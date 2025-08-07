Farmacosmo lancia il nuovo portale Farmacosmo.it

Farmacosmo, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, annuncia il lancio ufficiale del nuovo volto del portale Farmacosmo.it, completamente riprogettato per offrire un’esperienza digitale di livello superiore. Il rilascio del sito coincide con il restyling del logo e della corporate image, segnando l’inizio di una nuova fase per il brand, più contemporanea, riconoscibile e orientata al futuro. Il progetto è stato sviluppato interamente in-house, grazie al lavoro sinergico dei reparti digital, grafica, comunicazione e IT di Farmacosmo. Una scelta voluta per mantenere coerenza con i valori aziendali e valorizzare le competenze interne.

Fabio de Concilio, Amministratore Delegato e Presidente di Farmacosmo, ha commentato: “Siamo orgogliosi di annunciare la messa online oggi del nuovo portale farmacosmo.it, progettato interamente con competenze interne che testimoniano il valore delle nostre risorse. Non si tratta solo di un nuovo sito, ma di un vero e proprio nuovo inizio: un’identità più forte, che corrisponde a un sito più evoluto. Abbiamo ascoltato i nostri clienti e investito in una piattaforma che semplifica l’acquisto, ispira fiducia e valorizza i nostri prodotti in ogni dettaglio”. I principali miglioramenti introdotti riguardano il restyling del logo e dell’identità visiva, la rivisitazione dell’esperienza utente (UI/UX) grazie al supporto dell’AI, l’introduzione di schede prodotto di nuova generazione, personalizzazione e customer care efficientati e migliori prestazioni tecnologiche.



Altra importante novità riguarda la possibilità di offrire alle aziende partner piani di digital marketing mirati, perché possano utilizzare Farmacosmo.it come un vero e proprio Media. Per ciò che riguarda la nuova identità visiva, da segnalare la creazione di un nuovo logo con design essenziale e moderno, pensato per essere versatile su ogni supporto digitale e fisico; palette colori rinnovata, tipografia contemporanea e visual system coerente su tutti i touchpoint. Infine, packaging, social media, newsletter e customer journey sono stati completamente riprogettati per aderire alla nuova brand identity.

È stata anche migliorata l’esperienza dell’utente, grazie alla realizzazione di un’interfaccia minimalista e intuitiva, progettata per guidare l’utente con semplicità dall’ingresso alla conferma d’ordine. Inoltre, è oggi possibile una navigazione più veloce e ottimizzata per tutti i dispositivi e il motore di ricerca è stato potenziato con suggerimenti dinamici e filtri avanzati. Inoltre, l’area utente è stata rinnovata con cronologia acquisti, wishlist smart e consigli basati sui comportamenti d’acquisto. Non solo, esiste una chat assistita con AI attiva H24, che si affianca al potenziamento del servizio clienti, mentre le notifiche sono personalizzate su riassortimenti, offerte e aggiornamenti ordine.

Per ciò che riguarda le schede prodotto, il nuovo sito offre immagini ad alta definizione con zoom interattivo, Video integrati e recensioni certificate e disponibilità, varianti e spedizione visualizzate in tempo reale. Sono stati migliorati anche customer care e personalizzazione, accanto alle prestazioni tecnologiche, con tempi di caricamento ridotti grazie a una nuova infrastruttura hardware e integrazione con tutti i principali metodi di pagamento e wallet digitali.

Con il nuovo sito eCommerce, Farmacosmo conferma la volontà di essere sempre più vicina ai propri clienti, offrendo un’esperienza d’acquisto che coniuga tecnologia, semplicità e attenzione ai dettagli in favore di una User Experience inedita ed esclusiva.