Il dossier Versace scalda Capri Holdings: titolo in evidenza a Wall Street. Domani i conti di Prada

Ascolta ora 00:00 00:00

Le voci di una possibile cessione del marchio Versace a Prada scaldano il titolo Capri Holdings, che questo pomeriggio a Wall Street mostra un rialzo di quasi il 6% passando di mano a 23,25 dollari. L’ipotesi, riportata ieri da Bloomberg, secondo cui il marchio Versace potrebbe essere venduto alla maison milanese per 1,5 miliardi di euro, suscita l’interesse degli investitori e sostiene il titolo Capri, società statunitense che oltre a detenere la casa di moda fondata nel 1978 dal defunto stilista Gianni Versace è proprietaria anche dei marchi Michael Kors e Jimmy Choo. Nel 2018, Capri Holdings aveva acquisito Versace dal fondo Blackstone per una cifra di oltre 1,8 miliardi di euro.

L’ipotesi di vendita sarebbe legata alle difficoltà finanziarie: nel terzo trimestre dell’anno fiscale in corso, la casa ha registrato un fatturato di 193 milioni di dollari, in calo del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una perdita operativa che è salita a 21 milioni di dollari. Dal canto suo, con l’acquisizione di Versace Prada andrebbe ad arricchire il proprio portafoglio dei brand e rafforzare la propria posizione nel mercato del lusso, con quindi maggiori possibilità di competere con i giganti francesi Lvmh e Kering. Secondo l’indiscrezione, le trattative per cedere il marchio Versace a Prada sono in fase avanzata e l'operazione potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane, salvo intoppi, in quanto la prima fase della due diligence non avrebbe rilevato rischi particolari.

L’entusiasmo per la possibile acquisizione di Versace ha spinto anche il titolo Prada a Hong Kong,(dove è quotata dal 2011) che questa mattina ha registrato un incremento del 4%, per poi chiudere a +3,47% a 68,5 euro, il livello più alto dal 2013. E a proposito di Prada, domani il gruppo che fa capo a Miuccia Prada e al marito Patrizio Bertelli alzerà il velo sui conti 2024. I risultati verranno presentati in una conference call alle 14.00 ora italiana. Un appuntamento che attira l’attenzione del mercato, desideroso di avere dettagli e segnali sul dossier Versace.

Prada però rimane in silenzio e continua a non commentare le indiscrezioni. Anche domani non è previsto alcun tipo di annuncio. Al momento, la società milanese mantiene il riserbo, così come il quartier generale di Capri Holdings.