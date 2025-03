Arnault dà una scossa a Lvmh. Loro Piana va al figlio Frédéric

Ascolta ora 00:00 00:00

La squadra che non vince cambia allenatore. E così ha fatto Bernard Arnault (in foto), presidente e Ceo di Lvmh, avviando un giro di poltrone nei marchi fashion del gruppo, colpevoli di aver trascinato al ribasso ricavi e profitti nel 2024. Damien Bertrand è stato così nominato deputy ceo di Louis Vuitton a partire dal 10 giugno 2025 e diventerà membro del comitato esecutivo del gruppo nel gennaio 2026. Il manager riferirà a Pietro Beccari, presidente e Ceo di Louis Vuitton. La guida di Loro Piana sarà invece affidata a Frédéric Arnault (penultimo dei cinque figli di Bernard, ndr) a partire dal 10 giugno 2025. Riporterà a Toni Belloni, presidente di Lvmh Italia. La nota del colosso del lusso annuncia anche che Pierre-Emmanuel Angeloglou, attualmente alla testa di Fendi, è stato nominato vice-ceo di Christian Dior Couture a partire dal 15 aprile 2025. Riferirà alla presidente e Ceo della maison Delphine Arnault.

Il nuovo ceo del brand Fendi verrà scelto in tempi brevi. «La creatività e l'impegno per l'eccellenza di Damien, Frédéric e Pierre-Emmanuel saranno le risorse per portare avanti lo sviluppo dinamico delle nostre società», ha commentato Bernard Arnault.