Suzuki Swace VS Toyota Corolla TS: due facce della stessa medaglia, quale conviene scegliere?

L'acquisto di un'auto station wagon, al giorno d’oggi, rappresenta una decisione razionale e richiede un'analisi approfondita delle opzioni disponibili. Il mercato sembra essere intenzionato a riproporre questa particolare forma di auto, dimenticata e ripudiata dagli automobilisti da ormai una decina d’anni ma, contrariamente alle previsioni, sembra riuscire a tornare lentamente in auge.

Due alternative che emergono con forza nel mercato attuale sono la nuova Suzuki Swace e la raffinata Toyota Corolla Touring Sports. Questi veicoli incarnano l'efficienza, lo stile e l'innovazione, grazie alla collaborazione strategica tra Suzuki e Toyota. Gemelle diverse verrebbe da dire e probabilmente non si sbaglierebbe di molto. Nonostante però entrambe condividano una piattaforma comune, ciò che le rende uniche è il modo in cui interpretano il concetto di station wagon, distinguendosi leggermente per design, equipaggiamento, assistenza post vendita e altro. Esploriamo ora più dettagliatamente le caratteristiche che definiscono questi veicoli e che potrebbero influenzare la scelta di un possibile acquirente.

Design e Dimensioni

L'estetica di un'auto è spesso il primo elemento che attira l'attenzione, e in questo contesto, la Swace e la Corolla Touring Sports presentano approcci piuttosto simili. La Swace si fa notare per il suo design più sobrio e contenuto, grazie a linee meno ricercate e forme meno vistose. Il paraurti anteriore è però più ricco di prese d’aria, dalla forma più marcata e netta. Dall'altra parte, la Corolla mantiene la sua tradizionale eleganza, con un design più raffinato, sposando il carattere distintivo di Toyota. Tuttavia, la variante di Toyota offre poi una maggior personalizzazione in ottica sportiva, grazie all’allestimento GR Sport, che aggiunge paraurti e minigonne dedicate, oltre ad una gamma di cerchi in lega fino a 18”, non disponibili per Swace.

Oltre all'estetica, le dimensioni sono un fattore cruciale per chi cerca uno spazio interno ampio e un bagagliaio capiente. Entrambe propongono una lunghezza strategica, sufficientemente generosa per ospitare cinque passeggeri e relativi bagagli, senza però risultare eccessivamente ingombranti in città: 4,65 m di lunghezza per 1,79 m di larghezza e 1,46 m di altezza. Il bagagliaio è quindi un punto di forza, a partire da ben 571 litri fino ad un massimo di 1.730 litri abbattendo la seconda fila di sedili.

Interni e Tecnologia

Entrando nell'abitacolo, sia la Swace che la Corolla offrono ambienti accoglienti e funzionali. Materiali di alta qualità caratterizzano entrambe le vetture, con la Swace che potrebbe offrire un tocco in più di raffinatezza e dettagli premium. I sedili ergonomici garantiscono un comfort ottimale durante lunghi viaggi, e il layout intuitivo degli interni facilita l'accesso e l'utilizzo di tutte le funzionalità. Toyota Corolla beneficia del nuovo display centrale dell’infotainment da 10,5”, con il nuovo sistema operativo, mentre Swace in allestimento Top assicura solo un display più semplice da 8”. La prima, con il recente aggiornamento sfoggia anche una strumentazione digitale sempre da 12,3” ma dalla nuova grafica, con una migliore risoluzione.

Entrambe dispongono della connettività wireless per dispositivi Android o Apple, oltre ad una serie di tecnologie votate al comfort, come clima automatico di serie, sedili riscaldati, retrocamera, sensori di parcheggio e molto altro. Toyota però, grazie al recente restyling propone un miglioramento circa assemblaggi e pannello portiera.

Motori Disponibili

Entrambi i modelli adottano un sistema di propulsione ibrida, combinando un motore a benzina con un motore elettrico per ottimizzare il consumo del carburante, inframezzati da un cambio automatico CVT a variazione continua. Mentre però Suzuki Swace propone solamente l’1.8 Hybrid E-CVT 2WD da 140 CV e 142 Nm di coppia massima, Corolla TS può vantare l’aggiornamento dello stesso, sempre da 140 CV e anche il nuovo 2.0 Hybrid da ben 196 CV e 190 Nm di coppia. I consumi di entrambe le motorizzazioni vantano percorrenze medie superiori ai 20 km/l, diventando così le station wagon ideali per i lunghi viaggi.

Allestimenti e prezzi

Affrontiamo ora il fattore decisivo per molti acquirenti: il costo. Suzuki propone il primo prezzo per Swace 1.8 140 CV a partire da 32.500 euro in allestimento Cool, che comprende cerchi in lega da 16”, fari full-led a parabola, specchietto elettronici e riscaldabili, vetri oscurati, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato, retrocamera, avviamento senza chiave, clima automatico bi-zona, display da 8”, compatibilità wireless con telefoni e una buona dose di assistenti alla guida. Con l’allestimento TOP da 35.000 euro aggiunge i fari bi-led superiori, sensori di parcheggio perimetrali, strumentazione digitale da 12,5”, ingresso senza chiave, ricarica wireless per telefono e altri sistemi di assistenza alla guida.

Toyota Corolla TS, per l’1.8 Hybrid da 140 CV propone un prezzo di partenza da 35.500 euro in allestimento Active, che include cerchi in lega da 16”, cruise control adattivo, pacchetto adas completo, fari full-led, nuovo display e sistema multimediale da 10,5” con connettività wireless dei dispositivi, strumentazione digitale da 12,5”, sedili anteriori riscaldabili e chiave digitale. Per passare al 2.0 da 196 CV con lo stesso allestimento, è necessario aggiungere 2.000 euro, arrivando così a 37.500 euro, includendo anche i cerchi in lega da 17”. Con l’allestimento GR Sport, per l’1.8 si parte da 39.300 euro, aggiungendo cerchi in lega specifici da 18”, paraurti ridisegnati, gruppi ottici bi-led dedicati, sedili sportivi in tessuto e pelle, caricatore wireless del telefono e, per il motore 2.0 (a partire da 41.800 euro) si aggiungono anche le sospensioni adattive a controllo elettronico. Per Toyota, sono anche disponibili più pacchetti aggiuntivi per l’allestimento Active, a differenza di Suzuki che non prevede pacchetti aggiuntivi all’allestimento Cool.

Considerazioni finali

La Swace, con il suo orientamento verso un rapporto qualità-prezzo competitivo, potrebbe attirare coloro che cercano una soluzione conveniente, riducendo la possibilità di personalizzazione e la lista degli accessori. D'altra parte, la Corolla, con la sua reputazione consolidata, offre un più vasto listino, una maggior diffusione della rete Toyota sul territorio, la doppia motorizzazione e più ricercatezza estetica. Tutto ciò potrebbe giustificare un prezzo leggermente più alto, in virtù anche di una migliore tenuta del prezzo in ottica futura. La scelta dipenderà dalle priorità dell’acquirente tra prestazioni, funzionalità e budget disponibile.