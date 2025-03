Nuova audi Q5: eleganza e potenza sulle curve di Monza

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando un’auto che rappresenta l’eccellenza dell’ingegneria tedesca si unisce a uno dei tracciati più iconici del motorsport, il risultato non può che essere un’esperienza unica. Abbiamo avuto la possiblità di provare la nuova Audi Q5, una vettura che combina eleganza, sportività e una tecnologia all’avanguardia, mettendola alla prova proprio sulle storiche curve della Sopraelevata di Monza, un percorso leggendario che ha visto passare le più grandi auto da corsa sin dal 1955. Un’occasione perfetta per testare le prestazioni della Q5 in un contesto che mescola il passato con il futuro.

Tecnologia e design

La nuova Audi Q5 si presenta al pubblico con una serie di novità, pur mantenendo le caratteristiche che hanno reso il modello un successo. La piattaforma utilizzata per questa generazione è la PPC (Premium Platform Combustion), la stessa adottata da modelli come l’Audi A5 e A6. Questo si traduce in una base solida, progettata per garantire performance elevate e comfort su strada. Esteticamente, la Q5 ha subito un restyling che la rende ancora più sportiva e dinamica. Il frontale è dominato dal grande single frame, ora rialzato e con una struttura tridimensionale a nido d'ape. I paraurti e le prese d’aria sono stati completamente ridisegnati, mentre il retrotreno ha guadagnato linee più pulite e una nuova fascia luminosa che raccorda senza interruzioni i gruppi ottici posteriori.

Interni

All’interno, l'Audi Q5 si distingue per l’elevata qualità dei materiali e per un design minimalista che sfrutta appieno la tecnologia. Tre schermi digitali dominano la scena: un cruscotto da 11,9 pollici, un display centrale da 14,5 pollici per il sistema MMI e un ulteriore schermo da 10,9 pollici per il passeggero nelle versioni S line edition e sport attitude. L’effetto complessivo è quello di un ambiente ultra-tecnologico, perfetto per chi cerca funzionalità e stile senza compromessi.

Motorizzazioni e prestazioni

La nuova Audi Q5 è disponibile con diverse motorizzazioni, tutte elettrificate. Tra queste, la versione che abbiamo provato è la 2.0 litri TDI Mhev+ da 204 CV, equipaggiata con il sistema mild-hybrid (MHEV) a 48 volt. Questo motore offre una coppia massima di 400 Nm, che consente un'accelerazione pronta e una gestione ottimale dei consumi. La batteria da 1,7 kWh, integrata nel sistema, offre supporto alle fasi di accelerazione, riducendo i consumi e migliorando l'efficienza. Le altre motorizzazioni includono il 2.0 litri TFSI da 204 CV, un 3.0 litri TFSI da 367 CV e la versione plug-in hybrid che arriverà entro la fine dell’anno con due livelli di potenza. La trasmissione è affidata al cambio S tronic a doppia frizione a 7 rapporti, che garantisce cambi di marcia rapidi e fluidi.

Sterzo progressivo e dinamiche di guida

Il sistema di sterzo progressivo, che è di serie, rappresenta un altro punto di forza della Q5. Questo sistema offre una manovrabilità ottimale anche a velocità elevate, come quelle raggiungibili sulla Sopraelevata di Monza. In curva, la Q5 mantiene un comportamento stabile, senza manifestare fenomeni di rollio e garantendo un'eccellente tenuta di strada, grazie alla rigidità torsionale della scocca. Abbiamo testato la modalità off-road del sistema Drive Select, che permette di alzare l’altezza da terra di 60 mm. Anche in presenza di buche o strade irregolari, l’auto attutisce efficacemente le irregolarità del terreno, permettendo di affrontare senza difficoltà tratti meno asfaltati della Sopraelevata o delle aree circostanti.

Tecnologie di assistenza

Una delle caratteristiche più interessanti della nuova Q5 è l'adozione di un ampio set di tecnologie di assistenza alla guida, che sono parte integrante dell’esperienza automobilistica moderna. L’assistente adattivo alla guida evoluto (adaptive cruise assist plus) è in grado di regolare automaticamente la velocità della vettura e gestire le dinamiche trasversali e longitudinali dell’auto in tutte le condizioni di traffico, anche nelle curve più strette. Inoltre, per chi ama un’esperienza di guida più interattiva, l’Audi Q5 offre un display dedicato alla modalità off-road, che consente di monitorare in tempo reale parametri come l'inclinazione della vettura e l’angolo di sterzata del volante. Un’utile funzione per chi desidera restare sempre informato sulle prestazioni del veicolo.

I prezzi

Le prenotazioni per la nuova Audi Q5 2025 sono già aperte e l'arrivo nelle concessionarie è ormai imminente. Tutte le versioni sono dotate del cambio automatico a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, che assicura cambi marcia rapidi e una guida fluida.

Per quanto riguarda i prezzi, la versione con motore benzina TFSI da 204 CV e trazione anteriore ha un prezzo di partenza di 63.250 euro. Se si opta per la versione TFSI con trazione integrale quattro ultra, il prezzo sale a 65.850 euro. Infine, la variante diesel TDI da 204 CV con trazione quattro ultra parte da 67.350 euro.