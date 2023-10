Password addio, ecco le Passkey di Amazon: cosa sono e come funzionano

Addio alle password: col passaggio all'autenticazione tramite Passkey, Amazon tenta di fornire ai propri clienti la possibilità di usufruire di un sistema di protezione dei dati personali e sensibili più solido, riducendo i rischi di attacchi informatici tramite phishing e malware

Cosa sono le passkey di Amazon

Il metodo di autenticazione scelto dal colosso americano è già abbastanza diffuso e noto grazie, solo per citare alcuni esempi, a FaceID e TouchID per i dispositivi Apple, agli scanner delle impronte digitali sui portatili o ai Pin di blocco schermo. Le Passkey sono un sistema di autenticazione digitale unico per accedere ai propri account tramite biometria e specifici codici in modo sicuro e semplice, dato che non vi è più la necessità di memorizzare o segnare password alfanumeriche, spesso includenti anche caratteri simbolici, lunghe e complesse, in genere studiate dagli utenti con l'obiettivo di rendere il più possibile ardua la clonazione delle stesse.

Questo sistema offre indubbiamente un livello di protezione più efficace contro gli attacchi informatici, dato che è pressoché impossibile riuscire a sottrarre i dati di autenticazione degli utenti. Per questi ultimi, inoltre, c'è anche l'indubbio vantaggio di poter semplificare le fasi di login, non avendo più la necessità di barcamenarsi tra gestori di password e memorizzazioni di complessi codici che in genere, come consigliabile, dovrebbero essere diversi da sito a sito. Una buona abitudine, questa, che purtroppo non è diffusissima tra gli internauti, molti dei quali, per non complicarsi la vita, replicano ovunque la medesima chiave di accesso.

Cosa accade su Amazon

Amazon ha quindi deciso di implementare l'accesso tramite Passkey per i suoi clienti: questi possono attivare la funzione tramite il percorso "Il tuo account" - "Impostazioni di accesso e sicurezza". A questo punto è possibile generare una chiave di accesso, ad esempio anche tramite Windows Hello, che servirà proprio per interagire con il portale: da questo momento in poi gli utenti avranno la possibilità di scegliere come accedere al sito di e-commerce.

Qualora si selezionasse l'opzione "Accedi con la chiave", il sistema richiederebbe di inserire un Pin e di utilizzare la Passkey generata in precedenza per effettuare il login al proprio account. È bene sottolineare il fatto che la chiave prodotta non può essere utilizzata anche su siti Amazon riferibili a diverse regioni geografiche: ogni area è infatti considerata un'entità a sé stante, con un proprio confine di sicurezza ben definito.