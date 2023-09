Host 2023, l'innovazione che vince: assegnati gli Smart Label

A Host 2023, la grande manifestazione dell'ospitalità professionale che si terrà dal 13 al 17 ottobre in Fiera milano a Rho, va in scena anche l’innovazione Next Gen con i vincitori degli Smart Label - Host Innovation Award 2023 e l’assegnazione di 26 riconoscimenti per soluzioni che, grazie alla loro capacità di marcare un cambio di passo nei rispettivi settori, sono state selezionate da una giuria di esperti internazionali indipendenti tra 157 candidature dall’Italia e dall’estero che hanno partecipato al premio promosso HostMilano e Fiera Milano in collaborazione con POLI.design e patrocinato da ADI - Associazione per il Disegno Industriale. Dalla sostenibilità che entra nei prodotti fin dalla fase di progettazione, grazie all’ecodesign e all’utilizzo di materiali riutilizzabili o riciclabili, alle certificazioni ambientali dalle interfacce utente sempre più intuitive fino ai servizi digitali sui portali online e nel cloud Smart Label si dimostra così un come “laboratorio” di idee e prodotti.

Cinque candidature hanno ottenuto il riconoscimento Innovation Smart Label, che identifica prodotti con un elevato contenuto d’innovazione che segni il superamento di trend consolidati.

Sei i riconoscimenti Green Smart Label, assegnati a proposte con caratteristiche distintive di ecosostenibilità. Quindici i prodotti che hanno conseguito la Smart Label “classica”, per un contenuto innovativo particolarmente caratterizzante. L’elenco completo delle aziende e dei prodotti premiati è consultabile sul sito HostMilano.

La cerimonia di proclamazione dei vincitori si terrà a HostMilano venerdì 13 ottobre alle 17 con ingresso dal padiglione 6/10 e sarà un’ulteriore occasione per approfondire le esperienze più innovative nell’ospitalità professionale, evidenziate e promosse dall’iniziativa anche tramite la pubblicazione di un Index. Non solo, Host 2023 celebrerà l’impegno delle aziende verso un’innovazione più responsabile, digitale ed ecofriendly anche in uno spazio dedicato, l’area SMART Products: Smart Label va così oltre il tradizionale perimetro di un Award e diventa parte integrante di una manifestazione da sempre votata ad anticipare l’innovazione sia nel percorso espositivo che nel palinsesto di eventi da non perdere.

Dalle valutazioni dei giurati è emerso che il 40% delle candidature si è concentrato sull’aspetto tecnologico, storico punto di forza di HostMilano, mentre oltre il 23% ha puntato sulla sostenibilità. L’11% ha presentato un’interfaccia utente innovativa, mentre il 9% ha proposto soluzioni efficienti per il risparmio energetico. Anche i materiali innovativi sono stati ben rappresentati. Sinergia con il valore aggiunto della manifestazione anche in termini di settori: il 45% delle candidature riguarda il food equipment, seguito da arredo e tavola (23,5%) e da caffè-tè e bar, macchine per caffè e vending (22,5%).

LA VOCE DEI PROTAGONISTI

Le imprese hanno dimostrato una crescente capacità di interpretare l’innovazione affiancando anche concept, design, app e software ai prodotti, pezzo forte con quasi il 90% delle candidature totali.

“Abbiamo applicato l’ecodesign per realizzare un materiale duraturo, che riduce gli sprechi, e versatile, declinato in diversi prodotti tableware”, spiega Laurence Arthaud, export developer di Jean Dubost, che ha conseguito la Green Smart Label con la collezione Laguiole SENSE.

Riconoscimento green anche per Rational con iCombi Pro: “La tecnologia Rational è volta al risparmio energetico e tutti i modelli iCombi Pro sono certificati secondo il nuovo standard Energy Star 3.0”, commenta Enrico Ferri, ad Rational Italia.

Innovation Smart Label è andata, tra gli altri, alla portoghese Jordão con Futuro 2 Dual Temperature Display. Afferma Joana Jordão Lobo, R&D&I director: “L’innovativo display con doppia temperatura e recupero di calore è un esempio dell’impatto che vogliamo avere in termini di sostenibilità e responsabilità”.

Premio Innovation anche a Wacaco Company per Minipresso NS2: “Una macchina per caffè che coniuga facilità d'uso, materiali resistenti e un’estetica curata per un espresso sempre perfetto”, spiega Cédric Gobber, digital marketing manager.

Tra le Smart Label all’innovazione in senso ampio si segnala Kromo – Ali Group con QK Flight Conveyor Range: “I sistemi innovativi di risparmio dei consumi e recupero energetico sulle lavastoviglie a nastro sono frutto di una visione di sostenibilità e dell’attenzione ai costi operativi”, sottolinea Rafaelle Allot, marketing manager. Negli stessi Award anche Simonelli Group con Victoria Arduino Eagle Tempo: “Eagle Tempo nasce per rispettare il ‘bit’: il ritmo di catene, hotel, ristoranti, torrefattori, pasticcerie e bakery che affiancano il caffè di qualità ai loro prodotti scegliendo il design e le performance di un brand riconosciuto”, dice il ceo Marco Feliziani.

Tutte le informazioni aggiornate su host.fieramilano.it e @HostMilano