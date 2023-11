Nuova MINI perché sceglierla e perché no?

La nuova MINI è stata recentemente presentata al Salone Internazionale dell’Automobile di Monaco di Baviera.

La quinta generazione della nuova MINI è disponibile in configurazione tre porte e Countryman, un modello iconico che cresce nelle dimensioni esterne offrendo più spazio, comfort e sicurezza.

Entrambe le configurazioni, 3 porte e Crossover, sono disponibili con alimentazione zero emissioni, una variante che non rappresenta di certo una novità, almeno per la 3 porte.

Il go-kart feeling tipico delle prime generazioni di MINI caratterizza anche la quinta serie, il tutto con un ritrovato piacere di guida che porta quel DNA tipico del marchio inglese in una nuova dimensione.

Un modello che nasce negli anni ’60 come vettura originale e minimal e che ha conosciuto una seconda vita dopo l’acquisizione da parte della BMW posizionandosi in un segmento Premium che, seppur non rinnegando le sue origini e la propria tradizione, ha saputo imporsi e stabilire nuove tendenze.

Stile

I nuovi modelli della MINI si caratterizzano per sbalzi corti, passo lungo, cofano ridotto e cerchi di dimensioni generose, nonostante un’evidente evoluzione della linea, carrozzeria, zona dei finestrini e tetto sono immediatamente riconoscibili.

Novità assoluta che testimonia la notevole cura aerodinamica inferta dagli ingegneri sono le maniglie delle portiere incassate, la totale assenza di parafanghi e le side scuttles che enfatizzano il concetto di un design tanto essenziale quanto efficace.

Il retro è decisamente più massiccio rispetto al passato ma anche più definito e atletico, le luci a LED Matrix contribuiscono a rendere la nuova MINI, da ogni angolazione la si guardi, oggetto di design.

Interni

Cambia radicalmente rispetto al passato il design degli interni, il display OLED centrale e la MINI Interaction Unit sono un plus della quinta generazione di MINI, tramite l’Intelligent Personal Assistant è possibile utilizzare i comandi vocali per intervenire su diversi aspetti della vettura, anche sul comfort, la toggle bar di nuova concezione è dotata di cinque interruttori e comprende tutte le funzioni di guida. La leva del cambio è stata totalmente eliminata lasciando spazio tra i sedili anteriori, ad un vano di ricarica per dispositivi mobili (ricarica a induzione).

Le superfici sono rivestite in tessuto, sulla versione All-Electric MINI Cooper i sedili sono in pelle artificiale Vescin di alta qualità, mentre tutti i tessuti e i filati per i sedili, compreso il cielo della vettura, il pavimento e le superfici interne, sono realizzati con materiali riciclati.

Il MINI Operating System si avvale di un display OLED centrale con diametro da 240 millimetri, nuovo anche il volante multifunzione con design a due razze e cinturino in tessuto, cambiano rispetto alla precedente MIN Cooper le bocchette d’areazione disposte verticalmente.

Motore

Quanto alle motorizzazioni, la novità principale è la Nuova MINI Countryman E, spinta da un motore elettrico da 204 cavalli per 250 Nm di coppia massima, chi desidera più potenza può optare per la MINI Countryman SE ALL4 a trazione integrale con doppia unità elettrica per una potenza complessiva di 313 cavalli e coppia di 494 Nm, in questa configurazione, i 100 km/h con partenza da fermo vengono bruciati in soli 5,6 secondi.

L’autonomia varia dai 433 km della Nuova MINI Coutryman SE ALL4 ai 462 km della Countryman E.

Perché comprare la Nuova MINI

L’estetica anche se notevolmente migliorata negli anni, ricorda seppur in chiave moderna, la storica antenata, sostanzialmente chi acquista la nuova MINI non farà fatica a riconoscere quanta strada sia stata fatta nello stile.

La tenuta di strada così come la stabilità, è un plus da sempre del Marchio automobilistico “inglese”, volante, cambio e interni sono uno dei punti di forza che gli estimatori del brand ritrovano puntualmente migliorato su ogni generazione, interessante anche la possibilità di personalizzare la vettura, anche sulla nuova MINI il listino accessori consentirà di cucirsi addosso la versione scelta, dai cerchi alle strisce carrozzeria senza dimenticare tutta una serie di pacchetti che rendono sia la tre porte che il crossover MINI, connessa e sicura.

Perché non compare la Nuova MINI

Ancora non è disponibile, vista la modernità progettuale e la commercializzazione pressoché imminente, accedere alle statistiche su affidabilità e durata nel tempo. Basandoci sui dati passati, l’elettronica non sempre ha brillato in casa MINI, probabile che con gli aggiornamenti OTA da remoto eventuali bug vengano risolti senza dover forzatamente fermare la macchina in officina.

Chi compra la Nuova MINI è perfettamente consapevole del ridotto spazio disponibile per riporre valigie e attrezzature per il tempo libero (esclusa la Countryman), in passato soprattutto le versioni Cooper e S non brillavano nella voce consumi.