Marco Hannappel promosso Presidente della Regione America Latina e Canada di Philip Morris International

Philip Morris International (PMI) ha annunciato oggi la promozione di Marco Hannappel a Presidente della Regione America Latina e Canada, con decorrenza da maggio 2025.

Chi è Hannappel

Hannappel è entrato a far parte di Philip Morris International nel 2019, assumendo la guida della filiale italiana. In qualità di Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, ha contribuito in modo determinante alla promozione della strategia aziendale orientata a un futuro senza fumo. Sotto la sua direzione è stato avviato lo sviluppo di una filiera integrata interamente incentrata sui prodotti a tabacco riscaldato, sostenendo il Made in Italy. Questa rete produttiva oggi coinvolge circa 8.000 aziende italiane e oltre 40.000 lavoratori, tra occupazione diretta e indotto.

Il suo impegno in Philip Morris

Durante la guida di Hannappel alla testa della filiale italiana, Philip Morris International ha portato avanti importanti operazioni strategiche nel Paese, tra cui spicca il potenziamento del sito produttivo di Crespellano, in provincia di Bologna. Qui è stato attivato un piano di investimenti triennale del valore di circa 600 milioni di euro, che ha incluso l’inaugurazione del Centro per l’Eccellenza Industriale e l’avvio del Philip Morris Institute for Manufacturing Competences.

Sul versante dei servizi, Philip Morris Italia ha lanciato tre centri di assistenza avanzata per i consumatori adulti dei prodotti a tabacco riscaldato – i Digital Information Service Center (DISC) – localizzati a Taranto, Marcianise (Caserta) e Terni. Il progetto prevede investimenti che, entro il 2027, arriveranno a un totale di 180 milioni di euro. In ambito agricolo, invece, nell’autunno del 2024 è stato siglato il rinnovo dell’accordo con il Ministero dell’Agricoltura e Coldiretti, ampliando la collaborazione strategica con gli agricoltori italiani per un periodo di dieci anni. L’intesa prevede investimenti fino a 1 miliardo di euro, a sostegno della filiera nazionale del tabacco.

La conversione del business

I risultati raggiunti in Italia nella trasformazione del modello di business – con oltre due milioni di fumatori adulti che negli ultimi anni hanno scelto di abbandonare le sigarette tradizionali in favore dei prodotti senza combustione di Philip Morris International – hanno portato, nel 2023, alla nomina di Hannappel come Vicepresidente per l’Europa Sud-Occidentale della multinazionale. Nel 2024, il suo impegno nel promuovere il ruolo strategico dell’Italia a livello globale è stato ulteriormente riconosciuto con la nomina a Coordinatore dell’Advisory Board Investitori Esteri di Confindustria (ABIE).

L'impegno di Philip Morris

Philip Morris International (PMI), azienda leader a livello internazionale nel settore dei beni di consumo, si sta impegnando attivamente per realizzare un futuro senza fumo con l’obiettivo di estendere il suo portafoglio a prodotti al di fuori del settore del tabacco e della nicotina. L'attuale portafoglio prodotti dell'azienda è costituito principalmente da sigarette e prodotti senza fumo, tra cui prodotti a tabacco riscaldato, bustine di nicotina e sigarette elettroniche.

Al 31 dicembre 2024, i prodotti senza fumo sono in vendita in 95 mercati, con una stima di 38,6 milioni di utilizzatori adulti in tutto il mondo. Il settore dei prodotti senza combustione ha rappresentato il 42% dei ricavi netti totali di PMI nel primo trimestre del 2025.

