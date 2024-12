"Nuove barche più performanti e consolidamento del mercato Usa". Pirro guarda al futuro

Francesco Pirro

“Il 2024 è stato un anno di svolta per Novamarine. Dopo oltre 40 anni di leadership nel mercato delle imbarcazioni di lusso, siamo finalmente sbarcati in Borsa. Questo non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio. Speriamo di far crescere ulteriormente la società e portare la qualità delle nostre imbarcazioni, prodotte nel sito di Olbia, in tutto il mondo. Quest'anno, grazie all'IPO, abbiamo acquisito molta visibilità nella comunità finanziaria internazionale e siglato accordi con concessionari di prestigio mondiale, come Mercury. I nostri prodotti sono sempre più richiesti, nonostante la sfidante situazione globale. Il mercato della nautica resta florido e in crescita, con tante opportunità che siamo pronti a cogliere".

Novamarine S.p.A., costituita nel 2008 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan da agosto 2024, con sede operativa presso il polo nautico di Olbia, in Sardegna, è proprietaria del marchio storico “Novamarine”, divenuto simbolo del made in Italy nel mercato di riferimento. Grazie al contributo dei fratelli Andrea e Francesco Pirro (azionisti di SNO Capital S.r.l., socio controllante della Società) e a una tecnologia innovativa sviluppata in oltre 30 anni di ricerca e innovazione, la Società si è affermata tra i leader del settore della nautica per la produzione di imbarcazioni da diporto fino a 30 metri. Nel segmento Pleasure, Novamarine offre tre linee di imbarcazioni di lusso: BS, RH e HD. Inoltre, nel segmento Professional, produce imbarcazioni ad alte prestazioni utilizzate per operazioni di pattugliamento e salvataggio.

"I numeri del 2024 confermano la nostra crescita costante. La soddisfazione dei nostri clienti e degli investitori è una prova tangibile della solidità del nostro business. Ci prepariamo al 2025 con la volontà di ampliare la nostra offerta con nuovi modelli, sempre più grandi e performanti, ma tutti contraddistinti dalla qualità artigianale delle nostre barche.

Inoltre, grazie alla visibilità acquisita e all'accordo con Kitson Yachts, abbiamo introdotto sul mercato statunitense due delle nostre linee di punta, BS e RH. Nel 2025 puntiamo a consolidare il nostro marchio negli Stati Uniti e a proseguire con il trend di crescita inaugurato quest'anno. Le premesse sono ottime e la strada è tracciata nella giusta direzione”.