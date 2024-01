Contratto di lavoro, sì di Federlegno all'adeguamento dei minimi 2024

Siglato da FederlegnoArredo con le organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, l’accordo che rende subito operativo l’adeguamento dei minimi salariali per l’anno 2024, “nel rispetto di quanto già stabilito dal Ccnl firmato il 20 giugno 2023, che prevede per il 2024 e il 2025 un adeguamento dei minimi retributivi in funzione dell’indice Ipca".

“Si tratta di un risultato importante - spiega Gabriele Meroni, direttore generale di FederlegnoArredo - in linea con la politica della Federazione pronta al confronto con i sindacati e a trovare soluzioni che rispondano alle esigenze dei lavoratori della filiera. Ma - precisa Meroni - non esiste e non c’è mai stato un modello di doppia pista salariale come invece evidenziato dalle sigle sindacali”.