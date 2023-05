Renault Rafale, questo il nome del nuovo SUV Coupè francese

Renault continua ad ampliare la sua gamma di veicoli, forte dell’impulso energico fornito dal nuovo programma Renaulution, volto a ristrutturare da cima a fondo l’offerta dei veicoli e la strategia produttiva del costruttore francese. Dopo il lancio di nuovo Austral e Megane E-Tech, Renault ha rinfoltito la gamma con il restyling della Clio, nuova Espace e, ultimo ma non meno importante, il nuovo modello in foto. Si chiamerà Rafale (come il noto aereo da combattimento e ricognizione dell’esercito francese) e sarà costruito a partire dalla piattaforma di Austral, presentando però delle forme tipiche da SUV coupè.

Renault Rafale, le caratteristiche

A tutti gli effetti si tratterà della sorella maggiore di Arkana, invece costruita sul più piccolo pianale CMF condiviso anche con Captur e Clio. Nuova Renault Rafale sfrutterà la piattaforma CMF-CD, destinata ai veicoli di più grandi dimensioni, per i segmenti C e D, come suggerisce il nome. La casa della losanga anticipa l’arrivo del nuovo veicolo con questo Teaser, nel quale si può ben percepire la silhouette del nuovo modello, ricoperto da una trama mimetica per mascherare le linee nel dettaglio. La lunghezza dovrebbe crescere rispetto al suv Austral (4,51 m) fino ad arrivare a circa 4,70 metri, complice la coda allungata tipica da Coupè. Dovrebbe beneficiare di un assetto specifico, più solido e sportiveggiante mentre lato design, poco ancora è noto. Si presume che cambi radicalmente rispetto ad Austral, soprattutto nel retro, mentre frontalmente riprenderà i tratti iconici del nuovo corso stilistico di Renault, come i fari led con firma luminosa C-Shape e griglia tridimensionale (simili a quelli di nuova Renault Clio).

I fari posteriori sembrano piuttosto elaborati, con forma ad “L” rovesciata, con sviluppo orizzontale. Sembrano essere presenti molteplici giochi di luce, con forme poligonali e sagomate. Una linea di tensione attraversa l’auto dal muso alla coda, all’altezza della linea di cintura, rendendo più snella la fiancata. L’interno dovrebbe invece essere simile ad Austral, con il doppio pannello digitale per la strumentazione da 12,3” e per l’infotainment da 12”, a sviluppo verticale. Massima connettività, materiali di qualità e ottimi assemblaggi, come appurato nella nostra prova di Austral.

Lato meccanico dovrebbe ripresentare i propulsori proposti anche su Austral, con motori endotermici mild-hybrid e il nuovo full-hybrid 1.2 3 cilindri turbo da 200 CV. Non è impossibile aspettarsi anche nuovi sistemi ibridi plug-in, successivamente destinati a debuttare anche su Austral e Espace. Non si sa ancora nulla sulla data di rilascio, ma è auspicabile nella seconda metà del 2023.