Oltre 3.000 mq di spazi per eventi per il più grande centro congressi nel centro di Milano
Milano, 13 novembre 2025 - Il nuovo volto del Milan Marriott Hotel: oltre 3.000 mq di spazi per eventi per il più grande centro congressi nel cuore di Milano. Lo storico hotel milanese si presenta in una veste completamente trasformata: stile contemporaneo, comfort e versatilità per l’ospitalità all’altezza delle aspettative italiane e internazionali. Il Milan Marriott Hotel, icona riconosciuta della città, apre oggi al pubblico i suoi ambienti per eventi totalmente ripensati e ridisegnati, fulcro di un ambizioso progetto di riqualificazione che ne ha ridefinito l’identità e restituito alla città una struttura dal carattere rinnovato.

Con oltre 3.000 metri quadrati dedicati a congressi e meeting, il Milan Marriott Hotel è oggi il principale punto di riferimento per l’organizzazione di eventi nel centro di Milano. Due sale principali da 400 mq ciascuna – combinabili in un unico spazio da 800 mq - si affiancano a 14 sale modulari e funzionali, ideali per conferenze, riunioni aziendali e occasioni private di ogni genere. La riapertura segna una tappa fondamentale nel percorso di rilancio dell’albergo, che si presenta ora con un’immagine attuale, capace di unire eleganza, benessere e funzionalità, mantenendo intatto il legame con la tradizione. Sono già 180 le camere completamente ristrutturate, ma il progetto è in continua evoluzione: nei prossimi mesi l’hotel raggiungerà quota 317 camere, tutte caratterizzate da un’impronta minimal chic, dove arredi moderni, linee essenziali e materiali naturali creano un’atmosfera sofisticata e accogliente, pensata per il comfort degli ospiti. In posizione strategica - a pochi passi dal Duomo, dallo Stadio San Siro e dal centro congressi MiCo - il Milan Marriott Hotel conferma la propria anima versatile: ideale per i viaggiatori d’affari ma anche per chi desidera scoprire la città da turista, unisce l’efficienza di una struttura per eventi d’eccellenza a un’anima leisure sempre più centrale.

Il progetto guarda al futuro e il percorso di rinnovamento proseguirà nei prossimi mesi con l’apertura di nuovi spazi dedicati alla ristorazione e al tempo libero. Capitale Sociale: € 62.400.000,00 i.v.- iscritta alla C.C.I.A.A. – MI Con il numero R.E.A. 2055071 - c.f. e p. IVA n. 08889570969 Sede Legale ed Uffici: 20146 MILANO – Via G. Washington, 66 Telefoni: 02.48521 Il ristorante “Leonardo” celebrerà la tradizione siciliana della famiglia Russotti - proprietaria dell’hotel - reinterpretandola in chiave contemporanea, mentre un nuovo club con drink bar e terrazza offrirà un’atmosfera dal gusto metropolitano e internazionale, aperta anche alla città: il luogo ideale per un aperitivo, un cocktail serale o un momento di relax in ogni ora della giornata. L’intero progetto del Milan Marriott Hotel incarna la visione della famiglia Russotti che, attraverso RGH (Russotti Gestioni Hotels) - guidata dal suo Managing Director Pippo Russotti - continua a investire in un’ospitalità di eccellenza capace di unire radici italiane e standard internazionali.

“Il rinnovamento del Milan Marriott Hotel nasce dal desiderio di accompagnare l’evoluzione di Milano e di interpretare le nuove esigenze dei viaggiatori, sia business che leisure,” dichiara Pippo Russotti, Managing Director di RGH. “Abbiamo voluto creare un luogo d’incontro e di esperienza, dove design e funzionalità si fondono per accogliere eventi di ogni dimensione e offrire un soggiorno contemporaneo e autentico. L’obiettivo è fare del Milan Marriott Hotel un punto di riferimento per chi cerca un’ospitalità di qualità in una città sempre più internazionale e dinamica.” RGH è il principale franchisee Marriott in Italia, con quattro strutture tra Roma, Milano, Giardini Naxos e Siracusa, per un totale di 1.476 camere e oltre 17.

000 mq di spazi dedicati a congressi ed eventi. Con il nuovo Milan Marriott Hotel, il gruppo consolida la propria leadership nel settore e conferma l’impegno nel valorizzare l’ospitalità italiana attraverso innovazione, design e qualità del servizio.

