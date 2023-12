Nuova Dacia Duster vs MG ZS: Suv a meno di 20 mila euro, quale scegliere?

Dacia Duster e MG ZS sono due tra i suv più accessibili e ben equipaggiati in commercio, con un rapporto qualità / prezzo / dimensioni praticamente introvabile sul mercato. Due marchi nati con il concetto di "Low Cost" sulle spalle, oggi sempre più declinato nell’ottica del prezzo più congruo sulla base dell’equipaggiamento di cui poter disporre. Auto anche ben rifinite, con un design ricercato, tecnologie avanzate e una qualità percepita che nulla ha da invidiare ai più noti costruttori generalisti i quali, però, spesso presentano un listino ben più alto.

L’ingente aumento dei prezzi dell’auto e la crescente tecnologia di serie sulle vetture, ha sempre più spinto gli automobilisti a relazionarsi con auto più “razionali”, con prezzi più contenuti e in linea con le possibilità di acquisto del cliente tipo italiano. C’è però chi potrebbe anche spendere qualche euro in più ma, allo stesso modo, non reputa opportuno varcare determinate soglie nella scelta del prossimo veicolo. Ed ecco perciò come Dacia ed MG sono riuscite ad intercettare al meglio questa fetta di acquirenti, spesso anche alla ricerca di allestimenti più ricchi rispetto alle versioni entry level, ma non per questo disposti a sacrificare nulla in termini di comfort, tecnologie o motorizzazioni. Andiamo quindi ad analizzare più nel dettaglio le contendenti di oggi, con prezzi a partire da cifre inferiori a 20.000 euro.

Dimensioni e design

Iniziamo con Nuova Dacia Duster, il suv straniero più amato dagli italiani, arrivato alla terza generazione dopo il debutto nel 2010. Auto nata con design e dotazioni davvero scarne, fino a diventare un C suv di tutto rispetto, con tecnologie ed equipaggiamenti al pari delle altre vetture del segmento. Non crescono però le dimensioni, sempre 4,34 metri di lunghezza, ma si rinnova radicalmente il design. Ora è più spigoloso, massiccio e possente, con tagli netti e nuova estetica per i cerchi in lega, fino a 18” e dal design specifico. Non mancano le luci led, i sistemi adad e una generosa altezza da terra, di oltre 20 cm.

Passando invece ad MG ZS, seppur in sordina dal 2021, il suv della casa anglo-cinese si sta ritagliando un posto di rilievo nel mercato italiano, con un crescente consenso da parte degli automobilisti. Design gradevole, forme proporzionate ed equipaggiamento ricco la rendono una valida alternativa. 4,32 metri di lunghezza per lei, senza però presentare quell’indole robusta che invece abbiamo trovato sulla sfidante. È aggraziata e raffinata nelle linee, con cerchi da 17” di serie sul primo allestimento e fari led con firma luminosa diurna. Sorprende anche la qualità costruttiva, come l’accostamento dei pannelli o le fughe della carrozzeria, sempre costanti in tutto il corpo vettura. Contenuto il peso, al massimo di 1.340 kg in ordine di marcia.

Interni e tecnologia

Nuova Dacia Duster sfoggia un notevole aggiornamento rispetto alla generazione uscente. Migliora dal punto di vista del design e degli assemblaggi, con inserti in materiale ricercato a seconda degli allestimenti. Non perde però la buona presenza di plastiche rigide, sebbene più solide e meglio assemblate. Il volante è in pelle e non manca la nuova strumentazione digitale da ben 7”. Al centro della plancia sfoggia il nuovo sistema d’infotainment da ben 10”, di nuova generazione e predisposto per accogliere tutti i tipi di dispositivi mobili, anche wireless. Le forme squadrate lo premiano in quanto a spazio, con tanto margine in tutte le direzioni e la presenza di un generoso bagagliaio da ben 472 litri.

Passando invece ad MG ZS, si può apprezzare un abitacolo meglio rifinito e con meno plastica a vista rispetto alla concorrente. Il volante è in pelle traforata, con la strumentazione digitale e un bel display da 10,1” con connettività per smartphone via cavo. C’è anche il climatizzatore, il cruise control standard, i sensori di parcheggio, sei altoparlanti e l’accesso a bordo con chiave digitale e avviamento a pulsante. Non mancano i rivestimenti in eco-pelle per sedili, portiere e plancia, oltre alla possibilità di avere anche il tetto panoramico con l’allestimento Luxury. Il bagagliaio è ugualmente generoso, a partire da ben 448 litri.

Piattaforma e motori

Nuova Dacia Duster è costruita a partire dalla rinnovata piattaforma CMF-B del Gruppo Renault, la stessa già vista anche per Clio e Captur. Tecnologica, leggera ed elettrificabile, assicura tanto comfort, peso contenuto (tra i 1.250 e i 1.400 kg) e la possibilità di scegliere anche motori mild-hybrid o full-hybrid, con il già noto 1.6 4 cilindri abbinato a due motori elettrici (140 CV e con cambio automatico). Non manca nemmeno la motorizzazione a GPL (1.0 3 cilindri turbo 100 CV) o la possibilità di avere anche la trazione integrale, solo abbinata al motore 1.2 3 cilindri mild-hybrid da 130 CV. Sparisce però il diesel.

MG ZS risulta invece meno raffinata dal punto di vista della meccanica. È costruita su una piattaforma endotermica sviluppata dal colosso cinese SAIC Motor, che supporta solo motori endotermici a benzina, l’1.3 3 cilindri turbo da 111 CV e cambio manuale o automatico a sei rapporti o, in alternativa, l’1.5 4 cilindri aspirato da 106 CV abbinato al solo cambio manuale a cinque rapporti. Non è previsto alcun sistema ibrido, tuttavia, sulla stessa piattaforma è prevista anche una versione 100% elettrica con batteria da 51 o 72 kWh per un’autonomia massima fino a 440 km.

Prezzi e allestimenti

Nuova Dacia Duster non ha ancora presentato un listino ufficiale ma le informazioni raccolte da Dacia Italia promettono un prezzo d’attacco inferiore ai 20 mila euro per il GPL in allestimento di lancio (la precedente generazione partiva da 17.750 euro per il benzina turbo da 90 CV). Per le versioni più accessoriate e la motorizzazione ibrida full, si attende un prezzo dai 24 mila ai 27 mila euro.

Passando ad MG ZS, il listino vede un prezzo d’attacco di 17.340 euro per l’1.5 aspirato in allestimento base, oppure 19.340 euro per il più accessoriato Luxury. Lo stesso dualismo è ripreso con il motore turbo da 111 CV, e gli allestimenti Comfort e Luxury partono rispettivamente da 21.340 o 22.340 euro. La versione 100% elettrica propone invece un prezzo di partenza da 34.490 euro, fino ad un massimo di 40-790 euro.

Considerazioni finali

Dacia Duster ed MG ZS sono due modelli che massimizzano il rapporto qualità prezzo per l’automobilista alla ricerca di una soluzione razionale, pratica e vantaggiosa. Dacia propone un design più moderno, robusto e una suite di accessori e/o tecnologia più ricca, sebbene mostri un listino che, stando alle aspettative, dovrebbe essere anche più elevato. Da non sottovalutare però le motorizzazioni mild-hybrid e full-hybrid o il tanto amato GPL se non, ancor di più, la ricercata versione 4x4.

MG ZS risponde invece con tanta sostanza, ottimi materiali e un abitacolo più tradizionale, con un look più elegante e “abbottonato”. Lo spazio a bordo non manca, così come la tecnologia e una buona dose di accessori di serie fin dal primo allestimento. Il listino è più contenuto, sebbene “paghi” l’assenza di un motore elettrificato o comunque di nuova generazione. È però disponibile una versione 100% elettrica. I dubbi sulla rete vendita e l’assistenza possono invece trovare risposta nella strategia commerciale di MG, la quale si sta impegnando a legarsi alle principali reti di concessionarie del territorio, sfruttando l’esperienza delle realtà già affermate.