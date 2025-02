Renault Scenic E-Tech, una delle migliori elettriche per viaggiare: che consumi

Renault Scenic E-Tech è una delle ultime proposte 100% elettriche della casa francese. Dopo le prime buone impressioni registrate con i modelli ibridi e anche con nuova Megane E-Tech, il brand d’oltralpe riconferma ancora una volta l’imponente presenza nel mondo dell’elettrico, mettendo a segno l’ennesimo colpo. Scenic E-Tech non è solo la reinterpretazione moderna di un modello storico per il brand, ma un prodotto razionale, ben pensato, con tutte le carte in regola per conquistarsi un posto di diritto nel mercato elettrico (seppur ancora marginale, nel nostro paese). Convince all’esterno, è costruita bene e l’efficienza energetica è ottima, così come il prezzo, ben proporzionato alle dotazioni (ottime) che mette in campo. Prezzi a partire da 40.050 euro.

Dimensioni gestibili, design convincente

In soli 4,47 metri, Renault è riuscita a condensare il meglio della tecnologia a sua disposizione, facendo ancora una volta centro sul fronte del design. Con il nuovo corso stilistico del brand francese si è aperto un capitolo di successi per il marchio, che non solo guadagna anche l’ambito titolo di Car Of The Year 2024 con Scenic, ma persegue un obiettivo tutt’altro che scontato, negli ultimi periodi: piacere al pubblico. Scenic E-Tech mette d’accordo giovani e famiglie, con una linea moderna, affilata, sofisticata, tecnologica ma non per questo pesante o “pacchiana”. Anzi, dietro alle forme elaborate si nasconde un prodotto molto razionale e ben pensato, capace di stupire sia da fermo ma anche in movimento. I gruppi ottici sono a LED di serie ma si possono avere anche i tecnologici fari a matrice di LED, per una migliore illuminazione. I cerchi possono arrivare fino a ben 20”, come per l’esemplare nelle immagini (di serie su Iconic).

Grazie a delle ottime proporzioni, maschera bene delle dimensioni da pieno segmento C, massimizzando il potenziale della piattaforma elettrica CMF EV – rinominata anche Ampere Medium. Si gioca con le forme e con le ombre, generando movimento nella linea, oltre che centralizzare l’aspetto dell’aerodinamica: maniglie a scomparsa, fondo carenato, paratie sul paraurti del retro, griglia schermata e spoiler posteriore. Tutto aiuta per ridurre la resistenza all’avanzamento e i fruscii aerodinamici.

Interni tecnologici e di qualità: quanto spazio

Nonostante delle dimensioni abbastanza compatte, il passo è da vettura di categoria superiore, con ben 2,79 m di lunghezza. Ciò è reso possibile dalle potenzialità di una piattaforma nativa elettrica, come quella impiegata. Le ruote sono poste ai quattro angoli, con la batteria sotto al pianale e grande spazio nel mezzo. In tal senso, i passeggeri posteriori possono godere non solo delle bocchette d’aerazione, prese USB, tasche dedicate e pavimento piatto, ma anche di tantissimo margine per le gambe. Si può tranquillamente viaggiare in cinque, senza alcun disagio. Non manca una comoda botola centrale (per caricare ad esempio scii o elementi lunghi), oltre ad un poggia braccio centrale reclinabile (che nasconde un porta oggetti e due porta bevande regolabili al suo interno), terminando con un voluminoso bagagliaio che assicura almeno 545 litri, fino ad un massimo di oltre 1.500 litri abbattendo la seconda fila di sedili.

Il cockpit di guida è moderno e avvolgente, con due schermi adiacenti posti ad “L” per la strumentazione e per l’infotainment, rispettivamente da 12,3 e 12”, che sfruttano il sistema operativo Android Automotive, per la migliore esperienza di guida. Forte di un processore all’avanguardia, assicura rapide transizioni tra una schermata e l’altra, ottimi colori, elevata risoluzione e la quasi totale assenza di ritardi nella risposta. Ovviamente disponibile la connettività wireless per dispositivi Android o Apple. I materiali sono di qualità, con ottimi assemblaggi e plastiche robuste. Le pelli impiegate sono soffici e morbide al tocco, al pari delle superfici gommate, praticamente ovunque arrivino le mani. La dotazione è da ammiraglia, con tasche felpate, sedili regolabili elettricamente (anche riscaldati o ventilati), volante riscaldabile, vetri doppi, impianto audio Harman Kardon (e che qualità), clima automatico bi-zona e molto altro. Tra l’altro, non manca la piastra per la ricarica ad induzione del telefono e anche una consolle dedicata alla gestione del clima. Ciliegina sulla torta il tetto panoramico Solarbay (optional da 1.500 euro), che tramite alterazione elettrocromatica del cristallo, oscura porzioni di vetro a scelta, così da schermare i raggi del sole nelle giornate più calde.

Prova su strada

Ma a convincere ulteriormente ci pensa la guida, confermando la bontà della piattaforma nativa elettrica di Renault. L’auto, seppur presenti un peso abbastanza importante di oltre 1.900 kg (con batteria maggiorata da 87 kWh), in realtà si muove con destrezza e agilità. Il peso, in ottica relativa, non è neanche troppo elevato ma, anzi, si pone sotto alla media dei veicoli elettrici con pari dimensioni e grandezza della batteria. Lo sterzo è piacevole da utilizzare: è diretto, dal giusto carico e restituisce un buon feeling alla guida. La spinta del motore elettrico anteriore da 220 CV è poi vigorosa ma non bruciante. Certo, i 300 Nm di coppia disponibili all’istante aiutano a renderla scattante e pronta (con uno 0-100 km/h concluso in 8,4 secondi) ed è anche dotata di una progressione notevole, anche dopo i 100 km/h. È un fulmine nei sorpassi e nelle accelerazioni, soprattutto con le modalità Sport e Comfort, mentre in Eco viene ridotta la potenza erogata e la sensibilità dell’acceleratore.

Da 10 e lode l’insonorizzazione e il comfort a bordo. Probabilmente una delle elettriche migliori per viaggiare, con un prezzo “contenuto”. I fruscii aerodinamici son ben gestiti fino a 110 km/h, così come le vibrazioni dell’asfalto: sebbene i cerchi in lega da 20”, non si avvertono troppi scossoni alla guida. Meglio comunque optare per i più contenuti cerchi da 19”. Ottimo anche il pacchetto dei sistemi ADAS, intelligenti e pronti nel leggere tutte le situazioni stradali, come i cartelli e i limiti di velocità: il cruise control adattivo e il mantenitore della corsia funzionano in maniera egregia.

Consumi, autonomia e ricarica

La versione in prova, con batteria NMC da 87 kWh assicura (sulla carta) fino a 610-623 km in ciclo WLTP. L’abbiamo provata con clima rigido (circa 5/6 gradi, con tanta umidità), riscaldamento sempre attivo e prevalentemente in ambito urbano, registrando un consumo medio di soli 15,5 kWh/100 km (autonomia stimata di 541 km). Integrando anche un piccolo viaggio da Milano a Sondrio e ritorno (circa 306 km) l’auto è ritornata al capoluogo lombardo con una percentuale di batteria residua del 34% e con un’autonomia stimata residua di 128 km. Un risultato notevole, considerando anche un consumo medio di 19 kWh/100 km (autonomia stimata di 440 km). Contiamo che con temperature più calde, possa anche fare meglio, mentre nel solo ambito autostradale i consumi medi si attestano su circa 24 kWh/100 km, per una percorrenza media di poco inferiore a 400 km.

In corrente continua DC, la potenza di ricarica arriva fino ad un massimo di 150 kW per un tempo di ricarica stimato per il 10-80% di circa 30 minuti. Interessante però la disponibilità del caricatore in AC fino a ben 22 kW, per poter sfruttare al massimo le colonnine a bassa potenza sul suolo pubblico. In alternativa, è disponibile la ricarica standard a 11 kW.

Prezzi e considerazioni finali

Il listino parte da 40.050 euro, con la versione Comfort Range (batteria da 60 kWh, 430 km di autonomia, 170 CV) in allestimento Evolution, già ottimamente accessoriato. Tuttavia, crediamo che il vero plus di questo modello sia la disponibilità di una batteria così capiente in virtù di dimensioni compatte: consigliamo quindi l’allestimento Long Range Techno (batteria da 87 kWh, 610 km di autonomia, 220 CV) a partire da 47.250 euro.

Certo, un prezzo non “popolare”, ma comunque una delle poche auto elettriche oggi disponibili (si contano sulle dita di una mano) con cui poter concretamente effettuare dei lunghi viaggi. L’auto in prova, full optional in allestimento Iconic, può anche superare i 50 mila euro.