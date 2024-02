Stellantis pensa alla produzione della Leapmotor per “salvare” Mirafiori

Nel futuro dell’impianto produttivo di Mirafiori potrebbe esserci spazio per un brand cinese chiamato Leapmotors. Secondo le indiscrezioni trapelate su Automotive news, il Gruppo Stellantis che ha da poco acquisito il 21% del Costruttore asiatico, starebbe pensando di assemblare alcuni modelli elettrici low-cost di questo marchio proprio nello stabilimento italiano.

Se i vertici di Stellantis dovessero dare il disco verde all’operazione, la produzione potrebbe prendere il via tra il 2026 e il 2027, con l’obiettivo di ben 150mila unità all’anno a pieno regime. Questa decisione sarebbe quindi una naturale conseguenza all’acquisizione di più di 1/5 della Leapmotor da parte del colosso europeo (costo dell’operazione circa 1,5 miliardi di euro).

Per gettare le basi allo sbarco del marchio cinese nel Vecchio Continente verrà creata una joint venture di diritto olandese denominata Leapmotor International. Secondo gli accordi, Stellantis riceverà il 51% del capitale e diritti esclusivi per l’esportazione, la vendita e la fabbricazione dei modelli della Casa automobilistica con sede a Hangzhou.

A conferma di tutto ciò troviamo anche le recenti dichiarazioni del CEO, Carlos Tavares, rilasciate alla stampa italiana: “Se avremo l’opportunità di produrre vetture di Leapmotor in Italia lo faremo, dovrà avere senso da un punto di vista economico. È uno dei grandi asset che portiamo e che potremmo portare sul mercato europeo. Potremmo prendere questa decisione se ci fosse un business case, ma dipende da noi, dalla nostra competitività su costi e qualità. A un certo punto toccherà a noi cogliere questa opportunità”.

Per il momento, i vertici di Stellantis non hanno né confermato e né smentito la notizia, ma le dichiarazioni di Tavares suonano come una dichiarazione d’Intenti molto credibile. Ricordiamo inoltre che il 31 marzo l'assemblaggio della Maserati Levante giungerà al termine (la sua erede 100% elettrica dovrebbe nascere a Cassino), mentre alla fine del 2026 dovrebbe terminerà anche la produzione della 500 elettrica.