficia di una spinta immediata derivata dalla coppia istantanea dell'elettrico, perfetta soprattutto per gli spunti da fermo e per (quasi) annullare le masse in gioco, nell'ordine dei 1.800 kg.

In città, la X-Trail si dimostra agile e ben bilanciata, con uno sterzo preciso e una frenata progressiva e ben modulabile. Il comfort è davvero elevato, assicurato anche dai cerchi da 18" che, grazie ad una generosa spalla, riducono sensibilmente le vibrazioni rispetto alle versioni con set da 19 o 20 pollici. In autostrada, la stabilità è garantita da una taratura che minimizza rollio e beccheggio, permettendo inserimenti in curva precisi e sicuri. L’insonorizzazione è eccellente, con il motore termico ben isolato, sebbene in salita o a velocità sostenute possa farsi sentire maggiormente. Complessivamente si può dire che, malgrado le dimensioni XXL, X-Trail si lascia guidare bene e manifesta un'inaspettata maneggevolezza, soprattutto negli ambienti ristretti e nelle curve veloci, nelle quali palesa una buona dinamica di guida e una certa solidità.

Consumi contenuti

Il sistema ibrido consente di ottenere ottimi risultati nei consumi, specialmente in ambito urbano, dove si registrano medie di circa 17,5 km/l grazie alla frenata rigenerativa e alla funzione e-Pedal. Su percorsi extraurbani pianeggianti, il valore può salire fino a 20 km/l, mentre in autostrada, a velocità costante di 130 km/h, si attesta intorno ai 13,5 km/l. Con un serbatoio da 55 litri, l’autonomia può superare i 700-900 km mentre in un viaggio di oltre 500 km - tra salite, discese, autostrada e strade extraurbane - la media si stabilizza su circa 16 km al litro.

Considerazioni finali

Anche nella versione a trazione anteriore, la Nissan X-Trail si conferma un SUV ben bilanciato, con consumi migliorati rispetto alla variante 4WD. La sua guida risulta piacevole e dinamica, con un assetto solido e una manovrabilità sorprendente per le sue dimensioni.

È tra gli ibridi più validi sul mercato, soprattutto per un utilizzo urbano, pur mostrando qualche limite in autostrada e su forti pendenze, dove il diesel rimane ancora la scelta più efficiente. Il prezzo parte da 39.080 euro per la versione Visia a due ruote motrici, mentre l’esemplare in prova, incon numerosi optional si possono superare i 50.000 euro.