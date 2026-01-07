Leggi il settimanale
Acea ammessa al regime di adempimento collaborativo dall’Agenzia delle Entrate

Acea e 19 società del Gruppo sono state ammesse dall’Agenzia delle Entrate al regime di adempimento collaborativo. Un riconoscimento che rafforza la governance fiscale, il dialogo con il fisco e la strategia di trasparenza del Gruppo

A fine 2025, Acea S.p.A. e le 19 società controllate aderenti al consolidato fiscale sono state ammesse dall’Agenzia delle Entrate, al regime di adempimento collaborativo (noto come cooperative compliance), vale a dire il modello di cooperazione trasparente e preventiva tra fisco e contribuenti, rivolto alle imprese dotate di un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale. In particolare, il regime di cooperative compliance consente, tra l’altro, un dialogo costante tra imprese e Agenzia, finalizzato a individuare e risolvere in anticipo le potenziali situazioni di rischio, anche con l’obiettivo di dare certezza alle scelte fiscali adottate dalle imprese nello svolgimento delle proprietà attività economiche

L’ammissione, efficace a partire dal periodo d’imposta 2024 e che tiene conto delle Linee Guida emanate dall’Agenzia a gennaio 2025, si caratterizza per essere il primo caso di ammissione di gruppo ai sensi dell’art. 7, comma 1-quater, del D.Lgs. n. 128/2015, introdotto con le recenti modifiche normative volte a favorire la diffusione dell’istituto.

L’adesione è linea con il profilo istituzionale del Gruppo Acea e con gli obiettivi del Piano Industriale 2024-2028, che rafforza il ruolo di Acea come operatore infrastrutturale e, inoltre, si inserisce nel più ampio impegno del Gruppo Acea verso la trasparenza e il dialogo con tutte le istituzioni. La prevenzione del rischio fiscale, inoltre, contribuisce alla creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder, in linea con gli obiettivi di integrità e legalità che guidano la strategia del Gruppo.

L’Amministratore Delegato di Acea, Fabrizio Palermo, ha dichiarato: “L’ammissione al regime di adempimento collaborativo rappresenta un passo strategico per rafforzare la governance fiscale e consolidare il rapporto di fiducia con l’Amministrazione Finanziaria.

Il nostro Tax Control Framework è stato progettato per garantire un presidio efficace e integrato dei rischi e favorire una compliance proattiva, coerente con i nostri impegni, anche in ambito ESG”.

Con il provvedimento di ammissione, notificato dall’Agenzia delle Entrate, è stata disposta l’iscrizione delle società del Gruppo che hanno presentato istanza, nell’apposito elenco pubblicato sul sito web dell’Agenzia.

