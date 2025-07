Lexsential avvia una collaborazione strategica con la piattaforma DPP+AI

Lo studio legale Lexsential ha assistito un gruppo di investitori per un’operazione strategica nel mondo della blockchain e digitale, mettendo a disposizione dei propri clienti i servizi di Blockchain e confermando il proprio expertise e attenzione ai temi dell’innovazione e della trasformazione tecnologica.

Lo studio ha infatti assistito Kelipe di Andrea Biffi (ex CEO ed azionista di SOFAR S.p.A., ex membro del board di Asensus Inc. – società quotata al NYSE e recentemente acquisita da Karl Storz – presidente di 1Med S.A., CRO, Advisor di Alfasigma S.p.A., membro del board di molte società internazionali in ambito Healthcare e investitore seriale nel mondo Healthcare), Stefano Farina (imprenditore ed investitore nel mondo Healthcare), ed Enrico Perfler (fondatore e membro del board di 1Med S.A., CRO attiva nei settori pharma e medtech ed investitore in Healthcare) nel round di investimento in DigitCo, e nell’acquisizione, da parte di quest’ultima, degli asset digitali di Tokenance.

Tokenance è una start up innovativa che sviluppa soluzioni fondendo sistemi di blochchain e intelligenza artificiale, tra cui appunto la piattaforma Tokenance Digital Product Passport + AI. In particolare, il passaporto digitale di prodotto introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1781, noto come Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) renderà accessibili informazioni dettagliate lungo l’intero ciclo di vita di un prodotto (fase di produzione, vendita, riciclo o smaltimento); è destinato ad avere un impatto diretto a favorire la trasparenza, la tracciabilità dei materiali, migliorare la gestione delle risorse, e sarà uno strumento molto utile a promuovere un modello di impresa trasparente, responsabile e sostenibile e favorirà l’economia circolare. L’entrata in vigore è prevista nel 2027 ma vi sono molte società che si stanno muovendo già oggi per essere pronte.

Le applicazioni sono le più varie e diverse. Il mix tra i mezzi digitali e la blockchain assicura la tracciabilità e la sicurezza dei dati. Questa operazione di M&A apre la strada ad una collaborazione strategica tra Lexsential e DigitCo per adottare questi strumenti all’interno dello studio legale, confermandosi come uno degli studi legali più dinamici ed attivi sui temi dell’innovazione.

Non solo, questi servizi di compliance digitale vengono direttamente resi disponibili per i propri clienti.

Il team Corporate di Lexsential che ha seguito l’operazione è stato seguito, oltre che dai partners Stefano Candela e Pasquale Di Mino, da Teresa Candela, Marta Cosi, Dimitri Cuzzocrea e Silvia Sarracino.