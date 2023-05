Ita, siglato l’accordo tra MEF e Lufthansa

Il titolare del Tesoro, il ministro Giancarlo Giorgetti, ha incontrato oggi Carsten Sphor, ceo di Deutsche Lufthansa per siglare l’accordo di cessione di una quota di minoranza al gruppo tedesco di Ita. Il piano industriale della compagnia ha in programma un aumento dei ricavi di 2,5 miliardi di euro per il 2023 mentre per il 2027 la previsione ammonta a 4,1 miliardi. All'incontro era presente anche il presidente di Ita, Antonino Turicchi.

La posizione del MEF

Il ministro Giorgetti ha commentato così la firma dell’accordo: “Oggi si chiude un percorso che ha contraddistinto la storia della compagnia di bandiera nazionale con la prospettiva di integrazione con un importante vettore europeo. Con questo governo si scioglie oggi un nodo che da trent’anni condiziona il mercato del trasporto aereo in Italia." Il Mef si dice convinto che la scelta consentirà al mercato aereo di crescere anche nell'interesse italiano.

Il progetto tedesco

Il gruppo tedesco ha acquisito il 41% delle quote e il progetto per il futuro è quello di acquisire fino al 90% della compagnia italiana. Le prospettive sono particolarmente positive, il piano prevede un rinnovamento della flotta e si pone come obiettivo per il 2027 un incremento da 71 a 94 aeromobili. Lufthansa sottolinea l'attenzione nei confronti dei temi ambientali e, in quest'ottica, la compagnia sostiene che garantirà la massima ottimizzazione in termini di consumi di carburante e impatto sull'ambiente. Il comunicato dedicato alla firma dell'accordo cita: “L’organico, previsto quest’anno a 4.300 unità grazie alle 1.200 assunzioni in corso di perfezionamento, salirà a oltre 5.500 a fine piano.”

La nuova strategia