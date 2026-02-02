Enel People Awards, valorizzare i talenti stimolando la cultura dell'innovazione e dell'autoimprenditorialità

Stimolare l’eccellenza, capitalizzare le esperienze e il know-how maturati all’interno dell’azienda, mettendo le proprie idee innovative a disposizione del Gruppo. Con questo spirito è nata la nuova edizione di Enel People Awards, contest interno, per la prima volta esteso a tutte le divisioni aziendali, che dà la possibilità ai dipendenti, a livello globale, di presentare progetti e idee e contribuire così alla crescita aziendale. Attraverso una piattaforma online dedicata, il personale può candidarsi e far valutare le proprie proposte innovative. I migliori talenti verranno valorizzati con iniziative di sviluppo dedicate.

A questo programma di Enel, lo scorso anno, è stato anche assegnato a Milano il Premio Innovazione SMAU, il principale evento di riferimento per il mondo della tecnologia, la digitalizzazione e l'innovazione aziendale. Solo nel 2024, infatti, l’iniziativa Enel People Awards - allora aperta solo alle aree Rinnovabili e Reti - ha raccolto circa 2.000 proposte tra idee innovative e buone pratiche. Nel 2025 il contest è stato esteso a tutte le linee di business del Gruppo, con l’obiettivo di promuovere meritocrazia e autoimprenditorialità.

I principali benefici si articolano su due fronti: da un lato, l’impatto sul business, con il miglioramento di processi, strumenti e risultati in linea con le strategie aziendali; dall’altro, l’individuazione e la valorizzazione dei talenti interni, facendo emergere la creatività, la proattività e la vocazione all’innovazione dei dipendenti e favorendo la loro crescita e sviluppo professionale.

In questo modo il programma non solo genera soluzioni concrete, ma rafforza anche la cultura innovativa di Enel, promuovendo la partecipazione attiva di tutto il personale che intende aderire nella costruzione del futuro dell’azienda.

Tra i progetti più significativi che hanno vinto le passate edizioni del contest particolarmente rilevante è “Girivariabili”, una soluzione che, tra l’altro, è già entrata in funzione a livello operativo. Infatti, presso l’impianto idroelettrico ad acqua fluente Les Illes, in Spagna, dove Enel è presente tramite Endesa, è stata implementata una tecnologia innovativa che consente l’esercizio a giri variabili delle turbine, che possono continuare a operare in sicurezza e con un buon rendimento anche quando la portata dell’acqua è più bassa. Questa soluzione permette di sfruttare la disponibilità idrica in un range più ampio, riducendo il limite tecnico minimo di funzionamento della macchina e aumentando così significativamente la flessibilità operativa. La stessa soluzione, proposta direttamente dal personale dell’impianto, è stata inoltre implementata in altri tre siti in Spagna e sono già previste ulteriori applicazioni in due altri impianti.

Per partecipare a Enel People Awards possono candidarsi singoli individui ma anche team, con una particolare valorizzazione del lavoro di squadra. Le proposte selezionate seguono un percorso di mentoring e possono essere adottate direttamente oppure seguire un processo di incubazione e validazione con la divisione Innovazione, prima di essere scalate e integrate nel business, in caso di successo. Le idee sono valutate secondo dei criteri ben definiti che vanno dall’impatto sul business, alla replicabilità, al livello di innovazione e alla rapidità di implementazione.

L’iniziativa introduce anche una nuova dimensione: il riconoscimento delle persone Enel che incarnano i valori e la visione aziendale e che, nelle loro attività quotidiane, si sono distinte per performance o azioni straordinarie.

L’Enel People Awards è, prima di tutto, un programma globale che mette le persone al centro. Una leva strategica per la crescita e la competitività, che consente ai talenti di emergere e di mettersi in mostra.

Un contest che parte dal basso per puntare in alto, che sottolinea ancora una volta l’impegno del gruppo guidato da Flavio Cattaneo nel favorire la diffusione di una cultura della partecipazione e dell’innovazione in tutta l’organizzazione.