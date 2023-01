Peugeot 208 e le altre: ecco le chiavi del successo Stellantis nel 2022

Il mercato dell'automobile in Europa è stato protagonista di un 2022 avaro di sorrisi. L'anno si è concluso con un calo complessivo del 6,2% rispetto al 2021, tuttavia, c'è qualcuno che può gongolare e questo è senza dubbio il Gruppo Stellantis, che a differenza del trend generale ha avuto una performance positiva. Il merito va attribuito ad alcuni modelli chiave che in determinati mercati hanno rivestito un ruolo di primaria importanza: uno su tutto Peugeot 208. La piccola francesina è stata l'autentica rivelazione, issandosi addirittura in cima alla graduatoria di tutto il Vecchio Continente, in qualità di auto più venduta con 220.000 unità. Un risultato storico. La 208 è leader in Francia e nei Paesi Bassi, mentre è sul podio in Portogallo e Belux.

Le altre vetture da top 10

Stellantis è riuscita a piazzare, oltre alla Peugeot 208, altri tre modelli nella top 10 delle auto più vendute in Europa: Fiat 500 (al sesto posto), Opel/Vauxhall Corsa (al settimo posto) e la Citroën C3 (all'ottavo posto). Nei Paesi delle Vecchio Continente, Stellantis fortifica il suo ruolo nel settore delle autovetture (PC) e dei veicoli commerciali leggeri (LCV), come prima scelta in Francia, Spagna, Portogallo e in Italia. In quest'ultima Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 occupano i primi tre posti del podio.

LCV: Stellantis fa man bassa

Nel 2022, Stellantis ha lavorato egregiamente anche nel segmento dei veicoli commerciali leggeri (LCV) in Europa, conquistando un grossa quota di mercato (30,6%), merito delle ottime prestazioni dei marchi Citroën, Fiat, Opel/Vauxhall e Peugeot. Tutti questi brand garantiscono un cospicuo ventaglio di proposte di tali veicoli, sia termici che elettrificati, in grado di rispondere agli usi di ogni tipologia di cliente.

Il piano strategico di Stellantis Dare Forward 2030

Seguendo il piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis si espande nel mercato dei veicoli elettrici con una quota del 15,7% (+1,7 punti percentuali rispetto al 2021), e consegue un aumento delle vendite LEV del 31,4% rispetto all'anno precedente, ottenendo la palma di leader in Paesi come Francia, Italia, Spagna e Portogallo. Il Gruppo riesce a collocare addirittura 2 modelli tra i dieci più venduti con la Fiat Nuova 500 Electric e la Peugeot e-208, mentre Peugeot 3008 Hybrid è leader in Spagna, così come Jeep Compass 4xe Plug-In Hybrid guida il mercato in Italia e Peugeot e-208 è l'elettrica regina di Francia.

Uwe Hochgeschurtz, Stellantis Chief Operating Officer di Enlarged Europe, ha commentato così l'andamento del Gruppo: “Questi eccellenti risultati sono stati raggiunti grazie al grande lavoro di squadra e alla dedizione di tutti i dipendenti di Stellantis e anche grazie a un vasto assortimento di marchi che offre una gamma completa di prodotti in grado di soddisfare le aspettative dei clienti. Nell'ambito del nostro piano strategico Dare Forward 2030, lavoriamo costantemente al nostro obiettivo di essere Carbon Net Zero nel 2038, pronti a lanciare nuovi modelli elettrici già quest'anno. I nostri risultati in Europa confermano che siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo tenere le mani sul volante e concentrarci sulla strada da percorrere”.