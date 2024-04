Antera torna a ruggire: una storia automotive italiana che continua

Tre eccellenze del “made in Italy” in solo colpo: un’azienda, un marchio e un campione amato da tutti gli appassionati di calcio. L’azienda si chiama GMP con sede nel Bergamasco, il marchio è Antera ed è famoso per i suoi cerchi in lega leggera, il campione e Ambassador scelto per il rilancio di questo brand è Roberto Baggio.

La pantera, simbolo di Antera, dunque, rinasce e per fare sentire il suo ruggito ha scelto il Fuorisalone, il prestigioso appuntamento annuale nell’ambito delle Design Week di Milano.



Ecco allora in bella mostra la nuova collezione di cerchi firmati Antera, autentici capolavori di design senza tempo in cui la maestria artigianale incontra le tecnologie più avanzate. Antera, nome storico, ma al contempo rivoluzionario nel settore dei cerchi in lega leggera, è ancora oggi ricordato per aver sviluppato alcuni tra i più celebri modelli nel settore, come la Type 109 tre-razze che ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello internazionale, tra cui il “Alloy Wheel Design of the Year 1994”.

Fondato nel 1991 a Milano da Marco Muzzarelli, scomparso nel 2017, il brand della Pantera è stato uno dei protagonisti dello scenario automotive degli ultimi decenni. E ora, acquisito da GMP Group, Antera affronta un nuovo importante corso, un rilancio in grande stile che gli consentirà di proseguire la sua storia di eccellenza del made in Italy.

A capo di GMP Group è Marco Mancin, amministratore delegato, che ha portato all’interno della società lombarda nuove e importanti risorse grazie agli ingressi di Eulero Group, che detiene il 51% del gruppo, Banca Ifis e altri soci. Nel consiglio di amministrazione, tra l’altro, siede anche Alfredo Altavilla, ex top manager di Fca e braccio destro di Sergio Marchionne, nonché ex presidente di Ita Airways. “Siamo lusingati di avere Altavilla con noi - afferma l’ad Mancin -: la sua conoscenza ed esperienza a livello internazionale nel mondo automotive rappresentano un valore aggiunto fondamentale. Dagli anni Novanta, Antera è sempre stato un punto di riferimento nel settore dei cerchi in lega. E oggi, per riportarlo ai livelli di eccellenza e di prestigio dei quali è stato protagonista per anni, abbiamo approntato un importante piano industriale quinquennale che certamente darà nuovo lustro al marchio attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi e identificativi e a un processo di internazionalizzazione concreto”.

La capacità produttiva dell’azienda, che dà lavoro a 150 persone, si attesta intorno a 400mila cerchi in lega l’anno; i modelli della collezione GMP 2024 sono 28, tra cui il "Totale", punta di diamante della collezione.

Una storia di eccellenza e di valori made in Italy, come testimonia anche Roberto Baggio, ospite d’onore della kermesse: “Sono orgoglioso di essere l’Ambassador di Antera - commenta - i cui valori sono quelli che mi hanno accompagnato nella carriera calcistica”.