Box Zero Sprechi, così l'azienda riduce l'impronta ecologica sul pianeta

Nell'inverno segnato dalla crisi economica, energetica e dall'inflazione, sono sempre più numerose le iniziative delle aziende per venire incontro agli italiani. Tra queste spicca Salumi Pasini, virtuosa realtà nel settore alimentare, che ha deciso di realizzare la box "Zero Sprechi". Da anni è presente anche nel nostro Paese l'app TooGoodToGo, che permette agli iscritti di rintracciare gli esercenti che, a fine giornata, preparano le box a prezzo ridotto con ciò che, altrimenti, andrebbe buttato. Salumi Pasini collabora da anni con questa realtà ma ha deciso di realizzare qualcosa di proprio con questa filosofia.

" Abbiamo voluto fare un passo in più e creare una box contenente tutti quei prodotti in eccedenza o considerati non idonei a essere commercializzati, ad esempio per ragioni estetiche o perché in prossimità di scadenza, ma ancora perfettamente adatti al consumo ", si legge nel comunicato dell'azienda. Un'iniziativa che ha raccolto il plauso di molti, visto che l'obiettivo è quello di ridurre al minimo gli alimenti che, in caso contrario, verrebbero sprecati perché buttati.

Ognuno è chiamato a fare la sua parte per rendere la presenza dell'uomo maggiormente sostenibile per il pianeta e Salumi Pasini ha trovato questa strada per ridurre ancora meno la sua impronta. " Si tratta di una scelta concreta per ridurre l’impronta ecologica alimentare, contribuire al benessere del pianeta ed evitare che alimenti ancora idonei al consumo siano buttati, generando conseguenze negative per il pianeta e per l’uomo ", si legge ancora.

Dentro la box Zero Sprechi, gli acquirenti troveranno salumi, affettati in vaschetta, pratici snack salati, prodotti di

carne fresca e tanto altro ancora. Si tratta di un'accurata selezione fatta da Salumi Pasini, che ha deciso di vendere questa composizione a un prezzo competitivo e vantaggioso. La disponibilità viene aggiornata ogni settimana mediante il sito internet dell'azienda, dove vengono vendute attraverso lo shop online.