Nuova Volkswagen Golf GTI, arriverà nel 2026 e sarà completamente elettrica

Tutti i miti sono destinati ad evolversi, ma non a scomparire. Questo il caso della celebre Golf GTI, icona della sportività su ruote fin dagli anni ’70, che ha avvicinato centinaia di migliaia di appassionati al concetto di auto sportiva e accessibile, aprendo le porte al mondo delle così dette “hothatch”. La Golf di ottava generazione, ad oggi in commercio, è quasi arrivata alla fine dei suoi giorni, ma dal 2024 è previsto l’ultimo aggiornamento di linee e di equipaggiamento. Verrà probabilmente chiamata “Golf 8,5”, seguendo la nomenclatura tradizionalmente utilizzata per le generazioni della compatta tedesca.

Tuttavia, Andreas Mindt il capo designer di Volkswagen, ha recentemente sollevato il sipario su uno dei progetti più attesi della casa automobilistica tedesca: la Volkswagen Golf GTI elettrica, programmata per fare il suo debutto nel corso del 2026. Questa anticipazione rappresenta un significativo passo avanti nell'ambizioso percorso di Volkswagen verso una mobilità totalmente elettrica.

La nuova GTI elettrica

La Golf GTI, da sempre vessillo dell'anima sportiva del marchio, fece il suo esordio al Salone dell'Automobile di Francoforte nel lontano 1975, con una modesta produzione iniziale di 5.000 veicoli. Da allora, ha conquistato il cuore degli appassionati di guida in tutto il mondo, totalizzando oltre 2,8 milioni di unità vendute fino a oggi. Il post di Mindt su Instagram ha catturato l'attenzione degli addetti ai lavori, mostrando un suggestivo bozzetto della futura Golf GTI elettrica, a fianco del modello originale. Questa immagine incarna la fusione tra la ricca tradizione sportiva della Golf GTI e l'avanguardia delle tecnologie elettriche, confermando l'impegno della casa automobilistica nell'evoluzione armoniosa tra passato e futuro.

La Golf GTI elettrica del 2026, stando alle indicazioni, sarà presumibilmente basata sulla piattaforma elettrica SSP (Scalable Systems Platform), erede e successore dell'affermata MEB utilizzata nei modelli attuali come l'ID.3, ID.4 e ID.5. Questa piattaforma è stata progettata con l'obiettivo di offrire flessibilità e prestazioni avanzate nel contesto sempre più competitivo dell'elettrificazione automobilistica.

Ma prima la Golf “8,5”, dal 2024

In attesa del rivoluzionario arrivo della Golf GTI elettrica nel 2026, gli appassionati avranno l'opportunità di sperimentare il rinnovato look della gamma Golf con il previsto restyling della Golf 8, denominato "8,5", fissato per il 2024. Questo aggiornamento promette aggiornamenti significativi nella fanaleria a led, nell'infotainment e nelle potenze dei motori termici, conferendo una boccata d'aria fresca alla già apprezzata famiglia di vetture.

In conclusione, la Volkswagen sta dimostrando un chiaro impegno nel plasmare il futuro della guida elettrica, preservando con orgoglio l'eredità sportiva della Golf GTI. Gli appassionati dovranno pazientare fino al 2026 per conoscere la Golf GTI elettrica, una probabile sintesi di prestazioni e sostenibilità avanzata. La strada verso il futuro elettrico si presenta avvincente, con Volkswagen in prima fila verso un'evoluzione che promette di coniugare magistralmente passato e innovazione.