ASECAP Days 2024: a Milano l'evento mondiale dei concessionari autostradali

Milano ospita gli ASECAP Days. Dal 13 al 15 maggio 2024 sbarcherà per la prima volta nel capoluogo lombardo (per la precisione a Palazzo Mezzanotte) il più importante evento che riunisce ogni anno i principali concessionari autostradali europei e mondiali - che rappresentano complessivamente oltre 80mila chilometri - per una tre giorni dedicata all'approfondimento delle ultime tendenze e sfide nel campo dei trasporti e delle infrastrutture. Si tratta dell'appuntamento più importante del settore, che ritorna nel nostro Paese a dodici anni di distanza dall'ultima edizione targata Torino. Il rendez-vous del 2024 verrà promossa e ospitata da Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., con l'organizzazione e la supervisione di ASECAP, che è l'associazione che riunisce le autostrade europee, insieme all'AISCAT, la corrispettiva italiana. Un momento dalla notevole importanza per l'intero territorio lombardo e per tutta la città di Milano fortemente voluto dalla medesima azienda italiana che opera nel settore della gestione in concessione di tratti autostradali. Quest'ultima infatti, fin dall'inizio del nuovo mandato, è riuscita a consolidare i rapporti e la propria presenza in consessi internazionali sia investendo energie e risorse sia proponendosi come concessionaria ospitante di questo grande evento.

Nelle varie sessioni di lavoro che si susseguiranno da lunedì a mercoledì prossimi parteciperanno ben 24 nazioni, di cui sei Paesi extra-europei (Regno Unito, Turchia, Stati Uniti d'America, Cina, Canada, Porto Rico). Non sono, ma si sono iscritte più di cento società, oltre 350 delegati e 27 sponsor. Questo evento sarà un'occasione per potere porre sotto i riflettori alcuni grandi temi del mondo autostradale: in particolare, il centro dell'imminente tre giorni è rappresentato dall'innovazione, utilizzata come strumento chiave per dare alla luce soluzioni sicure, inclusive e sostenibili. Del resto, da qua al 2028, Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. ha in progetto di investire oltre 400 milioni di euro, di più più della metà in sicurezza e 80 milioni proprio sull'innovazione. Ai lavori di apertura saranno presenti i presidenti delle organizzazioni internazionali e nazionali del settore (compresa la IBTTA, l'associazione mondiale dei concessionari di infrastrutture a pedaggio e dei servizi ad esse collegate), nonché i rappresentanti del governo italiano, di Regione Lombardia e del Comune di Milano.