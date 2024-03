Nuova Audi Q6 e-tron, svelati i segreti del SUV 100% elettrico dei quattro anelli

La Casa dei quattro anelli ha presentato ufficialmente la nuova Audi Q6 e-tron, inedito SUV 100% elettrico che va ad inserirsi Q4 e-tron e la Q8 e-tron e quarto modello a zero emissioni del Costruttore tedesco. Basato sulla nuova piattaforma Premium Platform Electric (PPE), la medesima della cugina Porsche Cayenne elettrica, la Q6 e-tron punterà su numerose tecnologie di ultima generazione e su una dinamica di guida sportiva, coadiuvata da due livelli di potenza disponibili, rispettivamente da 387 o 516 CV.

Audi Q6 e-tron, dimensioni e design

Lunga 477 cm, larga 196 cm e alta 164 cm, la Q6 e-tron sfoggia l’ultimo linguaggio stilistico della Casa teutonica, capace di mescolare forme muscolose e sportive, ma nello stesso tempo raffinate e armoniche. Le fiancate scolpite risultano esaltate dai cerchi in lega specifici, disponibili nelle misure da 18 a 21 pollici, a seconda delle versioni. Di forte impatto i nuovi proiettori OLED che vantano una firma luminosa personalizzabile tramite l’infotainment e che permette di “comunicare” con l'ambiente che ci circonda.

Gli interni

L'abitacolo, hi tech e funzionale, vanta una serie di tecnologie all’avanguardia che verranno trasferite anche sui futuri modelli Audi. Al primo sguardo spicca l’ampio doppio display curvo, composto da uno schermo da 11,9 pollici per la strumentazione e da uno centrale da 14,5 per l’infotainment, entrambi OLED. Non manca un head-up con realtà aumentata e addirittura un terzo display, questa volta dedicato al passeggero che può essere utilizzato anche per guardare film e video senza distrazioni per il guidatore. Tornando al sistema multimediale, quest’ultimo sfrutta la tecnologia Google Automotive, oltre ad integrare il software per la pianificazione della ricarica in viaggio. il bagagliaio è ampio 526 litri di capacità e c’è un secondo vano da 64 litri sotto il cofano anteriore.

Meccanica e autonomia

L'Audi Q6 e-tron sarà disponibile in un primo momento in due differenti varianti di potenza, entrambe dotate di trazione integrale. Si parte dalla variante di 387 CV di potenza che dichiara uno 0-100 km/h in 5,9 secondi e tocca i 210 orari di velocità massima, mentre la versione top di gamma denominata SQ6 e-tron scarica a terra 516 CV che permettono uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e 230 km/h di velocità massima limitata elettronicamente. Troviamo anche due diverse batterie dedicate alle due versioni di potenza disponibili: quella da 79 kWh netti per la base (625 km di autonomia secondo il ciclo WLTP) e una da 95 netti per la SQ6 (585 di autonomia). Grazie alla tecnologia 800 Volt e alla potenza di ricarica in DC sino a 270 kW, è possibile ottenere sino a 255 km di autonomia in dieci minuti presso una stazione HPC. Lo stato di carica (SoC) passa dal 10% all'80% in 21 minuti

Prezzo

L’Audi Q6 e-tron parte da un listino circa 79.000 euro, mentre la variante più spinta SQ6 da circa 97.000 euro. Gli ordini partiranno a cavallo tra marzo e aprile e le consegne in estate.