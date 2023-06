Federlegno lancia Fla Plus servizi: aziende più sostenibili e competitive

“Il Bilancio di sostenibilità FLA Plus a un anno dal suo lancio ha sviluppato altri progetti in tema di sostenibilità e ampliato il proprio raggio di azione con la nuova piattaforma FLA Plus servizi dedicata esclusivamente alle aziende associate, nata per supportarle nell’attività quotidiana. Perché questo è la mission di una Federazione: cerca, pensa e realizza soluzioni per i propri associati e per quelli futuri, per mantenere la propria leadership in un contesto in continua evoluzione”. Questi i progetti messi in campo da FederlegnoArredo, presentati in anteprima dal presidente Claudio Feltrin all’assemblea annuale che si è svolta a Desenzano del Garda.

“FLA Plus Servizi rappresenta la visione imprenditoriale, strategica ma soprattutto sostenibile della Federazione ed è uno strumento con cui intendiamo affiancare le nostre imprese, offrendo loro servizi utili per competere in Italia e nel mondo. Non a caso, FLA Plus, pur continuando ad avere un cuore sostenibile, da oggi parla anche di internazionalizzazione, informazione e formazione per una filiera più competitiva”, ha sottolineato il presidente, ricordando come sia stato fatto “un grande sforzo per arrivare a tale risultato e per questo ringrazio tutte le associazioni, i gruppi di lavoro che hanno contribuito a mettere a sistema quelle che, fino a poco tempo fa, erano solo idee e la struttura interna che ha messo a frutto quanto raccolto dai confronti”.

"Lo consideriamo un punto di partenza e non certo di arrivo e misureremo il nostro lavoro, dal grado di soddisfazione degli associati e da quanto questo nuovo strumento risulterà irrinunciabile per associarsi da parte di chi ancora associato non lo è”, ha concluso Claudio Feltrin. L’assemblea è stata l’occasione anche per lanciare il road show che da settembre vedrà Feltrin presentare in maniera più approfondita, nei principali distretti della filiera, le potenzialità di FLA Plus Servizi.

FederlegnoArredo si dota di una nuova Digital Service Platform, composta da un’area pubblica, accessibile a tutti, che racconta il percorso di sostenibilità intrapreso dal 2019 e offre una panoramica sul mondo dei servizi e di un’area privata dotata di servizi creati su misura per la filiera legno-arredo, a partire dal portale certificazioni, dallo sportello doganale e di consulenza finanziaria e dai dati di settore totalmente digitalizzati e interattivi, fino ai webinar e ai corsi di formazione.

Uno strumento che rende FederlegnoArredo ancora più autorevole, credibile e apprezzabile, come ha dimostrato la grande soddisfazione degli associati presenti a Desenzano. Questo perché FLA Plus Servizi è il progetto nato dal confronto con gli imprenditori per sostenerli pragmaticamente posizionando l'intera filiera rispetto ai temi della sostenibilità e della transizione ecologica che sia la politica italiana che europea hanno messo al centro delle azioni della poiica italiana ed europea. Driver di sviluppo imprescindibili per competere in Italia e nel mondo, pena l’esclusione dal mercato.