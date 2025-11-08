Amazon, scattano le modifiche delle regole per i resi: cosa c'è da sapere

Ci sono importanti novità per gli utenti che acquistano su Amazon. La celebre piattaforma di e-commerce online ha deciso di cambiare le sue politiche di reso, e non è ancora stato fatto un annuncio ufficiale. Pare che il cambiamento sia stato fatto nei giorni scorsi, ma la notizia non è stata ancora diffusa.

Come saprà chi è abituato a fare acquisti online, in genere si hanno dai 14 ai 30 giorni di tempo per poter restituire della merce e ottenere un rimborso. Si tratta di una normale procedura. In questi anni Amazon non ha mai messo troppo mano alle sue politiche di reso, ma a quanto pare qualcosa è cambiato. Complice anche il periodo, ormai prossimo al Natale, il gigante dell'e-commerce ha deciso addirittura di allungare la possibilità di fare un reso. I clienti che acquisteranno prima del 25 dicembre avranno dunque tempo fino al 31 gennaio per poter rimandare indietro il prodotto e chiedere un rimborso.

Questa nuova e vantaggiosa politica non sarà applicata a tutte le categorie, ma fra le privilegiate rientrano lo sport, la casa, la cura della persona, i generi alimentari, il vestiario, i gioielli e gli accessori, i prodotti per la salute e alcuni dispositivi di marchio Amazon. A restare con reso invariato, invece, saranno la musica e i videogiochi, l'elettronica, le cucine, i grandi elettrodomestici e alcuni dispositivi per la cura personale (il reso rimane a 14 giorni).

L'allungamento delle tempistiche di reso sono un'ottima occasione per poter provvedere all'acquisto dei regali di Natale.

Sarà importante, dunque, consultare bene le pagine relative ai dettagli dela cui siamo interessati prima di effettuare l'acquisto. Un altro importante appuntamento, ormai in arrivo, è sicuramente quello del Black Friday, che garantirà moltissimi sconti.