Volkswagen Tayron: primo contatto con il SUV, anche a 7 posti

T-Roc, T-Cross, Tiguan, Touareg… e ora Volkswagen Tayron. L’ultimo SUV è l’anello che mancava nella gamma dei tedeschi. Più vicino al prezzo di Tiguan che a quello del costoso Touareg, offre anche una versione a 7 posti - la terza fila è un optional - ad un prezzo tutto sommato non eccessivo per i tempi che corrono e se consideriamo i suoi 4,79 metri di lunghezza e un bagagliaio da 850 a 1.905 litri .

Prova su strada, il DCC Pro fa la differenza

La ricetta è semplice perché la base è la piattaforma MQB Evo, pianale di nuova generazione che proprio con Tiguan e Passat ha introdotto alcune novità tecniche tradotte anche in una guida più piacevole.

Infatti è la Evo, con i suoi ammortizzatori da acquistare nel pacchetto DCC Pro, che ha trasformato la guida di un SUV come il Tiguan in qualcosa di molto più piacevole e appagante. Lo stesso effetto si nota sul Tayron, che pur facendo percepire il suo posteriore “pesante” per via delle dimensioni maggiorate, non ricorda affatto la guida da SUV vecchia scuola.

Ovvio, è meno diretto e incisivo nelle curve sostenute, ma d’altronde è l’auto per la famiglia che cerca spazio e abitabilità, vuoi per i sette posti, vuoi perché serve un bagagliaio più capiente anche se si è in cinque. Sulle Plug-In il DCC Pro con gli ammortizzatori a doppia valvola è di serie, sulle altre si paga a parte, ma è un optional consigliato per cambiare davvero la dinamica di guida.

Il resto non cambia molto rispetto al fratello minore Tiguan: la tecnologia, i motori, anche lo stile sono gli stessi, d’altronde siamo nell’era delle piattaforme condivise che permettono ai produttori di usare un pianale per più auto, anche di dimensioni diverse.

Il motore che farà da mattatore è ovviamente il diesel da 2.0 litri: c’è sia da 150 cv, sia da 193 cv con la trazione integrale 4MOTION. In realtà Volkswagen punta anche a vendere una buona quota di Plug-In. Quest’ultima motorizzazione si declina nei tagli da 204 o 272 cv, e sfrutta l’altra grande novità della piattaforma MQB Evo, la mega batteria da un centinaio di chilometri elettrici che si ricarica anche alle colonnine veloci (50 kW)… oltre che a casa o alle classiche stazioni da 11 kW.

E per chi vuole un’auto spaziosa ma non macina chilometri? C’è la versione d’ingresso, un benzina micro-ibrido da 150 cv. Mentre la prova prosegue tra i tornanti nei dintorni di Verona, Tayron fa apprezzare anche la buona insonorizzazione e un rollio tutto sommato contenuto per la categoria, mentre gli ADAS ormai rodati dei tedeschi aiutano a scaricare lo stress quando si trova traffico nelle strade a più corsie o in quelle a scorrimento veloce.

Infine nulla da segnalare sull'infotainment, completo, ricco di funzioni, fluido nel funzionamento e con l'unico difetto, tipico di tutti i modelli con la nuova MQB Evo, di una retrocamera che perde un po' di qualità quando la luce scarseggia: si vede sempre e resta utilizzabile, ma gli artefatti che genera a schermo danno l'impressione che Volkswagen abbia usato un sensore poco "nobile" per la categoria di auto che ci troviamo di fronte.

Prezzi e allestimenti

Volkswagen lancia Tayon con l'allestimento d'ingresso Life e il motore TSI 150 MHEV a 45.900€. Di serie ha i cerchi in lega da 18", lo schermo dell'infotainment da 12,9", il keyless Go (per avviare l'auto), climatizzatore a tre zone, cruise control adattivo, retrocamera e sensori di parcheggio, oltre al DCC Pro incluso di serie solo sulle versioni a trazione integrale.

In realtà, guardando al listino, risulta la Edition Plus la versione più interessante perché a soli 200€ in più della Life (da 46.

per il 150 cv MHEV) aggiunge un buon pacchetto di accessori di serie: vernice metallizzata, keyless completo (ingresso e accensione), bagagliaio elettrico, fari IQ LED, vetri posteriori oscurati, car2X, Park Assist Pro con la possibilità di spostare l'auto usando lo smartphone come "telecomando" e la memoria degli ultimi metri percorsi per far fare all'auto la manovra al contrario in maniera automatica.