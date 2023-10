Host, l'innovazione premiata da visitatori e buyer

Host Milano 2023 ha mantenuto le promesse e le aspettative di espositori e compratori dimostrando come l’innovazione e la sostenibilità sono non solo capaci di stupire ma anche e soprattutto sostenere il rilancio del settore. Dimostrazione: padiglioni di Fiera Milano affollati fin dall’apertura, intreccio di nazionalità e di lingue per una manifestazione che guarda al mondo e ai mercati dove fino a martedì 17 ottobre il made in Italy è in primo piano e si confronta con le eccellenze estere dell’ospitalità e della ristorazione professionale, del fuoricasa, del retail e del concract declinate a tutto campo da oltre 2.100 espositori per il il 40% arrivati a Milano da 50 Paesi.

È la nuova frontiera del business di un comparto globale in continua espansione che vede primeggiare in molti settori le aziende italiane. Il food service equipment è infatti stimato da Future Market Insights in circa 44 miliardi di dollari (76 miliardi nel 2032, +5,6%) ai quali il Made in Italy contribuisce per più del 10% (4,6 miliardi di euro).

Innovazione a tutto campo che spazia dal robot montalatte capace di designare la più raffinata latte art su qualsiasi cappuccino alla cantinetta refrigerata smart che abbina i vini alle ricette, dalla macchina per caffè che grazie all’intelligenza artificiale calibra l’estrazione in base alle abitudini del singolo cliente fino al dispositivo che porzionare i dessert con un taglio perfetto ed ecofriendly usando un microgetto d’acqua ad alta precisione.

E ancora, frigoriferi verticali e trasparenti, dove i tagli di carne sono in mostra come oggetti preziosi, nuove macchine per il gelato che consentono un risparmio energetico anche del 30%, cucine e forni professionali “intelligenti” con capacità di cottura e risparmio energetico fino ad oggi inimmaginabili.

"Il food ha un ruolo molto importante in Italia, come naturalmente tutti i macchinari e la tecnologia che riguarda la questione del cibo è fondamentale, siamo all'avanguardia anche in questo”, ha sottolineato Matteo Zoppas, presidente di Ice Ita Agenzia al taglio del nastro con il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il direttore delle manifestazioni di Fiera Milano, Simona Greco. “I nostri macchinari sono quelli considerati tra i migliori del mondo - ha aggiunto -. È una filiera che viene esaltata e valorizzata dalla candidatura della cucina italiana a patrimonio dell'Unesco, una bella idea del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida".

Attilio Fontana ha evidenziato l’importanza di “un settore di cui si parla poco ma non dobbiamo dimenticare che l'Italia è tra i primi Paesi del mondo sia per quanto riguarda la produzione che per quanto riguarda l'esportazione, ed è un segmento legato anche all' attrattività territoriale e quindi al turismo, per cui, se mettiamo insieme tutte queste componenti, è un ambito in cui la nostra regione ha uno spazio immenso.

Non solo prodotti, in Fiera, ma anche tanti - oltre 800 - gli eventi che animano Host e sono l’altra faccia della medaglia perché sviluppano temi di attualità, guardano al futuro, offrono occasioni uniche di formazione e raccontano il futuro fra tendenze nuovi stili di consumo.

Ha debuttato ChocolateCulture@Host23, il primo evento B2B dedicato al cioccolato con Davide Comaschi mentre è tornato dopo il grande successo della scorsa edizione Pasticceria di lusso nel mondo by Iginio Massari, con numerosi ospiti internazionali. Il cioccolato come volano di business nell’ospitalità “di lusso” è stato il tema di un approfondimento culturale che indagato la meraviglia del cioccolato nell’ospitalità alto di gamma con la partecipazione di Magda Antonioli dell’Università Bocconi, nota esperta di luxury hospitality, con Nicola Saldutti del Corriere della Sera, Marco Barbieri segretario generale di Confcommercio Milano e Lorenzo Papa di Barry Callebaut.

Chef stellati, pastry chef, autorevoli esperti e accademici saranno sotto i riflettori anche nei prossimi giorni negli eventi e negli stand. Solo per citarne alcuni, gli chef stellati Davide Oldani, Andrea Ribaldone, Roberto Carcangiu; i pastry chef Sal De Riso, la bar designer Chiara Bergonzi, esperti ed accademici come Matteo Figura di Circana, Magda Antonioli di Università Bocconi, o il caffesperto Andrej Godina.

La cerimonia di premiazione di Smart Label–Host Innovation Award, il riconoscimento all’innovazione sostenibile promosso da HostMilano e Fiera Milano in collaborazione con POLI.design e con il patroncinio di ADI – Associzione per il Disegno Industriale, ha inagurato l’area Smart Label dove sono esposti i 26 prodotti premiati.

Questo sabato (ore 14.30 padiglione 10) entra nel vivo la quarta edizione di The World Trophy of Pastry Gelato and Chocolate con la finale della prima batteria. In totale, 12 nazionali provenienti da 4 continenti si sfideranno a suon di dolci e gelati: le squadre sono composte da 3 elementi impegnati in diverse pièce artistiche di alta pasticceria. Un piacere per gli occhi oltre che per il palato.

Host 2023 incorona i re del panettone (ore 17 padiglione 6) con la proclamazione del vincitore del primo Trofeo Pwc - Campionato mondiale del panettone a squadre, Accademia dei maestri del lievito madre e del panettone Italiano - e la consegna di premi speciali. Il tradizionale lievitato milanese sarà protagonista della tavola mentre salirà sul podio la nazionale vincitrice di questa prima edizione a squadre.

Tutte le informazioni per visitare la manifestazione e il palinsesto degli eventi da seguire su host.fieramilano.it, @HostMilano 2023