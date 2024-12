Pirelli sul "podio", al primo posto nei settore Auto Components e Automobiles

Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo di Pirelli

È Pirelli l'unica unica azienda di pneumatici che si riconferma al primo posto a livello globale nei settori Auto Components e Automobiles all’interno degli indici Dow Jones Sustainability World e Europe.

Punteggi al top

Pirelli ha ottenuto, nell’ambito del Corporate Sustainability Assessment 2024 di S&P Global, un punteggio pari a 84 punti, il più alto sia del settore Auto Components e di quello Automobiles, e significativamente superiore alla media di settore pari a 29 punti nel caso delle componenti auto e 35 punti nel settore auto.

Massimo punteggio anche in molte altre aree, tra cui Etica di Business, attenzione ai Diritti Umani, Politiche e Programmi per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, Tassonomia e gestione ESG della catena di fornitura. Top score anche negli elementi parte del percorso della società verso il suo ambizioso obiettivo di Net Zero al 2040 (validato da SBTi) ovvero Prodotto low-carbon, Gestione dei cambiamenti climatici, ambientale e della biodiversità.

La soddisfazione di Tronchetti Provera

Appena è uscita la notizia Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli, ha commentato: “ La conferma di Pirelli all’interno degli Indici Dow Jones Sustainability, anche quest’anno con i migliori risultati di settore a livello mondiale, sottolinea la solidità della nostra strategia di sviluppo sostenibile. Il nostro è un percorso quotidiano e continuo, basato su azioni concrete e misurabili, per raggiungere obiettivi sfidanti che abbracciano l’intera catena del valore ”.

Cosa sono i Dow Jones Sustainability Indexes

Lanciati nel 1999, i Dow Jones Sustainability di S&P Global sono tra i più rilevanti indici in tema di sostenibilità a livello mondiale. L’analisi annuale copre 62 settori di attività ed è estesa a più di 13.500 aziende.