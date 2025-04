Obiettivo neutralità tecnologica, biocarburanti e biometano protagonisti all'Iveco S-Way Tour

Ascolta ora 00:00 00:00

Partito da Brescia il 4 aprile scorso, raggiungerà Catania il 21 giugno dopo aver percorso tutta la Penisola: 9 tappe complessive con soste a Parma, Prato, Misano, Orte, Colleferro, Nola e Bari. Continua il viaggio di “Iveco S-Way Tour 2025”, iniziativa che, oltre a far conoscere ai potenziali clienti la gamma S-Way, prevede importanti momenti di formazione e di approfondimento. Tra i partner, ci sono Enilive (biocarburante diesel Hvolution) e Greenture (Snam), realtà che si attesta tra i principali player preposti alla realizzazione di infrastrutture di rifornimento per alimentazioni sostenibili. La carovana è composta da cinque Iveco S-Way, di cui uno a Lng (gas naturale liquefatto). Un tour, dunque, all’insegna dell’efficienza e della sostenibilità anche sotto il profilo dei consumi. La catena cinematica completamente rinnovata e l’aerodinamica ottimizzata hanno fatto sì che, rispetto al modello precedente, la gamma S-Way attuale segni risparmi di carburante fino al 10,54%. L'utilizzo dei biocarburanti, inoltre, contribuisce alla riduzione dei gas serra. In proposito, l’Hvolution (composto al 100% da olio vegetale idrotrattato) è già disponibile in oltre 1.200 Enilive Station.

Nel momento in cui a livello europeo è entrata nel vivo la discussione sull’importanza della neutralità tecnologica, ovvero di garantire la possibilità di utilizzo di tutte le alimentazioni decarbonizzanti, questo Tour intende dare ancora più forza a un reale approccio multi energetico.

L’Iveco S-Way a biometano, con le nuove dotazioni e l'aerodinamica avanzata, consente infatti un risparmio dei consumi fino all'11% e una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 121%.

Giovanni Maffei, responsabile commerciale e marketing di Enilive, spiega: “Hvolution, prodotto nelle bioraffinerie Enilive di a Porto Marghera e Gela, è ottenuto da materie prime rinnovabili tra cui prevalentemente scarti, come oli esausti da cucina e grassi animali, e residui dell’industria agroalimentare. Rispetto al Diesel tradizionale, Hvolution può contribuire a una riduzione delle emissioni dei gas serra dal 60% al 90% calcolate lungo l’intera catena del valore, secondo i criteri convenzionali della Direttiva Ue sulle energie rinnovabili e in base alla materia prima utilizzata.

E Alessio Torelli, chairman & managing director di Greenture, società di Snam creata per favorire la diffusione di gas naturale, biometano, idrogeno e altri carburanti sostenibili: “Attraverso questa partnership strategica, uniamo competenze e tecnologie innovative per ridurre le emissioni, ottimizzare le prestazioni dei veicoli e favorire una filiera sempre più integrata e responsabile”.