Dopo 10 anni Luca Maestri lascia il ruolo di direttore finanziario di Apple

Luca Maestri, Chief Financial Officer di Apple dal 2014, lascerà la sua posizione a partire da gennaio. A succedergli sarà l'attuale vicepresidente della pianificazione finanziaria, Kevan Parekh, che porterà la sua esperienza per guidare il colosso tecnologico nella sua prossima fase di crescita. Questo cambio ai vertici segna una nuova era per Apple.

Le parole di Tim Cook

“Luca - ha dichiarato Tim Cook in una nota – è stato un partner straordinario nella gestione di Apple per un lungo periodo di tempo. E’ stato determinante nel migliorare e nel guidare le performance finanziarie del gruppo, nel relazionarsi con gli azionisti e nell’infondere disciplina finanziaria in ogni settore di Apple. Abbiamo la fortuna di continuare a beneficiare della leadership e della conoscenza che ha contraddistinto il suo mandato a Apple”. Durante il suo mandato come direttore finanziario, si legge nella nota del colosso di Cupertino, Luca Maestri ha giocato un ruolo cruciale nel concedere ad Apple di effettuare investimenti strategici fondamentali, garantendo al contempo una rigorosa disciplina finanziaria. Questo approccio ha permesao all'azienda di più che raddoppiare i suoi ricavi, con i profitti derivanti dai servizi che sono cresciuti di oltre cinque volte. Nonostante il cambio di ruolo, Maestri continuerà a guidare il team di Corporate Services, che si occupa di sistemi informatici, sicurezza informatica, real estate e sviluppo, riportando direttamente al CEO Tim Cook. Luca Maestri è romano, ha 60 anni e lavorava per l’azienda dal 2013. Era stato nominato CFO dal 2014.

Chi è Kevan Parekh

Su Parekh Tim Cook ha dichiarato: “Kevan è stato un membro indispensabile del team di leadership finanziaria di Apple e conosce a fondo l’azienda. Il suo intelletto acuto, la sua saggezza e la sua genialità finanziaria lo rendono la scelta perfetta per essere il prossimo cfo di Apple”. Parekh, che lavora in Apple da 11 anni, ha iniziato nello stesso periodo di Luca Maestri. Dopo le dimissioni del vice di Maestri, Saori Casey, a fine dello scorso anno, Parekh ha assunto maggiori responsabilità, e Maestri ha iniziato a prepararlo per il ruolo di CFO.

Negli ultimi mesi, Parekh ha partecipato a incontri con analisti finanziari e partner di Apple. Maestri ha espresso grande fiducia nel suo successore. Nonostante un temporaneo calo delle azioni Apple, gli analisti prevedono una transizione agevole, considerandola una normale mossa di gestione.