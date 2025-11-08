Amazon, scattano le modifiche delle regole per i resi: cosa c'è da sapere

Ci sono importanti novità per gli utenti che acquistano su Amazon. La celebre piattaforma di e-commerce online ha deciso di cambiare le sue politiche di reso, e non è ancora stato fatto un annuncio ufficiale. Pare che il cambiamento sia stato fatto nei giorni scorsi, ma la notizia non è stata ancora diffusa.
Come saprà chi è abituato a fare acquisti online, in genere si hanno dai 14 ai 30 giorni di tempo per poter restituire della merce e ottenere un rimborso. Si tratta di una normale procedura. In questi anni Amazon non ha mai messo troppo mano alle sue politiche di reso, ma a quanto pare qualcosa è cambiato. Complice anche il periodo, ormai prossimo al Natale, il gigante dell'e-commerce ha deciso addirittura di allungare la possibilità di fare un reso. I clienti che acquisteranno prima del 25 dicembre avranno dunque tempo fino al 31 gennaio per poter rimandare indietro il prodotto e chiedere un rimborso.
Questa nuova e vantaggiosa politica non sarà applicata a tutte le categorie, ma fra le privilegiate rientrano lo sport, la casa, la cura della persona, i generi alimentari, il vestiario, i gioielli e gli accessori, i prodotti per la salute e alcuni dispositivi di marchio Amazon. A restare con reso invariato, invece, saranno la musica e i videogiochi, l'elettronica, le cucine, i grandi elettrodomestici e alcuni dispositivi per la cura personale (il reso rimane a 14 giorni).
L'allungamento delle tempistiche di reso sono un'ottima occasione per poter provvedere all'acquisto dei regali di Natale.Sarà importante, dunque, consultare bene le pagine relative ai dettagli del prodotto a cui siamo interessati prima di effettuare l'acquisto. Un altro importante appuntamento, ormai in arrivo, è sicuramente quello del Black Friday, che garantirà moltissimi sconti.