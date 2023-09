Le 50 squadre sportive che valgono di più: unica italiana la Ferrari

La classifica delle prime 50 squadre sportive con maggior valore di mercato redatta da Forbes rivela un trend in crescita rispetto a quanto registrato lo scorso anno: si parla complessivamente infatti di 256 miliardi di dollari (che significa una media di circa 5,12 miliardi di dollari cadauna), un dato in crescita del 15%. Sale anche la quota minima per accedere alla top 50, fissata a 3,7 miliardi di dollari, la più alta mai registrata (+ 19% rispetto al 2022).

Cessioni record

L'incremento del valore di base è connesso soprattutto all'aumento dei prezzi di acquisto delle squadre sportive, specie nelle trattative concluse di recente: i Washington Commanders (un tempo "Redskins") sono stati venduti lo scorso luglio per una cifra di 6,05 miliardi di dollari, superiore di ben 11 volte rispetto ai ricavi registrati. I Denver Broncos, per restare nell'ambito della Nfl, sono stati ceduti per "appena" 4,65 miliardi di dollari nel 2022 (cifra superiore nove volte rispetto alle entrate della franchigia), a distanza di un solo anno.

Per comprendere il divario ci si può spostare anche nel mondo della Nba: i Suns di Phoenix sono stati ceduti a febbraio per una cifra intorno ai 4 miliardi di dollari (13 volte gli introiti), mentre la vendita degli Utah Jazz nel 2020 si fermò a soli 1,66 miliardi di dollari (comunque sempre 6 volte più dei ricavi).

F1, Nfl e Calcio

I team di Formula 1 hanno visto il loro valore incrementarsi complessivamente del 276% in soli quattro anni. Ciò nonostante solo due scuderie, ovvero la Ferrari (unica italiana in lista) al 45° posto con un valore di 3,9 miliardi di dollari, e la Mercedes al 47° con 3,8 miliardi di dollari, riescono a entrare in Top 50: è dal 2013 che le squadre di F1 non accedevano al ranking (allora la Ferrari occupava la posizione 21 e la McLaren la 47).

La lega più ricca, in virtù soprattutto dei maggiori introiti connessi al peso degli accordi televisivi garantiti, è la Nfl (si parla di un valore di 126 miliardi di dollari entro il 2033): proprio per questo motivo ben 30 delle prime 50 posizioni sono occupate da squadre di football americano (stesso numero del 2022). La crescita maggiore in termini di valore non è rappresentata però dai team della Nfl.

La più alta variazione media quinquennale la fanno infatti registrare sette società calcistiche (+ 114%): in testa c'è il Paris Saint-Germain (+ 334% rispetto al 2018), che raggiunge il 36° posto della classifica con un valore di 4,2 miliardi di dollari. Forte incremento del Liverpool (+ 173%) e del Manchester City (+ 102%).

Le prime tre posizioni sono occupate dai Dallas Cowboys (Nfl), 9 miliardi di dollari (+80% valore quinquennale), dagli New York Yankees (Mlb), 7,1 miliardi di dollari (+78% valore quinquennale) e dai Golden State Warriors (Nba), 7 miliardi di dollari (+126% valore quinquennale). Tra le squadre di calcio primeggia il Real Madrid (La Liga), con 6,07 miliardi di dollari (+48% valore quinquennale) che gli valgono la posizione 11 in classifica, due più in alto rispetto alla 13 occupata dal Manchester United (Premier League), con un valore di 6 miliardi di dollari (+46% valore quinquennale). Barcellona (La Liga) e Liverpool (Premier League) occupano rispettivamente la posizione 18 (5,508 miliardi di dollari) e la 20 (5,288 miliardi di dollari).