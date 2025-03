Toyota cavalca il futuro con destrezza, l'offensiva BEV svelata a Bruxelles: tutte le novità

Il mondo inesorabilmente va avanti, progredisce e prende destinazioni inesplorate. Lo stesso principio vale per l’universo delle quattro ruote, che sta vivendo dei cambiamenti epocali, con l’affacciarsi di nuove tecnologie, di nuovi sistemi di mobilità e di normative pronte ad abbracciare macchine più “green” e amiche dell’ambiente. In questo scenario così variopinto, Toyota non ha nessuna intenzione di restare ferma al palo a guardare gli altri, ma ha l’ambizione di continuare a essere un caposaldo dell’industria globale. Per questa ragione, il colosso nipponico ha scelto un approccio multi-tecnologico per la sua gamma di veicoli: full hybrid, plug-in, elettrici a celle a combustibile a idrogeno, e ovviamente a batteria (BEV). A Bruxelles abbiamo avuto l’opportunità di conoscere in anteprima i nuovi modelli BEV destinati a competere nei segmenti nevralgici del mercato europeo: B, C e D-SUV.

I nuovi BEV avranno il DNA Toyota

Questa decisa incursione nel settore dei veicoli a zero emissioni si concretizzerà entro la fine del 2025 con l'introduzione di modelli inediti e significativamente rinnovati. Questi nuovi veicoli “alla spina” erediteranno i tratti distintivi del DNA Toyota, coniugando il carattere e la praticità tipici dei SUV con un design contemporaneo e distintivo, prestazioni efficienti dal punto di vista energetico e, in alcune versioni, la disponibilità della trazione integrale. La rinomata qualità, durata e affidabilità dei prodotti Toyota saranno elementi fondanti anche della sua gamma BEV. A testimonianza di questa fiducia, Toyota offre un programma di manutenzione estesa della batteria che ne garantisce il funzionamento ottimale fino a 10 anni o un milione di chilometri percorsi, previa verifica annuale dello stato di salute.

Toyota C-HR+: sarà il fiore all’occhiello dei SUV elettrici

Il Toyota C-HR+ si configura come il modello di punta dell'offerta di SUV elettrici del marchio giapponese, destinato a imporsi nel cruciale segmento C-SUV. Questo veicolo 100% elettrico deriva direttamente dalla C-HR termica, dalla quale riprende il profilo da SUV-coupé, ma si distingue per alcuni dettagli. L'aggiunta del simbolo "+" nel nome sottolinea la maggiore versatilità e praticità del modello, unite alle potenzialità del propulsore BEV. Nonostante il taglio da coupé, il C-HR+ offre un abitacolo e uno spazio di carico definiti "di segmento superiore", garantendo comfort e praticità per gli occupanti e per il trasporto di bagagli con i suoi 416 litri di capacità.

Sviluppato sulla filosofia e-TNGA dedicata ai BEV, il C-HR+ vanta una messa a punto specifica delle sospensioni e dello sterzo, promettendo un carattere di guida autenticamente gratificante, con una dinamica – assicurano i giapponesi - entusiasmante. Per rispondere alle diverse esigenze della clientela, Toyota offre un'ampia scelta di configurazioni, con due opzioni di batterie agli ioni di litio da 57,7 kWh e 77 kWh (capacità lorda), abbinabili sia alla trazione anteriore che integrale. La versione a trazione integrale (AWD) si preannuncia come uno dei modelli più potenti della gamma europea del marchio, con una potenza prevista di 343 CV / 252 kW e un'accelerazione da 0 a 100 km/h stimata in soli 5,2 secondi. Le versioni a trazione anteriore erogheranno 167 CV / 123 kW con la batteria da 57,7 kWh e 224 CV / 165 kW con quella da 77 kWh. L'autonomia massima stimata secondo il ciclo WLTP raggiunge i 600 km, a seconda dell'allestimento e della motorizzazione.

Il design del Toyota C-HR+ è un elemento distintivo, caratterizzato da linee pulite e moderne che lo identificano chiaramente come un BEV Toyota contemporaneo. L'elegante silhouette da coupé-crossover è al contempo distintiva e aerodinamica, con una linea del tetto che non sacrifica lo spazio per la testa dei passeggeri posteriori. L'interno è moderno e ampio, con un'illuminazione ambientale che aggiunge un tocco di raffinatezza. Con una lunghezza complessiva di 4.520 mm e un passo di 2.750 mm, l'abitacolo offre un generoso spazio per la testa e una notevole distanza tra i sedili anteriori e posteriori (900 mm), superando le aspettative per un SUV di segmento C.

Le dotazioni del C-HR+ sono pensate per un utilizzo condiviso, includendo ad esempio due caricabatterie wireless per smartphone e porte USB posteriori, comandi dedicati per il climatizzatore posteriore e un tetto panoramico. Sul fronte della ricarica, un caricabatterie di bordo da 11 kW è di serie, con la possibilità di optare per un'unità da 22 kW nell'allestimento High. La ricarica in corrente continua (DC) può raggiungere i 150 kW. Le prestazioni dinamiche del C-HR+ sono state affinate grazie alla solida base offerta dalla piattaforma BEV dedicata e a una taratura precisa di sospensioni, molle, ammortizzatori e barre antirollio. Anche il servosterzo elettrico è stato ricalibrato per una risposta più immediata. La stabilità è ulteriormente migliorata dalla maggiore rigidità del telaio e da un baricentro più basso rispetto al precedente Toyota C-HR.

Toyota Urban Cruiser: il nuovo B-SUV

Il nuovissimo Toyota Urban Cruiser si pone invece come il protagonista tra i B-SUV elettrici. Questo modello compatto presenta un look contemporaneo "Urban Tech", con un design frontale in stile "hammerhead" e gruppi ottici sottili, tratti distintivi della nuova generazione di modelli del brand del Sol Levante. Nella parte posteriore, i passaruota muscolosi e la firma luminosa avvolgente sottolineano forza e stabilità. Nonostante le dimensioni esterne compatte, leggermente superiori a quelle della Toyota Yaris Cross, l'Urban Cruiser offre uno spazio interno in grado di competere con modelli di segmento superiore, grazie a un passo di 2.700 mm e a un ingegnoso sistema di sedili posteriori scorrevoli che permette di aumentare la superficie utilizzabile per i passeggeri posteriori o per il carico.

L'Urban Cruiser è costruito su una nuova piattaforma robusta e leggera, dedicata ai veicoli elettrici a batteria, che ottimizza lo spazio per quest’ultima senza compromettere l'abitabilità interna. Sono disponibili due opzioni di batteria con tecnologia al litio-ferro-fosfato: una da 49 kWh e una da 61 kWh (capacità lorda), entrambe caratterizzate da durata, sicurezza e costi ridotti. L'autonomia di guida prevista varia a seconda della configurazione: circa 300 km per la versione FWD con batteria da 49 kWh, circa 400 km per la versione FWD con batteria da 61 kWh e circa 350 km per la versione AWD con batteria da 61 kWh. La gamma include versioni a trazione anteriore e integrale, quest'ultima dotata di un motore aggiuntivo da 48 kW sull'asse posteriore, Downhill Assist Control e modalità Trail per una maggiore assistenza in condizioni di scarsa aderenza.

L'esperienza d'uso completamente digitale dell'Urban Cruiser comprende un digital cockpit da 10,25 pollici e un display multimediale da 10,1 pollici integrati in un'elegante unità singola, con piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Saranno inoltre disponibili equipaggiamenti premium come telecamere a 360 gradi, un sistema audio JBL e la regolazione elettrica del sedile del conducente. Anche per l'Urban Cruiser è previsto il Battery Care Program con garanzia fino a 10 anni o un milione di chilometri. Il lancio sul mercato europeo è previsto per l'autunno 2025.

Toyota bZ4X, la risposta per il segmento D-SUV

Il Toyota bZ4X è stata sviluppato sulla base della filosofia e-TNGA dedicata ai BEV e si distingue per le prestazioni brillanti, lo stile distintivo e per la trazione integrale XMODE (opzionale). La nuova gamma bZ4X sarà ampliata con l'introduzione della doppia opzione di batteria: 57,7 kWh e 73,1 kWh di capacità lorda, offrendo ai clienti una maggiore scelta in base alle proprie esigenze di guida e al proprio budget. La batteria più piccola sarà esclusiva della versione a trazione anteriore, mentre quella più grande sarà disponibile sia con trazione anteriore che integrale. La massima autonomia attesa nel ciclo WLTP è di 573 km.

Anche il sistema eAxle di Toyota è stato potenziato, utilizzando ora semiconduttori al carburo di silicio (SIC) per fornire una maggiore potenza. Saranno disponibili tre configurazioni di powertrain: batteria da 57,7 kWh e 167 CV (123 kW) con trazione anteriore, batteria da 73,1 kWh e 224 CV (165 kW) con trazione anteriore e batteria da 73,1 kWh e 343 CV (252 kW) con trazione integrale. La versione a trazione integrale vedrà raddoppiata la capacità di traino, raggiungendo i 1.500 kg.

Tra gli aggiornamenti tecnici spiccano un nuovo caricabatterie di bordo opzionale da 22 kW in corrente alternata, una funzione di pre-condizionamento della batteria per una ricarica più rapida e aggiornamenti del software per una pianificazione intelligente dei percorsi incentrata sui BEV. Dal punto di vista del design, il bZ4X presenterà un aspetto esterno più elegante e interni rinnovati, con una nuova console centrale e un cruscotto dal nuovo design, integrato con uno schermo multimediale da 14 pollici di serie. Sono stati inoltre apportati miglioramenti alla taratura delle sospensioni e alla carrozzeria per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni e migliorare il comfort e la dinamica di guida. Anche per il bZ4X è confermato il Battery Care Program con una garanzia estesa. L'introduzione sul mercato europeo del nuovo bZ4X è prevista a partire dall'autunno 2025.

Uno sguardo al domani: fra innovazione e mobilità sostenibile

L'impegno di Toyota verso la mobilità sostenibile si estende anche al motorsport attraverso TOYOTA GAZOO Racing (TGR), che utilizza le competizioni come banco di prova per lo sviluppo di tecnologie e soluzioni a zero emissioni. TGR sta attivamente promuovendo propulsori e carburanti alternativi, come dimostra l'utilizzo di biocarburanti rinnovabili al 100% nel Mondiale Rally e nel Mondiale Endurance. Questa sinergia tra il mondo delle corse e lo sviluppo di veicoli stradali riflette la filosofia di Toyota di creare auto sempre migliori attraverso sfide estreme e un approccio incentrato sul guidatore.

In un'ottica di mobilità urbana in continua evoluzione, Toyota presenta anche l'FT-Me Concept, un nuovo veicolo elettrico a batteria compatto progettato per affrontare le sfide degli ambienti urbani moderni. Questo concept di micromobilità a due posti combina uno stile premium e personalizzabile con un prezzo accessibile, ispirandosi al successo delle soluzioni di mobilità Toyota sviluppate per i Giochi Olimpici e Paralimpici. L'FT-Me si distingue per le sue dimensioni ridotte, l'elevata manovrabilità e un design che enfatizza la sicurezza e la visibilità a 360 gradi.

L'impegno per la sostenibilità è evidente nell'utilizzo di materiali riciclati e in un efficiente sistema di propulsione, supportato da un tetto a pannelli solari capace di aggiungere fino a 30 km di autonomia giornaliera. L'FT-Me incarna la filosofia Toyota della "Mobilità per tutti", offrendo una soluzione versatile e sostenibile per il panorama urbano in trasformazione.