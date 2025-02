Farmacie e parafarmacie on line, le vendite hanno superato il miliardo nel 2024

Fabio de Concilio, Presidente e CEO di Farmacosmo

Nel mercato dell’healthcare, l’e-commerce ha trovato terreno fertile per uno sviluppo sempre più rapido, già a partire dal periodo della pandemia. Stando ai dati di Iqvia, il transato online di farmacie e parafarmacie ha quasi raggiunto il miliardo, in Italia, nel 2023, per arrivare a un giro d’affari superiore quasi del 20% a fine 2024, secondo le stime. A questi dati sono da aggiungere quelli sui cosmetici venduti online, i cui proventi superano 1,2 miliardi di euro. A questo si aggiunge l’ultima indagine congiunturale di Cosmetica Italia, pubblicata a fine settembre 2024, prevede una chiusura del 2024 con un valore del fatturato delle imprese cosmetiche superiore ai 16,7 miliardi di euro, +10,5% rispetto al 2023, e una previsione per il 2025 di 18 miliardi di euro, un ulteriore +8% rispetto al 2024. E, in questo contesto, tra i canali di distribuzione, quello che ha registrato la variazione percentuale più alta, rispetto al periodo precedente, è proprio l’e-commerce. E non è un caso che questo settore riesca a ottenere questi numeri. Il pharma unito al beauty è l’unico ambito che può rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più consapevole degli acquisti che fa, e che vuole prendersi cura del proprio benessere sotto ogni punto di vista. I numeri confermano che il mercato e-pharma e cosmesi è florido.

“L’apertura a Milano del primo negozio fisico di Amazon, una Parafarmacia con prodotti specifici per healthcare e beauty, testimonia la crescita del settore", ha commentato Fabio de Concilio, Presidente e CEO di Farmacosmo, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, Pet e Digital Health, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. "Non è un caso, infatti, che, per l’apertura del primo negozio fisico in Italia, Amazon abbia deciso proprio di puntare sul settore beauty & pharma. Questo evento è una cartina al tornasole che ci fa capire quanto sia alto l’interesse verso questo settore e quanto sia ancora basso, almeno qui in Italia, il suo tasso di penetrazione. Questo dimostra che proprio l’Italia è il luogo ideale per crescere ed essere competitivi in un mercato come quello della vendita digitale, in costante evoluzione e, soprattutto, in ascesa.



"Noi di Farmacosmo abbiamo scelto, più di dieci anni fa, questo ramo e ci siamo iperspecializzati nella cura della persona. Poi, successivamente, nell’attenzione al benessere psicologico, con la piattaforma di telepsicologia ContactU e, grazie a Bau Cosmesi, anche nella cura degli animali. Abbiamo strutturato i nostri portali in modo che il cliente possa trovarsi agevolato nella selezione del prodotto adatto alle proprie esigenze scegliendo tra le varie macrocategorie. Questo rende l’esperienza d’acquisto online più user friendly e naturalmente più immediata, che è la chiave per l’efficienza di un sito e-commerce.

Non solo, puntare sulla vicinanza degli esperti, come i farmacisti e l’assistenza clienti specializzata in ambito beauty, è sempre stato uno dei nostri obiettivi prioritari: tecnologia e programmi homemade, insieme a professionisti a servizio dei clienti, sono due tratti distintivi del business di Farmacosmo, che in questo senso punta a configurarsi un po’ come la piattaforma e-commerce “chilometro zero”, un sito amico in cui trovare in poco tempo tutte le risposte alle proprie esigenze di salute, bellezza e benessere”.